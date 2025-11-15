  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Resmi İlanlar İSTANBUL DEFTERDARLIĞI
Resmi İlanlar

İSTANBUL DEFTERDARLIĞI

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

İSTANBUL DEFTERDARLIĞI

 

İSTANBUL DEFTERDARLIĞINDAN İLANEN TEBLİĞ
MÜKELLEFİN ADI SOYADI VEYA ÜNVANI VERGİ NUMARASI ADRESİ VERGİ VE CEZANIN DÖNEMİ TAKİP NO VERGİNİN
NEVİ		 CEZANIN
NEVİ		 VERGİNİN
MİKTARI		 CEZANIN
MİKTARI
TİKOLİO İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKET 8440469473 ESENTEPE MAH. MİLANGAZ CAD. K.No:73 B D.No:23 Tel:5074695544 KARTAL İST. 201701201712 2020121314GiI0001077   3080   116.016,42
TİKOLİO İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKET 8440469473 ESENTEPE MAH. MİLANGAZ CAD. K.No:73 B D.No:23 Tel:5074695544 KARTAL İST. 201612201612 2020121314GiI0001133   3080   72.356,79
TİKOLİO İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKET 8440469473 ESENTEPE MAH. MİLANGAZ CAD. K.No:73 B D.No:23 Tel:5074695544 KARTAL İST. 201701201712 2020121314GiI0001077 0010   38.672,14  
TİKOLİO İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKET 8440469473 ESENTEPE MAH. MİLANGAZ CAD. K.No:73 B D.No:23 Tel:5074695544 KARTAL İST. 201601201612 2020121314GiI0001123 0010   97.137,09  
TİKOLİO İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKET 8440469473 ESENTEPE MAH. MİLANGAZ CAD. K.No:73 B D.No:23 Tel:5074695544 KARTAL İST. 201610201612 2020121314GiI0001117   3080   291.411,27
TİKOLİO İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKET 8440469473 ESENTEPE MAH. MİLANGAZ CAD. K.No:73 B D.No:23 Tel:5074695544 KARTAL İST. 201601201612 2020121314GiI0001123   3080   291.411,27
TİKOLİO İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKET 8440469473 ESENTEPE MAH. MİLANGAZ CAD. K.No:73 B D.No:23 Tel:5074695544 KARTAL İST. 201704201706 2020121314GiI0001105   3080   116.016,42
TİKOLİO İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKET 8440469473 ESENTEPE MAH. MİLANGAZ CAD. K.No:73 B D.No:23 Tel:5074695544 KARTAL İST. 201701201701 2020121314GiI0001141   3080   38.926,59
TİKOLİO İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKET 8440469473 ESENTEPE MAH. MİLANGAZ CAD. K.No:73 B D.No:23 Tel:5074695544 KARTAL İST. 201611201611 2020121314GiI0001124   3080   35.787,45
TLG İNŞAAT METAL VE REKLAM LİMİTED ŞİRKE 8450334766 KORDONBOYU MAH. HAMAM SOK. K.No:56 D.No:19 Tel: KARTAL İST. 201610201612 2020101614GiI0005813   3080   269.002,26
TLG İNŞAAT METAL VE REKLAM LİMİTED ŞİRKE 8450334766 KORDONBOYU MAH. HAMAM SOK. K.No:56 D.No:19 Tel: KARTAL İST. 201601201612 2020101614GiI0005814 0010   59.778,28  
TLG İNŞAAT METAL VE REKLAM LİMİTED ŞİRKE 8450334766 KORDONBOYU MAH. HAMAM SOK. K.No:56 D.No:19 Tel: KARTAL İST. 201607201607 2020101614GiI0005829   3080   61.085,91
TLG İNŞAAT METAL VE REKLAM LİMİTED ŞİRKE 8450334766 KORDONBOYU MAH. HAMAM SOK. K.No:56 D.No:19 Tel: KARTAL İST. 201601201612 2020101614GiI0005814 0010   33.057,39  
TLG İNŞAAT METAL VE REKLAM LİMİTED ŞİRKE 8450334766 KORDONBOYU MAH. HAMAM SOK. K.No:56 D.No:19 Tel: KARTAL İST. 201606201606 2020101614GiI0005826   3080   55.936,89
TLG İNŞAAT METAL VE REKLAM LİMİTED ŞİRKE 8450334766 KORDONBOYU MAH. HAMAM SOK. K.No:56 D.No:19 Tel: KARTAL İST. 201601201612 2020101614GiI0005814   3080   269.002,26
DAMLA DERYA TOPÇUOĞLU 8530396037 KUŞTEPE MAH. ŞEHİT AHMET SK. K.No:3 D.No:11 Tel: ŞİŞLİ İST. 201710201712 2025030614GiI0000365   3080   112.139,33
DAMLA DERYA TOPÇUOĞLU 8530396037 KUŞTEPE MAH. ŞEHİT AHMET SK. K.No:3 D.No:11 Tel: ŞİŞLİ İST. 201601201612 2025030614GiI0000345   3080   25.392,66
DAMLA DERYA TOPÇUOĞLU 8530396037 KUŞTEPE MAH. ŞEHİT AHMET SK. K.No:3 D.No:11 Tel: ŞİŞLİ İST. 201701201712 2025030614GiI0000341 0010   24.919,85  
DAMLA DERYA TOPÇUOĞLU 8530396037 KUŞTEPE MAH. ŞEHİT AHMET SK. K.No:3 D.No:11 Tel: ŞİŞLİ İST. 201701201712 2025030614GiI0000341   3080   112.139,33
DAMLA DERYA TOPÇUOĞLU 8530396037 KUŞTEPE MAH. ŞEHİT AHMET SK. K.No:3 D.No:11 Tel: ŞİŞLİ İST. 201712201712 2025030614GiI0000362   3080   36.884,03
DAMLA DERYA TOPÇUOĞLU 8530396037 KUŞTEPE MAH. ŞEHİT AHMET SK. K.No:3 D.No:11 Tel: ŞİŞLİ İST. 201610201612 2025030614GiI0000369   3080   25.392,66
TROYA HIRDAVAT PLASTİK İÇ VE DIŞ TİCARET 8590619231 MİMAR SİNAN MAH. ÜSKÜDAR CAD. YEDPA SAN. SİTESİ H 2. PASAJ K.No:1 H 2. PAS D.No:117 Tel:5530741343 ATAŞEHİR İST. 201701201712 2020101614GiI0006364 0010   210.956,01  
TROYA HIRDAVAT PLASTİK İÇ VE DIŞ TİCARET 8590619231 MİMAR SİNAN MAH. ÜSKÜDAR CAD. YEDPA SAN. SİTESİ H 2. PASAJ K.No:1 H 2. PAS D.No:117 Tel:5530741343 ATAŞEHİR İST. 201701201712 2020101614GiI0006364 0010   438.577,98  
TROYA HIRDAVAT PLASTİK İÇ VE DIŞ TİCARET 8590619231 MİMAR SİNAN MAH. ÜSKÜDAR CAD. YEDPA SAN. SİTESİ H 2. PASAJ K.No:1 H 2. PAS D.No:117 Tel:5530741343 ATAŞEHİR İST. 201701201712 2020101614GiI0006364   3080   1.973.600,91
KEMAL TURGUT 8700070632 ATALAR MAH. AYYILDIZ SK. RAHMAN APT K.No:3 D.No:1 Tel: KARTAL İST. 201401201412 2020031114GiI0001289 0010   33.024,51  
KEMAL TURGUT 8700070632 ATALAR MAH. AYYILDIZ SK. RAHMAN APT K.No:3 D.No:1 Tel: KARTAL İST. 201401201412 2020031114GiI0001289 0010   29.358,79  
KEMAL TURGUT 8700070632 ATALAR MAH. AYYILDIZ SK. RAHMAN APT K.No:3 D.No:1 Tel: KARTAL İST. 201401201412 2020031114GiI0001289   3080   33.024,51
ŞENEL TUTGUN 8720381031 ŞEHİTLER MAH. KARAOĞLANOĞLU CAD. K.No:22 D.No:1 Tel: BANAZ UŞAK 201601201612 2020101614GiI0003641   3080   29.230,15
OSMAN UKŞUL 8870486917 UĞUR MUMCU MAH. ŞEYH ŞAMİL CAD. SEVGI APT K.No:46 D.No:17 Tel: KARTAL İST. 201601201612 2025030614GiI0000002 4310   37.497,01  
YUSUF ULUS 8890335851 YENİŞEHİR MAH. BAHAR SK. HOBI LIFE HOBI LIFE E BLOK K.No:16/5 D.No:6 Tel: PENDİK İST. 201801201812 2024112914GiI0000062 0010   27.887,42  
YUSUF ULUS 8890335851 YENİŞEHİR MAH. BAHAR SK. HOBI LIFE HOBI LIFE E BLOK K.No:16/5 D.No:6 Tel: PENDİK İST. 201801201812 2024112914GiI0000062   3080   41.831,13
UZMAN İPLİK VE ELYAFSANAYİ DIŞ TİCARET L 9010158277 CEVİZLİ MAH KORUMA ÇIKMAZI K.No:5 D.No:9 Tel:2164893590 MALTEPE İST. 201401201412 2020031114GiJ0001278 0010   31.390,63  
UZMAN İPLİK VE ELYAFSANAYİ DIŞ TİCARET L 9010158277 CEVİZLİ MAH KORUMA ÇIKMAZI K.No:5 D.No:9 Tel:2164893590 MALTEPE İST. 201401201412 2020031114GiJ0001278   3080   52.965,07
UZMAN İPLİK VE ELYAFSANAYİ DIŞ TİCARET L 9010158277 CEVİZLİ MAH KORUMA ÇIKMAZI K.No:5 D.No:9 Tel:2164893590 MALTEPE İST. 201401201412 2020031114GiJ0001278 0010   36.030,66  
ABDULLAH ÜSTÜNER 9210088511 OSMANGAZİ MAH. EBRU SK. K.No:11 D.No:2 Tel: DARICA KOCAELİ 201901201912 2024112914GiJ0000267 0010   43.825,30  
MURAT YALÇIN 9310014616 ÇINAR MAH. 1403. SK. K.No:46 D.No:1 Tel: ESENYURT İST. 201801201812 2024032614GiJ0000044 0010   56.762,38  
MURAT YALÇIN 9310014616 ÇINAR MAH. 1403. SK. K.No:46 D.No:1 Tel: ESENYURT İST. 201801201812 2024032614GiJ0000044   3080   85.143,57
MEHMET ZEKİ YALÇIN 9310316277 ÜRÜNLÜ MAH. ÜÇOK SK. BÜYÜKŞEHİR BLD. BARINMA EVİ YATAKHANE 1 K.No:57 D.No:1 Tel: NİLÜFER BURSA 201809201809 2025030714GiJ0000049   3080   420.552,00
MEHMET ZEKİ YALÇIN 9310316277 ÜRÜNLÜ MAH. ÜÇOK SK. BÜYÜKŞEHİR BLD. BARINMA EVİ YATAKHANE 1 K.No:57 D.No:1 Tel: NİLÜFER BURSA 201701201712 2025030714GiJ0000060 0010   73.124,05  
MEHMET ZEKİ YALÇIN 9310316277 ÜRÜNLÜ MAH. ÜÇOK SK. BÜYÜKŞEHİR BLD. BARINMA EVİ YATAKHANE 1 K.No:57 D.No:1 Tel: NİLÜFER BURSA 201812201812 2025030714GiJ0000058   3080   154.187,01
MEHMET ZEKİ YALÇIN 9310316277 ÜRÜNLÜ MAH. ÜÇOK SK. BÜYÜKŞEHİR BLD. BARINMA EVİ YATAKHANE 1 K.No:57 D.No:1 Tel: NİLÜFER BURSA 201806201806 2025030714GiJ0000044 0015   24.577,47  
MEHMET ZEKİ YALÇIN 9310316277 ÜRÜNLÜ MAH. ÜÇOK SK. BÜYÜKŞEHİR BLD. BARINMA EVİ YATAKHANE 1 K.No:57 D.No:1 Tel: NİLÜFER BURSA 201709201709 2025030714GiJ0000064   3080   54.655,17
MEHMET ZEKİ YALÇIN 9310316277 ÜRÜNLÜ MAH. ÜÇOK SK. BÜYÜKŞEHİR BLD. BARINMA EVİ YATAKHANE 1 K.No:57 D.No:1 Tel: NİLÜFER BURSA 201710201710 2025030714GiJ0000045   3080   52.250,40
MEHMET ZEKİ YALÇIN 9310316277 ÜRÜNLÜ MAH. ÜÇOK SK. BÜYÜKŞEHİR BLD. BARINMA EVİ YATAKHANE 1 K.No:57 D.No:1 Tel: NİLÜFER BURSA 201802201802 2025030714GiJ0000057 0015   28.526,81  
MEHMET ZEKİ YALÇIN 9310316277 ÜRÜNLÜ MAH. ÜÇOK SK. BÜYÜKŞEHİR BLD. BARINMA EVİ YATAKHANE 1 K.No:57 D.No:1 Tel: NİLÜFER BURSA 201804201804 2025030714GiJ0000061 0015   30.742,11  
MEHMET ZEKİ YALÇIN 9310316277 ÜRÜNLÜ MAH. ÜÇOK SK. BÜYÜKŞEHİR BLD. BARINMA EVİ YATAKHANE 1 K.No:57 D.No:1 Tel: NİLÜFER BURSA 201803201803 2025030714GiJ0000059 0015   35.780,02  
MEHMET ZEKİ YALÇIN 9310316277 ÜRÜNLÜ MAH. ÜÇOK SK. BÜYÜKŞEHİR BLD. BARINMA EVİ YATAKHANE 1 K.No:57 D.No:1 Tel: NİLÜFER BURSA 201801201812 2025030714GiJ0000055   3080   3.254.058,14
MEHMET ZEKİ YALÇIN 9310316277 ÜRÜNLÜ MAH. ÜÇOK SK. BÜYÜKŞEHİR BLD. BARINMA EVİ YATAKHANE 1 K.No:57 D.No:1 Tel: NİLÜFER BURSA 201803201803 2025030714GiJ0000059 0015   71.417,20  
MEHMET ZEKİ YALÇIN 9310316277 ÜRÜNLÜ MAH. ÜÇOK SK. BÜYÜKŞEHİR BLD. BARINMA EVİ YATAKHANE 1 K.No:57 D.No:1 Tel: NİLÜFER BURSA 201811201811 2025030714GiJ0000056 0015   27.388,79  
MEHMET ZEKİ YALÇIN 9310316277 ÜRÜNLÜ MAH. ÜÇOK SK. BÜYÜKŞEHİR BLD. BARINMA EVİ YATAKHANE 1 K.No:57 D.No:1 Tel: NİLÜFER BURSA 201811201811 2025030714GiJ0000056   3080   123.249,56
MEHMET ZEKİ YALÇIN 9310316277 ÜRÜNLÜ MAH. ÜÇOK SK. BÜYÜKŞEHİR BLD. BARINMA EVİ YATAKHANE 1 K.No:57 D.No:1 Tel: NİLÜFER BURSA 201810201810 2025030714GiJ0000052   3080   115.400,75
MEHMET ZEKİ YALÇIN 9310316277 ÜRÜNLÜ MAH. ÜÇOK SK. BÜYÜKŞEHİR BLD. BARINMA EVİ YATAKHANE 1 K.No:57 D.No:1 Tel: NİLÜFER BURSA 201710201712 2025030714GiJ0000047   3080   410.467,65
MEHMET ZEKİ YALÇIN 9310316277 ÜRÜNLÜ MAH. ÜÇOK SK. BÜYÜKŞEHİR BLD. BARINMA EVİ YATAKHANE 1 K.No:57 D.No:1 Tel: NİLÜFER BURSA 201712201712 2025030714GiJ0000051 0015   31.532,10  
MEHMET ZEKİ YALÇIN 9310316277 ÜRÜNLÜ MAH. ÜÇOK SK. BÜYÜKŞEHİR BLD. BARINMA EVİ YATAKHANE 1 K.No:57 D.No:1 Tel: NİLÜFER BURSA 201810201812 2025030714GiJ0000054   3080   3.254.058,14
MEHMET ZEKİ YALÇIN 9310316277 ÜRÜNLÜ MAH. ÜÇOK SK. BÜYÜKŞEHİR BLD. BARINMA EVİ YATAKHANE 1 K.No:57 D.No:1 Tel: NİLÜFER BURSA 201801201801 2025030714GiJ0000053 0015   25.506,44  
MEHMET ZEKİ YALÇIN 9310316277 ÜRÜNLÜ MAH. ÜÇOK SK. BÜYÜKŞEHİR BLD. BARINMA EVİ YATAKHANE 1 K.No:57 D.No:1 Tel: NİLÜFER BURSA 201801201812 2025030714GiJ0000055 0010   723.124,03  
MEHMET ZEKİ YALÇIN 9310316277 ÜRÜNLÜ MAH. ÜÇOK SK. BÜYÜKŞEHİR BLD. BARINMA EVİ YATAKHANE 1 K.No:57 D.No:1 Tel: NİLÜFER BURSA 201810201810 2025030714GiJ0000052 0015   25.644,61  
MEHMET ZEKİ YALÇIN 9310316277 ÜRÜNLÜ MAH. ÜÇOK SK. BÜYÜKŞEHİR BLD. BARINMA EVİ YATAKHANE 1 K.No:57 D.No:1 Tel: NİLÜFER BURSA 201809201809 2025030714GiJ0000049 0015   93.456,00  
MEHMET ZEKİ YALÇIN 9310316277 ÜRÜNLÜ MAH. ÜÇOK SK. BÜYÜKŞEHİR BLD. BARINMA EVİ YATAKHANE 1 K.No:57 D.No:1 Tel: NİLÜFER BURSA 201807201807 2025030714GiJ0000046   3080   249.077,07
MEHMET ZEKİ YALÇIN 9310316277 ÜRÜNLÜ MAH. ÜÇOK SK. BÜYÜKŞEHİR BLD. BARINMA EVİ YATAKHANE 1 K.No:57 D.No:1 Tel: NİLÜFER BURSA 201711201711 2025030714GiJ0000050 0015   35.980,56  
MEHMET ZEKİ YALÇIN 9310316277 ÜRÜNLÜ MAH. ÜÇOK SK. BÜYÜKŞEHİR BLD. BARINMA EVİ YATAKHANE 1 K.No:57 D.No:1 Tel: NİLÜFER BURSA 201809201809 2025030714GiJ0000049 0015   38.410,42  
MEHMET ZEKİ YALÇIN 9310316277 ÜRÜNLÜ MAH. ÜÇOK SK. BÜYÜKŞEHİR BLD. BARINMA EVİ YATAKHANE 1 K.No:57 D.No:1 Tel: NİLÜFER BURSA 201804201804 2025030714GiJ0000061   3080   189.376,44
MEHMET ZEKİ YALÇIN 9310316277 ÜRÜNLÜ MAH. ÜÇOK SK. BÜYÜKŞEHİR BLD. BARINMA EVİ YATAKHANE 1 K.No:57 D.No:1 Tel: NİLÜFER BURSA 201701201712 2025030714GiJ0000060   3080   456.075,18
MEHMET ZEKİ YALÇIN 9310316277 ÜRÜNLÜ MAH. ÜÇOK SK. BÜYÜKŞEHİR BLD. BARINMA EVİ YATAKHANE 1 K.No:57 D.No:1 Tel: NİLÜFER BURSA 201806201806 2025030714GiJ0000044   3080   160.637,07
MEHMET ZEKİ YALÇIN 9310316277 ÜRÜNLÜ MAH. ÜÇOK SK. BÜYÜKŞEHİR BLD. BARINMA EVİ YATAKHANE 1 K.No:57 D.No:1 Tel: NİLÜFER BURSA 201808201808 2025030714GiJ0000048   3080   215.943,62
MEHMET ZEKİ YALÇIN 9310316277 ÜRÜNLÜ MAH. ÜÇOK SK. BÜYÜKŞEHİR BLD. BARINMA EVİ YATAKHANE 1 K.No:57 D.No:1 Tel: NİLÜFER BURSA 201701201712 2025030714GiJ0000060 0010   152.025,06  
MEHMET ZEKİ YALÇIN 9310316277 ÜRÜNLÜ MAH. ÜÇOK SK. BÜYÜKŞEHİR BLD. BARINMA EVİ YATAKHANE 1 K.No:57 D.No:1 Tel: NİLÜFER BURSA 201805201805 2025030714GiJ0000063 0015   42.724,25  
MEHMET ZEKİ YALÇIN 9310316277 ÜRÜNLÜ MAH. ÜÇOK SK. BÜYÜKŞEHİR BLD. BARINMA EVİ YATAKHANE 1 K.No:57 D.No:1 Tel: NİLÜFER BURSA 201804201804 2025030714GiJ0000061 0015   63.125,48  
MEHMET ZEKİ YALÇIN 9310316277 ÜRÜNLÜ MAH. ÜÇOK SK. BÜYÜKŞEHİR BLD. BARINMA EVİ YATAKHANE 1 K.No:57 D.No:1 Tel: NİLÜFER BURSA 201803201803 2025030714GiJ0000059   3080   214.251,60
MEHMET ZEKİ YALÇIN 9310316277 ÜRÜNLÜ MAH. ÜÇOK SK. BÜYÜKŞEHİR BLD. BARINMA EVİ YATAKHANE 1 K.No:57 D.No:1 Tel: NİLÜFER BURSA 201711201711 2025030714GiJ0000050   3080   107.941,68
MEHMET ZEKİ YALÇIN 9310316277 ÜRÜNLÜ MAH. ÜÇOK SK. BÜYÜKŞEHİR BLD. BARINMA EVİ YATAKHANE 1 K.No:57 D.No:1 Tel: NİLÜFER BURSA 201806201806 2025030714GiJ0000044 0015   53.545,69  
MEHMET ZEKİ YALÇIN 9310316277 ÜRÜNLÜ MAH. ÜÇOK SK. BÜYÜKŞEHİR BLD. BARINMA EVİ YATAKHANE 1 K.No:57 D.No:1 Tel: NİLÜFER BURSA 201805201805 2025030714GiJ0000063   3080   128.172,75
MEHMET ZEKİ YALÇIN 9310316277 ÜRÜNLÜ MAH. ÜÇOK SK. BÜYÜKŞEHİR BLD. BARINMA EVİ YATAKHANE 1 K.No:57 D.No:1 Tel: NİLÜFER BURSA 201812201812 2025030714GiJ0000058 0015   34.263,78  
MEHMET ZEKİ YALÇIN 9310316277 ÜRÜNLÜ MAH. ÜÇOK SK. BÜYÜKŞEHİR BLD. BARINMA EVİ YATAKHANE 1 K.No:57 D.No:1 Tel: NİLÜFER BURSA 201801201801 2025030714GiJ0000053   3080   144.649,02
MEHMET ZEKİ YALÇIN 9310316277 ÜRÜNLÜ MAH. ÜÇOK SK. BÜYÜKŞEHİR BLD. BARINMA EVİ YATAKHANE 1 K.No:57 D.No:1 Tel: NİLÜFER BURSA 201712201712 2025030714GiJ0000051   3080   174.210,48
MEHMET ZEKİ YALÇIN 9310316277 ÜRÜNLÜ MAH. ÜÇOK SK. BÜYÜKŞEHİR BLD. BARINMA EVİ YATAKHANE 1 K.No:57 D.No:1 Tel: NİLÜFER BURSA 201807201807 2025030714GiJ0000046 0015   55.350,46  
MEHMET ZEKİ YALÇIN 9310316277 ÜRÜNLÜ MAH. ÜÇOK SK. BÜYÜKŞEHİR BLD. BARINMA EVİ YATAKHANE 1 K.No:57 D.No:1 Tel: NİLÜFER BURSA 201802201802 2025030714GiJ0000057   3080   85.580,43
MEHMET ZEKİ YALÇIN 9310316277 ÜRÜNLÜ MAH. ÜÇOK SK. BÜYÜKŞEHİR BLD. BARINMA EVİ YATAKHANE 1 K.No:57 D.No:1 Tel: NİLÜFER BURSA 201808201808 2025030714GiJ0000048 0015   47.987,47  
MEHMET ZEKİ YALÇIN 9310316277 ÜRÜNLÜ MAH. ÜÇOK SK. BÜYÜKŞEHİR BLD. BARINMA EVİ YATAKHANE 1 K.No:57 D.No:1 Tel: NİLÜFER BURSA 201801201801 2025030714GiJ0000053 0015   48.216,34  
MEHMET ZEKİ YALÇIN 9310316277 ÜRÜNLÜ MAH. ÜÇOK SK. BÜYÜKŞEHİR BLD. BARINMA EVİ YATAKHANE 1 K.No:57 D.No:1 Tel: NİLÜFER BURSA 201712201712 2025030714GiJ0000051 0015   58.070,16  
MEHMET ZEKİ YALÇIN 9310316277 ÜRÜNLÜ MAH. ÜÇOK SK. BÜYÜKŞEHİR BLD. BARINMA EVİ YATAKHANE 1 K.No:57 D.No:1 Tel: NİLÜFER BURSA 201801201812 2025030714GiJ0000055 0010   195.966,61  
ENGİN YILDIRIM 9550310475 ORTA MAH. DR. EROL UYSAL CAD. VEFA SITESI A BLOK K.No:3A D.No:26 Tel: ÇARŞAMBA SAMSUN 201601201612 2024110714GiJ0000002 4310   26.097,27  
ENGİN YILDIRIM 9550310475 ORTA MAH. DR. EROL UYSAL CAD. VEFA SITESI A BLOK K.No:3A D.No:26 Tel: ÇARŞAMBA SAMSUN 201601201612 2024110714GiJ0000003 4315   479.459,24  
ŞAHİN YILDIRIM 9590333377 BAĞLARBAŞI MAH. MERT SK. K.No:6 D.No:1 Tel: MALTEPE İST. 201601201612 2025010714GiJ0000299 4310   35.822,91  
ŞAHİN YILDIRIM 9590333377 BAĞLARBAŞI MAH. MERT SK. K.No:6 D.No:1 Tel: MALTEPE İST. 201601201612 2025010714GiJ0000290 4315   107.159,84  
Kartal Vergi Dairesi Müdürlüğü mükelleflerine ait olup yukarıda adı, soyadı ve ünvanı yazılı mükellefler adına alınan vergi ve cezalar nedeniyle tanzim olunan ödeme emirleri bilinen adreslerinde bulunamamaları nedeniyle tebliğ edilemediğinden 213 sayılı V,U,K'nun 103-106 maddelerine istinaden ilgililerin ilan tarihinden başlayarak bir ay içinde vergi dairesine bizzat veya bilvekale müracaatta bulunmaları veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, bir ayın sonunda müracaatta bulunmayan veya açık adreslerini bildirmeyenler hakkında işbu ilanın neşri tarihinden itibaren bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur

#ilangovtr

Basın No: ILN02334240