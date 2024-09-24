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Resmi İlanlar İSTANBUL DEFTERDARLIĞI İHBARNAME İLAN LİSTESİ
Resmi İlanlar

İSTANBUL DEFTERDARLIĞI İHBARNAME İLAN LİSTESİ

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi:

İSTANBUL DEFTERDARLIĞI İHBARNAME İLAN LİSTESİ

 

Vergi Kimlik No Ad Soyad / Unvan İhbarname Fiş No Vergilendirme Dönemi Ceza V.Kodu Ceza Tutarı Adres
2721014281 DECHO ZLATOZAROV DECHEV 2024091213Mfw0000027 202201202212 VZC ₺1.929.166,16 SMOLYAN BULGARİSTAN – MERKEZ YABANCI ÜLKE
7691847793 RADOSTIN YURIEV SIMOV 2024091213Mg10000045 202201202212 VZC ₺2.645.385,92 SMOLYAN BÖLGESİ BİRİNDJİ DJUMLE NO:23 SMOLYAN BULGARİSTAN – MERKEZ YABANCI ÜLKE
6111815521 MASHKHURBEK MAMADALIEV 2024091213Mg00000007 202301202312 VZC ₺2.660.271,71 NİŞANCA MAH. KENNEDY CAD. İDO REVİR 23 /2 FATİH İSTANBUL
7540944201 OZODA SAYDALIEVA 2024091213Mg10000013 202301202312 VZC ₺2.823.739,33 PETROLİŞ MAH. DERİN KUYU SOK. NO.7 D.10 KARTAL/İSTANBUL – MERKEZ YABANCI ÜLKE
8161319561 SAMIRA TAHERINIA 2024091213Mg20000038 202301202312 VZC ₺6.592.121,04 FERDOWSİ AVE. NO. 331 TAHRAN - MERKEZ YABANCI ÜLKE
"Beylikdüzü Vergi Dairesi Müdürlüğü Mükelleflerine ait olup Yukarıda adı,soyadı ve ünvanı yazılı mükellefler adına salınan vergi ve cezalar nedeniyle tanzim olunan ihbarnameler bilinen adreslerinde bulunamamaları nedeniyle tebliğ edilemediğinden 213 sayılı V.U.K'nun 103-106 maddelerine istinaden vergi dairesince ilan koymaya mahsus yerine asılmasını izleyen on beşinci günün ilan tarihi olduğu ilgililerin ilan tarihinden Başlayarak bir ay içerisinde vergi dairesine bizzat veya bir vekale Müracaatta bulunmaları veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı , bir ayın sonunda müracaatta bulunmayan veya açık adreslerini bildirmeyenler hakkında işbu İlanın neşri Tarihinden itibaren bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.""

#ilangovtr

Basın No: ILN02093101