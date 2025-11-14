  • İSTANBUL
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Resmi İlanlar İSTANBUL DEFTERDARLIĞI
İSTANBUL DEFTERDARLIĞI

İSTANBUL DEFTERDARLIĞI’NDAN İLANEN TEBLİĞ
Satır Numarası Ad-Soyad/Unvan Vergi Kimlik No T.C.Kimlik No Adres Vergi Dönemi Ana Vergi Kodu Vergi Kodu Ana Takip Dosya No Takip Dosya No Vergi Aslı Borcu Kesinleşen Gecikme Zammı Ceza Tutarı Toplam Borç
1 JAKOB BİLİŞİM DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 483-099-9611 ----- YEŞİLCE MAH. YUNUS EMRE CAD. Kapı No:8 Daire No:1 Tel:5434614451 KAĞITHANE İSTANBUL 05/2020-05/2020 15 15 20230117/66-Exz/0000001 20230117/14-EyG/0000003 11.246.617,53 0,00 0,00 11.246.617,53
'’Maslak Vergi Dairesi Müdürlüğü mükelleflerine ait olup yukarıda adı, soyadı ve ünvanı yazılı mükellefler adına salınan vergi ve cezalar nedeniyle tanzim olunan ödeme emirleri bilinen adreslerde bulunamamaları nedeniyle tebliğ edilemediğinden 213 sayılı V.U.K.’un 103-106 maddelerine istinaden ilgililerin ilan tarihinden başlayarak bir ay içinde vergi dairesine bizzat veya bilvekale müracaatta veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, bir ayın sonunda müracaatta bulunmayan veya açık adreslerini bildirmeyenler hakkında işbu ilanın neşri tarihinden itibaren bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur’’

