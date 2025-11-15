İSTANBUL DEFTERDARLIĞI
İSTANBUL DEFTERDARLIĞINDAN İLANEN TEBLİĞ
|MÜKELLEFİN ADI SOYADI VEYA ÜNVANI
|VERGİ NUMARASI
|ADRESİ
|VERGİ VE CEZANIN DÖNEMİ
|TAKİP NO
|VERGİNİN
NEVİ
|CEZANIN
NEVİ
|VERGİNİN
MİKTARI
|CEZANIN
MİKTARI
|Kartal Vergi Dairesi Müdürlüğü mükelleflerine ait olup yukarıda adı, soyadı ve ünvanı yazılı mükellefler adına alınan vergi ve cezalar nedeniyle tanzim olunan ödeme emirleri bilinen adreslerinde bulunamamaları nedeniyle tebliğ edilemediğinden 213 sayılı V,U,K'nun 103-106 maddelerine istinaden ilgililerin ilan tarihinden başlayarak bir ay içinde vergi dairesine bizzat veya bilvekale müracaatta bulunmaları veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, bir ayın sonunda müracaatta bulunmayan veya açık adreslerini bildirmeyenler hakkında işbu ilanın neşri tarihinden itibaren bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur
#ilangovtr
Basın No: ILN02334240