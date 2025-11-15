  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Resmi İlanlar İSTANBUL DEFTERDARLIĞI ESENLER VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ
Resmi İlanlar

İSTANBUL DEFTERDARLIĞI ESENLER VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

İSTANBUL DEFTERDARLIĞI ESENLER VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

 

   İSTANBUL DEFTERDARLIĞI ESENLER VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ İLANEN TEBLİĞ
VKN TC Kimlik No Soyad Ad/Unvan Adres Vergi Dönemi Vergi Türü Ceza Türü Ana Takip Dosya No Takip Dosya No Vergi Aslı Borcu Toplamı Kesinleşen Gecikme Zammı Toplamı Ceza Toplamı Toplam Borç
6790451453 15320350896 ORHAN ÖZDEMİR SİYAVUŞPAŞA MAH. KRİZANTEM SK. YEŞILTUNA AP No:24 Daire No:2 BAHÇELİEVLER İST. 01/2019-12/2019 GELİR V. VERGİ ZİYAI CEZASI 2022011966Jl80000948 2022011814JlL0001609 0,00 0,00 56.325,45 56.325,45
6890128519 23077685390 MEHMET ÖZER MERKEZ MAH. MECİT SK. No:2/1 Daire No:A GÜNGÖREN İST. 02/2022-02/2022 TÜTÜN MAM. Ö.T.V. GEÇİKME FAİZİ 2025041466Jl80000824 2025041314JlL0000028 94.606,63 0,00 0,00 94.606,63
6890128519 23077685390 MEHMET ÖZER MERKEZ MAH. MECİT SK. No:2/1 Daire No:A GÜNGÖREN İST. 02/2022-02/2022 TÜTÜN MAM. Ö.T.V. TÜTÜN MAM. Ö.T.V. 2025041466Jl80000824 2025041314JlL0000028 93.208,50 0,00 0,00 93.208,50
6990623558   ÖZKAYA HAZIR GİYİM VE TEKSTİL AKS.TİC.LTD.ŞTİ. FEVZİ ÇAKMAK MAH. OSMAN GAZİ CAD. No:193 Daire No:21 Tel:5448482811 BAĞCILAR İST. 01/2020-12/2020 KURUMLAR V. GEÇİKME FAİZİ 2025071666Jl80000851 2025071414JlL0000100 395.568,78 0,00 0,00 395.568,78
6990623558   ÖZKAYA HAZIR GİYİM VE TEKSTİL AKS.TİC.LTD.ŞTİ. FEVZİ ÇAKMAK MAH. OSMAN GAZİ CAD. No:193 Daire No:21 Tel:5448482811 BAĞCILAR İST. 01/2020-12/2020 KURUMLAR V.   2025071666Jl80000851 2025071414JlL0000100 294.103,18 0,00 0,00 294.103,18
6990623558   ÖZKAYA HAZIR GİYİM VE TEKSTİL AKS.TİC.LTD.ŞTİ. FEVZİ ÇAKMAK MAH. OSMAN GAZİ CAD. No:193 Daire No:21 Tel:5448482811 BAĞCILAR İST. 01/2020-12/2020 KURUMLAR V. VERGİ ZİYAI CEZASI 2025071666Jl80000851 2025071414JlL0000100 0,00 0,00 295.819,74 295.819,74
7290296274 23645098614 EMEL ÇİNBAR KARŞIYAKA MAH. YAKUT SK. No:7/1 Daire No:27 ÇINARCIK YALOVA 01/2011-12/2011 GELİR V. GEÇİKME FAİZİ 2021101866Jl90000334 2021101214JlM0003851 168.959,89 0,00 0,00 168.959,89
7290296274 23645098614 EMEL ÇİNBAR KARŞIYAKA MAH. YAKUT SK. No:7/1 Daire No:27 ÇINARCIK YALOVA 01/2011-12/2011 GELİR V.   2021101866Jl90000334 2021101214JlM0003851 104.360,65 0,00 0,00 104.360,65
7290296274 23645098614 EMEL ÇİNBAR KARŞIYAKA MAH. YAKUT SK. No:7/1 Daire No:27 ÇINARCIK YALOVA 01/2012-12/2012 GELİR V. GEÇİKME FAİZİ 2021101866Jl90000334 2021101214JlM0003847 101.387,19 0,00 0,00 101.387,19
7290296274 23645098614 EMEL ÇİNBAR KARŞIYAKA MAH. YAKUT SK. No:7/1 Daire No:27 ÇINARCIK YALOVA 10/2011-12/2011 GELİR.GEÇ.V. GEÇİKME FAİZİ 2021101866Jl90000334 2021101214JlM0003848 70.593,54 0,00 0,00 70.593,54
7290296274 23645098614 EMEL ÇİNBAR KARŞIYAKA MAH. YAKUT SK. No:7/1 Daire No:27 ÇINARCIK YALOVA 01/2012-12/2012 GELİR V.   2021101866Jl90000334 2021101214JlM0003847 69.874,01 0,00 0,00 69.874,01
7290296274 23645098614 EMEL ÇİNBAR KARŞIYAKA MAH. YAKUT SK. No:7/1 Daire No:27 ÇINARCIK YALOVA 01/2010-12/2010 GELİR V. GEÇİKME FAİZİ 2021101866Jl90000334 2021101214JlM0003850 55.905,35 0,00 0,00 55.905,35
7290296274 23645098614 EMEL ÇİNBAR KARŞIYAKA MAH. YAKUT SK. No:7/1 Daire No:27 ÇINARCIK YALOVA 04/2012-06/2012 GELİR.GEÇ.V. GEÇİKME FAİZİ 2021101866Jl90000334 2021101214JlM0003849 46.811,80 0,00 0,00 46.811,80
7290296274 23645098614 EMEL ÇİNBAR KARŞIYAKA MAH. YAKUT SK. No:7/1 Daire No:27 ÇINARCIK YALOVA 01/2010-12/2010 GELİR V.   2021101866Jl90000334 2021101214JlM0003850 31.284,47 0,00 0,00 31.284,47
7290296274 23645098614 EMEL ÇİNBAR KARŞIYAKA MAH. YAKUT SK. No:7/1 Daire No:27 ÇINARCIK YALOVA 01/2011-12/2011 GELİR V. VERGİ ZİYAI CEZASI 2021101866Jl90000334 2021101214JlM0003851 0,00 0,00 104.360,65 104.360,65
7290296274 23645098614 EMEL ÇİNBAR KARŞIYAKA MAH. YAKUT SK. No:7/1 Daire No:27 ÇINARCIK YALOVA 01/2012-12/2012 GELİR V. VERGİ ZİYAI CEZASI 2021101866Jl90000334 2021101214JlM0003847 0,00 0,00 69.874,01 69.874,01
7290296274 23645098614 EMEL ÇİNBAR KARŞIYAKA MAH. YAKUT SK. No:7/1 Daire No:27 ÇINARCIK YALOVA 10/2011-12/2011 GELİR.GEÇ.V. VERGİ ZİYAI CEZASI 2021101866Jl90000334 2021101214JlM0003848 0,00 0,00 42.398,52 42.398,52
7290296274 23645098614 EMEL ÇİNBAR KARŞIYAKA MAH. YAKUT SK. No:7/1 Daire No:27 ÇINARCIK YALOVA 01/2010-12/2010 GELİR V. VERGİ ZİYAI CEZASI 2021101866Jl90000334 2021101214JlM0003850 0,00 0,00 31.284,47 31.284,47
7290296274 23645098614 EMEL ÇİNBAR KARŞIYAKA MAH. YAKUT SK. No:7/1 Daire No:27 ÇINARCIK YALOVA 04/2012-06/2012 GELİR.GEÇ.V. VERGİ ZİYAI CEZASI 2021101866Jl90000334 2021101214JlM0003849 0,00 0,00 29.608,98 29.608,98
7330403012   PROGO TELEKOMÜNİKASYON ELEKTRONİK SAN.VETİC.LTD.ŞTİ. KİREMİT CAD. CERRAH KERİM SOK. No:6 Daire No: FATİH İST. 01/2014-12/2014 KURUMLAR V. VERGİ ZİYAI CEZASI 2021101866Jl90000417 2021101214JlM0003359 0,00 0,00 40.055,61 40.055,61
7330403012   PROGO TELEKOMÜNİKASYON ELEKTRONİK SAN.VETİC.LTD.ŞTİ. KİREMİT CAD. CERRAH KERİM SOK. No:6 Daire No: FATİH İST. 10/2014-12/2014 KURUM GEÇ.V. VERGİ ZİYAI CEZASI 2021101866Jl90000417 2021101214JlM0003346 0,00 0,00 36.050,07 36.050,07
7341554842   TASF.HAL.REEMAS AKSESUAR DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ SANCAKTEPE MAH. 889. SK. No: 11 B Bağcılar / İST. 01/2023-12/2023 KURUMLAR V. KURUMLAR V. 2024062566Jl90000018 2024062566Jl90000018 82.607,48     82.607,48
7341554842   TASF.HAL.REEMAS AKSESUAR DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ SANCAKTEPE MAH. 889. SK. No: 11 B Bağcılar / İST. 01/2023-03/2023 KURUM.GEÇ.V. KURUM.GEÇ.V. 2023081466Jl90000936 2023081466Jl90000936 51.606,52     51.606,52
7540461487 14113823036 BERKAY SAYGI ÇİFTEHAVUZLAR MAH. 1.SAZLI SK. No:11 Daire No:1 OSMANGAZİ BURSA 01/2015-12/2015 GELİR V.   2021101466Jl90000086 2021101214JlM0003399 123.780,65 0,00 0,00 123.780,65
7540461487 14113823036 BERKAY SAYGI ÇİFTEHAVUZLAR MAH. 1.SAZLI SK. No:11 Daire No:1 OSMANGAZİ BURSA 01/2015-12/2015 GELİR V. GEÇİKME FAİZİ 2021101466Jl90000086 2021101214JlM0003399 111.278,82 0,00 0,00 111.278,82
7540461487 14113823036 BERKAY SAYGI ÇİFTEHAVUZLAR MAH. 1.SAZLI SK. No:11 Daire No:1 OSMANGAZİ BURSA 09/2015-09/2015 K.D.V. GEÇİKME FAİZİ 2021101466Jl90000086 2021101214JlM0003423 46.379,61 0,00 0,00 46.379,61
7540461487 14113823036 BERKAY SAYGI ÇİFTEHAVUZLAR MAH. 1.SAZLI SK. No:11 Daire No:1 OSMANGAZİ BURSA 09/2015-09/2015 K.D.V.   2021101466Jl90000086 2021101214JlM0003423 45.604,34 0,00 0,00 45.604,34
7540461487 14113823036 BERKAY SAYGI ÇİFTEHAVUZLAR MAH. 1.SAZLI SK. No:11 Daire No:1 OSMANGAZİ BURSA 01/2015-12/2015 GELİR V. VERGİ ZİYAI CEZASI 2021101466Jl90000086 2021101214JlM0003399 0,00 0,00 557.012,98 557.012,98
7540461487 14113823036 BERKAY SAYGI ÇİFTEHAVUZLAR MAH. 1.SAZLI SK. No:11 Daire No:1 OSMANGAZİ BURSA 10/2015-12/2015 GELİR.GEÇ.V. VERGİ ZİYAI CEZASI 2021101466Jl90000086 2021101214JlM0003424 0,00 0,00 253.967,84 253.967,84
7540461487 14113823036 BERKAY SAYGI ÇİFTEHAVUZLAR MAH. 1.SAZLI SK. No:11 Daire No:1 OSMANGAZİ BURSA 07/2015-09/2015 GELİR.GEÇ.V. VERGİ ZİYAI CEZASI 2021101466Jl90000086 2021101214JlM0003414 0,00 0,00 143.177,15 143.177,15
7540461487 14113823036 BERKAY SAYGI ÇİFTEHAVUZLAR MAH. 1.SAZLI SK. No:11 Daire No:1 OSMANGAZİ BURSA 09/2015-09/2015 K.D.V. VERGİ ZİYAI CEZASI 2021101466Jl90000086 2021101214JlM0003423 0,00 0,00 136.813,02 136.813,02
7540461487 14113823036 BERKAY SAYGI ÇİFTEHAVUZLAR MAH. 1.SAZLI SK. No:11 Daire No:1 OSMANGAZİ BURSA 07/2015-07/2015 K.D.V. VERGİ ZİYAI CEZASI 2021101466Jl90000086 2021101214JlM0003405 0,00 0,00 65.353,16 65.353,16
7540461487 14113823036 BERKAY SAYGI ÇİFTEHAVUZLAR MAH. 1.SAZLI SK. No:11 Daire No:1 OSMANGAZİ BURSA 10/2015-10/2015 K.D.V. VERGİ ZİYAI CEZASI 2021101466Jl90000086 2021101214JlM0003426 0,00 0,00 48.792,09 48.792,09
7651743948   SEVİL HIRDAVAT VE İNŞAAT LİMİTED ŞİRKETİ TUNA MAH. 679. SK. No : 31 A Esenler / ist. 02/2025-02/2025 GELİR STP.   2025041466Jl90000524 2025041466Jl90000524 49.062,30     49.062,30
7651743948   SEVİL HIRDAVAT VE İNŞAAT LİMİTED ŞİRKETİ TUNA MAH. 679. SK. No : 31 A Esenler / ist. 10/2024-10/2024 GELİR STP.   2024121266Jl90000593 2024121266Jl90000593 43.643,69     43.643,69
7651743948   SEVİL HIRDAVAT VE İNŞAAT LİMİTED ŞİRKETİ TUNA MAH. 679. SK. No : 31 A Esenler / ist. 12/2024-12/2024 GELİR STP.   2025021366Jl90000617 2025021366Jl90000617 40.970,84     40.970,84
7651743948   SEVİL HIRDAVAT VE İNŞAAT LİMİTED ŞİRKETİ TUNA MAH. 679. SK. No : 31 A Esenler / ist. 01/2025-012025 GELİR STP.   2025031366Jl90000557 2025031366Jl90000557 40.025,37     40.025,37
7651743948   SEVİL HIRDAVAT VE İNŞAAT LİMİTED ŞİRKETİ TUNA MAH. 679. SK. No : 31 A Esenler / ist. 11/2024-11/2024 GELİR STP.   2025011466Jl90000638 2025011466Jl90000638 34.563,52     34.563,52
7700702539   SİBEL AKTAŞ ÇETİN VE SERDAR AKTAŞ ORTAĞI FEVZİ ÇAKMAK MAH. İST. CAD. No:7 -9A Daire No: ESENLER İST. 12/2016-12/2016 K.D.V.   2021101466Jl90000359 2021101214JlM0003508 53.244,25 0,00 0,00 53.244,25
7700702539   SİBEL AKTAŞ ÇETİN VE SERDAR AKTAŞ ORTAĞI FEVZİ ÇAKMAK MAH. İST. CAD. No:7 -9A Daire No: ESENLER İST. 12/2016-12/2016 K.D.V. GEÇİKME FAİZİ 2021101466Jl90000359 2021101214JlM0003508 41.264,29 0,00 0,00 41.264,29
7700702539   SİBEL AKTAŞ ÇETİN VE SERDAR AKTAŞ ORTAĞI FEVZİ ÇAKMAK MAH. İST. CAD. No:7 -9A Daire No: ESENLER İST. 12/2016-12/2016 K.D.V. VERGİ ZİYAI CEZASI 2021101466Jl90000359 2021101214JlM0003508 0,00 0,00 159.732,75 159.732,75
7810815405   STORES AMBALAJ KOLİ KAĞ.ÜR.VE MAT.HİZ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. NAMIK KEMAL MAH. 10. SOKAK No:2 Daire No:A ESENLER İST. 01/2020-12/2020 KURUMLAR V. GEÇİKME FAİZİ 2025011466Jl90000818 2025011314JlM0001458 108.558,82 0,00 0,00 108.558,82
7810815405   STORES AMBALAJ KOLİ KAĞ.ÜR.VE MAT.HİZ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. NAMIK KEMAL MAH. 10. SOKAK No:2 Daire No:A ESENLER İST. 01/2020-12/2020 KURUMLAR V.   2025011466Jl90000818 2025011314JlM0001458 105.396,91 0,00 0,00 105.396,91
7810815405   STORES AMBALAJ KOLİ KAĞ.ÜR.VE MAT.HİZ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. NAMIK KEMAL MAH. 10. SOKAK No:2 Daire No:A ESENLER İST. 10/2020-12/2020 KURUM GEÇ.V.   2025011466Jl90000818 2025011314JlM0001366 52.470,60 0,00 0,00 52.470,60
7810815405   STORES AMBALAJ KOLİ KAĞ.ÜR.VE MAT.HİZ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. NAMIK KEMAL MAH. 10. SOKAK No:2 Daire No:A ESENLER İST. 01/2021-12/2021 KURUMLAR V.   2025011466Jl90000818 2025011314JlM0001473 49.664,05 0,00 0,00 49.664,05
7810815405   STORES AMBALAJ KOLİ KAĞ.ÜR.VE MAT.HİZ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. NAMIK KEMAL MAH. 10. SOKAK No:2 Daire No:A ESENLER İST. 01/2021-12/2021 KURUMLAR V. GEÇİKME FAİZİ 2025011466Jl90000818 2025011314JlM0001473 41.618,47 0,00 0,00 41.618,47
7810815405   STORES AMBALAJ KOLİ KAĞ.ÜR.VE MAT.HİZ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. NAMIK KEMAL MAH. 10. SOKAK No:2 Daire No:A ESENLER İST. 07/2020-09/2020 KURUM GEÇ.V. KURUM GEÇ.V. 2025011466Jl90000818 2025011314JlM0001494 29.129,40 0,00 0,00 29.129,40
7810815405   STORES AMBALAJ KOLİ KAĞ.ÜR.VE MAT.HİZ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. NAMIK KEMAL MAH. 10. SOKAK No:2 Daire No:A ESENLER İST. 01/2021-03/2021 KURUM GEÇ.V. KURUM GEÇ.V. 2025011466Jl90000818 2025011314JlM0001380 25.303,44 0,00 0,00 25.303,44
7810815405   STORES AMBALAJ KOLİ KAĞ.ÜR.VE MAT.HİZ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. NAMIK KEMAL MAH. 10. SOKAK No:2 Daire No:A ESENLER İST. 01/2020-12/2020 KURUMLAR V. VERGİ ZİYAI CEZASI 2025011466Jl90000818 2025011314JlM0001458 0,00 0,00 334.705,72 334.705,72
7810815405   STORES AMBALAJ KOLİ KAĞ.ÜR.VE MAT.HİZ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. NAMIK KEMAL MAH. 10. SOKAK No:2 Daire No:A ESENLER İST. 10/2020-12/2020 KURUM GEÇ.V. VERGİ ZİYAI CEZASI 2025011466Jl90000818 2025011314JlM0001366 0,00 0,00 175.926,79 175.926,79
7810815405   STORES AMBALAJ KOLİ KAĞ.ÜR.VE MAT.HİZ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. NAMIK KEMAL MAH. 10. SOKAK No:2 Daire No:A ESENLER İST. 01/2021-12/2021 KURUMLAR V. VERGİ ZİYAI CEZASI 2025011466Jl90000818 2025011314JlM0001473 0,00 0,00 167.507,14 167.507,14
7810815405   STORES AMBALAJ KOLİ KAĞ.ÜR.VE MAT.HİZ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. NAMIK KEMAL MAH. 10. SOKAK No:2 Daire No:A ESENLER İST. 07/2020-09/2020 KURUM GEÇ.V. VERGİ ZİYAI CEZASI 2025011466Jl90000818 2025011314JlM0001494 0,00 0,00 105.903,19 105.903,19
7810815405   STORES AMBALAJ KOLİ KAĞ.ÜR.VE MAT.HİZ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. NAMIK KEMAL MAH. 10. SOKAK No:2 Daire No:A ESENLER İST. 01/2021-03/2021 KURUM GEÇ.V. VERGİ ZİYAI CEZASI 2025011466Jl90000818 2025011314JlM0001380 0,00 0,00 94.425,31 94.425,31
7810815405   STORES AMBALAJ KOLİ KAĞ.ÜR.VE MAT.HİZ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. NAMIK KEMAL MAH. 10. SOKAK No:2 Daire No:A ESENLER İST. 12/2020-12/2020 K.D.V. VERGİ ZİYAI CEZASI 2025011466Jl90000818 2025011314JlM0001376 0,00 0,00 64.638,13 64.638,13
7810815405   STORES AMBALAJ KOLİ KAĞ.ÜR.VE MAT.HİZ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. NAMIK KEMAL MAH. 10. SOKAK No:2 Daire No:A ESENLER İST. 11/2020-11/2020 K.D.V. VERGİ ZİYAI CEZASI 2025011466Jl90000818 2025011314JlM0001362 0,00 0,00 61.229,35 61.229,35
7810815405   STORES AMBALAJ KOLİ KAĞ.ÜR.VE MAT.HİZ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. NAMIK KEMAL MAH. 10. SOKAK No:2 Daire No:A ESENLER İST. 10/2020-10/2020 K.D.V. VERGİ ZİYAI CEZASI 2025011466Jl90000818 2025011314JlM0001350 0,00 0,00 58.468,96 58.468,96
7810815405   STORES AMBALAJ KOLİ KAĞ.ÜR.VE MAT.HİZ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. NAMIK KEMAL MAH. 10. SOKAK No:2 Daire No:A ESENLER İST. 04/2021-06/2021 KURUM GEÇ.V. VERGİ ZİYAI CEZASI 2025011466Jl90000818 2025011314JlM0001396 0,00 0,00 46.552,05 46.552,05
7810815405   STORES AMBALAJ KOLİ KAĞ.ÜR.VE MAT.HİZ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. NAMIK KEMAL MAH. 10. SOKAK No:2 Daire No:A ESENLER İST. 03/2021-03/2021 K.D.V. VERGİ ZİYAI CEZASI 2025011466Jl90000818 2025011314JlM0001422 0,00 0,00 40.638,29 40.638,29
7810815405   STORES AMBALAJ KOLİ KAĞ.ÜR.VE MAT.HİZ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. NAMIK KEMAL MAH. 10. SOKAK No:2 Daire No:A ESENLER İST. 07/2021-09/2021 KURUM GEÇ.V. VERGİ ZİYAI CEZASI 2025011466Jl90000818 2025011314JlM0001411 0,00 0,00 37.367,91 37.367,91
7810815405   STORES AMBALAJ KOLİ KAĞ.ÜR.VE MAT.HİZ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. NAMIK KEMAL MAH. 10. SOKAK No:2 Daire No:A ESENLER İST. 01/2020-03/2020 KURUM GEÇ.V. VERGİ ZİYAI CEZASI 2025011466Jl90000818 2025011314JlM0001463 0,00 0,00 36.074,34 36.074,34
7810815405   STORES AMBALAJ KOLİ KAĞ.ÜR.VE MAT.HİZ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. NAMIK KEMAL MAH. 10. SOKAK No:2 Daire No:A ESENLER İST. 04/2020-06/2020 KURUM GEÇ.V. VERGİ ZİYAI CEZASI 2025011466Jl90000818 2025011314JlM0001479 0,00 0,00 35.316,39 35.316,39
7810815405   STORES AMBALAJ KOLİ KAĞ.ÜR.VE MAT.HİZ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. NAMIK KEMAL MAH. 10. SOKAK No:2 Daire No:A ESENLER İST. 01/2019-12/2019 KURUMLAR V. VERGİ ZİYAI CEZASI 2025011466Jl90000818 2025011314JlM0001442 0,00 0,00 34.951,95 34.951,95
7810815405   STORES AMBALAJ KOLİ KAĞ.ÜR.VE MAT.HİZ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. NAMIK KEMAL MAH. 10. SOKAK No:2 Daire No:A ESENLER İST. 10/2019-12/2019 KURUM GEÇ.V. VERGİ ZİYAI CEZASI 2025011466Jl90000818 2025011314JlM0001448 0,00 0,00 32.165,43 32.165,43
7810815405   STORES AMBALAJ KOLİ KAĞ.ÜR.VE MAT.HİZ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. NAMIK KEMAL MAH. 10. SOKAK No:2 Daire No:A ESENLER İST. 09/2020-09/2020 K.D.V. VERGİ ZİYAI CEZASI 2025011466Jl90000818 2025011314JlM0001474 0,00 0,00 29.659,20 29.659,20
7810815405   STORES AMBALAJ KOLİ KAĞ.ÜR.VE MAT.HİZ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. NAMIK KEMAL MAH. 10. SOKAK No:2 Daire No:A ESENLER İST. 01/2021-01/2021 K.D.V. VERGİ ZİYAI CEZASI 2025011466Jl90000818 2025011314JlM0001391 0,00 0,00 27.552,15 27.552,15
7810815405   STORES AMBALAJ KOLİ KAĞ.ÜR.VE MAT.HİZ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. NAMIK KEMAL MAH. 10. SOKAK No:2 Daire No:A ESENLER İST. 08/2020-08/2020 K.D.V. VERGİ ZİYAI CEZASI 2025011466Jl90000818 2025011314JlM0001459 0,00 0,00 27.090,27 27.090,27
7810815405   STORES AMBALAJ KOLİ KAĞ.ÜR.VE MAT.HİZ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. NAMIK KEMAL MAH. 10. SOKAK No:2 Daire No:A ESENLER İST. 10/2021-12/2021 KURUM GEÇ.V. VERGİ ZİYAI CEZASI 2025011466Jl90000818 2025011314JlM0001427 0,00 0,00 25.702,79 25.702,79
7810823011   SÖZGÜN KONF.TEK.KİM.İNŞ.OTOY.PAR.GIDA SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. MERKEZ MAH. 716. SK. No:8 Daire No:31 BAĞCILAR İST. 01/2020-12/2020 KURUMLAR V. GEÇİKME FAİZİ 2025081266Jl90000854 2025081114JlM0001236 386.965,78 0,00 0,00 386.965,78
7810823011   SÖZGÜN KONF.TEK.KİM.İNŞ.OTOY.PAR.GIDA SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. MERKEZ MAH. 716. SK. No:8 Daire No:31 BAĞCILAR İST. 01/2020-12/2020 KURUMLAR V.   2025081266Jl90000854 2025081114JlM0001236 319.806,43 0,00 0,00 319.806,43
7810823011   SÖZGÜN KONF.TEK.KİM.İNŞ.OTOY.PAR.GIDA SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. MERKEZ MAH. 716. SK. No:8 Daire No:31 BAĞCILAR İST. 02/2020-02/2020 K.D.V. GEÇİKME FAİZİ 2025081266Jl90000854 2025081114JlM0001234 286.380,26 0,00 0,00 286.380,26
7810823011   SÖZGÜN KONF.TEK.KİM.İNŞ.OTOY.PAR.GIDA SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. MERKEZ MAH. 716. SK. No:8 Daire No:31 BAĞCILAR İST. 02/2020-02/2020 K.D.V.   2025081266Jl90000854 2025081114JlM0001234 204.265,52 0,00 0,00 204.265,52
7810823011   SÖZGÜN KONF.TEK.KİM.İNŞ.OTOY.PAR.GIDA SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. MERKEZ MAH. 716. SK. No:8 Daire No:31 BAĞCILAR İST. 01/2020-03/2020 KURUM GEÇ.V. GEÇİKME FAİZİ 2025081266Jl90000854 2025081114JlM0001237 50.866,63 0,00 0,00 50.866,63
7810823011   SÖZGÜN KONF.TEK.KİM.İNŞ.OTOY.PAR.GIDA SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. MERKEZ MAH. 716. SK. No:8 Daire No:31 BAĞCILAR İST. 03/2020-03/2020 K.D.V. GEÇİKME FAİZİ 2025081266Jl90000854 2025081114JlM0001233 41.437,82 0,00 0,00 41.437,82
7810823011   SÖZGÜN KONF.TEK.KİM.İNŞ.OTOY.PAR.GIDA SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. MERKEZ MAH. 716. SK. No:8 Daire No:31 BAĞCILAR İST. 01/2020-01/2020 K.D.V. GEÇİKME FAİZİ 2025081266Jl90000854 2025081114JlM0001235 37.702,31 0,00 0,00 37.702,31
7810823011   SÖZGÜN KONF.TEK.KİM.İNŞ.OTOY.PAR.GIDA SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. MERKEZ MAH. 716. SK. No:8 Daire No:31 BAĞCILAR İST. 03/2020-03/2020 K.D.V.   2025081266Jl90000854 2025081114JlM0001233 29.556,22 0,00 0,00 29.556,22
7810823011   SÖZGÜN KONF.TEK.KİM.İNŞ.OTOY.PAR.GIDA SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. MERKEZ MAH. 716. SK. No:8 Daire No:31 BAĞCILAR İST. 01/2020-01/2020 K.D.V.   2025081266Jl90000854 2025081114JlM0001235 26.291,71 0,00 0,00 26.291,71
7810823011   SÖZGÜN KONF.TEK.KİM.İNŞ.OTOY.PAR.GIDA SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. MERKEZ MAH. 716. SK. No:8 Daire No:31 BAĞCILAR İST. 01/2020-12/2020 KURUMLAR V. VERGİ ZİYAI CEZASI 2025081266Jl90000854 2025081114JlM0001236 0,00 0,00 959.419,29 959.419,29
7810823011   SÖZGÜN KONF.TEK.KİM.İNŞ.OTOY.PAR.GIDA SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. MERKEZ MAH. 716. SK. No:8 Daire No:31 BAĞCILAR İST. 01/2020-03/2020 KURUM GEÇ.V. VERGİ ZİYAI CEZASI 2025081266Jl90000854 2025081114JlM0001237 0,00 0,00 953.749,32 953.749,32
7810823011   SÖZGÜN KONF.TEK.KİM.İNŞ.OTOY.PAR.GIDA SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. MERKEZ MAH. 716. SK. No:8 Daire No:31 BAĞCILAR İST. 02/2020-02/2020 K.D.V. VERGİ ZİYAI CEZASI 2025081266Jl90000854 2025081114JlM0001234 0,00 0,00 612.796,56 612.796,56
7810823011   SÖZGÜN KONF.TEK.KİM.İNŞ.OTOY.PAR.GIDA SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. MERKEZ MAH. 716. SK. No:8 Daire No:31 BAĞCILAR İST. 03/2020-03/2020 K.D.V. VERGİ ZİYAI CEZASI 2025081266Jl90000854 2025081114JlM0001233 0,00 0,00 88.668,66 88.668,66
7810823011   SÖZGÜN KONF.TEK.KİM.İNŞ.OTOY.PAR.GIDA SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. MERKEZ MAH. 716. SK. No:8 Daire No:31 BAĞCILAR İST. 01/2020-01/2020 K.D.V. VERGİ ZİYAI CEZASI 2025081266Jl90000854 2025081114JlM0001235 0,00 0,00 78.875,13 78.875,13
7830841487 99185990886 ABDİNASİR ABDİQADİR SULEIBAN SULEIBAN BAĞCILAR MERKEZ MAH. 785 SK.EMEK APRT. NO:5 D. 9 BAĞCILAR İST. 01/2025-01/2025 YİYECEK BEDELİ   2025071666Jl20000521 2025071414JlF0000638 30.710,00 0,00 0,00 30.710,00
7890374944 30907942790 NESRİN ERDURMUŞ MENDERES MAH. 35415 SK. EDA APT No:23 Daire No:13 MEZİTLİ MERSİN 06/2017-06/2017 K.D.V. VERGİ ZİYAI CEZASI 2022122366Jl90000367 2022121314JlM0002077 0,00 0,00 29.777,94 29.777,94
7890374944 30907942790 NESRİN ERDURMUŞ MENDERES MAH. 35415 SK. EDA APT No:23 Daire No:13 MEZİTLİ MERSİN 08/2017-08/2017 K.D.V. VERGİ ZİYAI CEZASI 2022122366Jl90000367 2022121314JlM0002058 0,00 0,00 26.648,34 26.648,34
7970580403   ŞAHİN TOSUN TEKS.İNŞ.VE TEM.MAL.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. MERKEZ MAH. BAĞCILAR CAD. No:59 B Daire No: BAĞCILAR İST. 01/2019-12/2019 KURUMLAR V.   2022041566Jl90000044 2022041414JlM0000260 83.071,77 0,00 0,00 83.071,77
7970580403   ŞAHİN TOSUN TEKS.İNŞ.VE TEM.MAL.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. MERKEZ MAH. BAĞCILAR CAD. No:59 B Daire No: BAĞCILAR İST. 12/2019-12/2019 K.D.V.   2022041566Jl90000044 2022041414JlM0000274 30.686,03 0,00 0,00 30.686,03
7970580403   ŞAHİN TOSUN TEKS.İNŞ.VE TEM.MAL.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. MERKEZ MAH. BAĞCILAR CAD. No:59 B Daire No: BAĞCILAR İST. 01/2019-12/2019 KURUMLAR V. VERGİ ZİYAI CEZASI 2022041566Jl90000044 2022041414JlM0000260 0,00 0,00 373.822,97 373.822,97
7970580403   ŞAHİN TOSUN TEKS.İNŞ.VE TEM.MAL.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. MERKEZ MAH. BAĞCILAR CAD. No:59 B Daire No: BAĞCILAR İST. 10/2019-12/2019 KURUM GEÇ.V. VERGİ ZİYAI CEZASI 2022041566Jl90000044 2022041414JlM0000270 0,00 0,00 202.830,93 202.830,93
7970580403   ŞAHİN TOSUN TEKS.İNŞ.VE TEM.MAL.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. MERKEZ MAH. BAĞCILAR CAD. No:59 B Daire No: BAĞCILAR İST. 12/2019-12/2019 K.D.V. VERGİ ZİYAI CEZASI 2022041566Jl90000044 2022041414JlM0000274 0,00 0,00 138.087,14 138.087,14
7970580403   ŞAHİN TOSUN TEKS.İNŞ.VE TEM.MAL.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. MERKEZ MAH. BAĞCILAR CAD. No:59 B Daire No: BAĞCILAR İST. 01/2020-03/2020 KURUM GEÇ.V. VERGİ ZİYAI CEZASI 2022041566Jl90000044 2022041414JlM0000259 0,00 0,00 93.536,64 93.536,64
7970580403   ŞAHİN TOSUN TEKS.İNŞ.VE TEM.MAL.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. MERKEZ MAH. BAĞCILAR CAD. No:59 B Daire No: BAĞCILAR İST. 01/2020-12/2020 KURUMLAR V. VERGİ ZİYAI CEZASI 2022041566Jl90000044 2022041414JlM0000262 0,00 0,00 93.536,64 93.536,64
7970580403   ŞAHİN TOSUN TEKS.İNŞ.VE TEM.MAL.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. MERKEZ MAH. BAĞCILAR CAD. No:59 B Daire No: BAĞCILAR İST. 04/2019-06/2019 KURUM GEÇ.V. VERGİ ZİYAI CEZASI 2022041566Jl90000044 2022041414JlM0000261 0,00 0,00 84.165,15 84.165,15
7970580403   ŞAHİN TOSUN TEKS.İNŞ.VE TEM.MAL.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. MERKEZ MAH. BAĞCILAR CAD. No:59 B Daire No: BAĞCILAR İST. 01/2020-01/2020 K.D.V. VERGİ ZİYAI CEZASI 2022041566Jl90000044 2022041414JlM0000257 0,00 0,00 76.529,97 76.529,97
7970580403   ŞAHİN TOSUN TEKS.İNŞ.VE TEM.MAL.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. MERKEZ MAH. BAĞCILAR CAD. No:59 B Daire No: BAĞCILAR İST. 01/2018-12/2018 KURUMLAR V. VERGİ ZİYAI CEZASI 2022041566Jl90000044 2022041414JlM0000220 0,00 0,00 49.310,49 49.310,49
7970580403   ŞAHİN TOSUN TEKS.İNŞ.VE TEM.MAL.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. MERKEZ MAH. BAĞCILAR CAD. No:59 B Daire No: BAĞCILAR İST. 10/2018-12/2018 KURUM GEÇ.V. VERGİ ZİYAI CEZASI 2022041566Jl90000044 2022041414JlM0000249 0,00 0,00 31.149,36 31.149,36
7970580403   ŞAHİN TOSUN TEKS.İNŞ.VE TEM.MAL.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. MERKEZ MAH. BAĞCILAR CAD. No:59 B Daire No: BAĞCILAR İST. 11/2019-11/2019 K.D.V. VERGİ ZİYAI CEZASI 2022041566Jl90000044 2022041414JlM0000272 0,00 0,00 27.865,49 27.865,49
7970580403   ŞAHİN TOSUN TEKS.İNŞ.VE TEM.MAL.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. MERKEZ MAH. BAĞCILAR CAD. No:59 B Daire No: BAĞCILAR İST. 05/2019-05/2019 K.D.V. VERGİ ZİYAI CEZASI 2022041566Jl90000044 2022041414JlM0000263 0,00 0,00 25.933,65 25.933,65
7970580403   ŞAHİN TOSUN TEKS.İNŞ.VE TEM.MAL.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. MERKEZ MAH. BAĞCILAR CAD. No:59 B Daire No: BAĞCILAR İST. 10/2018-10/2018 K.D.V. VERGİ ZİYAI CEZASI 2022041566Jl90000044 2022041414JlM0000240 0,00 0,00 25.485,84 25.485,84
8460030106 52411382398 RAMAZAN TOKA TURİST MAH. BABAESKİ CAD. KIRKLARELI AÇIK CEZA EVI INFAZ KURUMU No:13A Daire No:YOK MERKEZ KIRKLARELİ 01/2025-01/2025 YİYECEK BEDELİ   2025021366JlA0000431 2025021214JlN0001411 24.655,00 0,00 0,00 24.655,00
8591389669   TRAKYA59 TEKSTİL İNŞAAT İPLİK KUMAŞ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ MERKEZ MAH. BAĞCILAR CAD. ARAS PLAZA No : 39 / 52 Bağcılar / İST. 02/03/2-/3 K.D.V.   2023081466JlA0000676 2023081466JlA0000676 59.486,46     59.486,46
İstanbul Defterdarlığı, Esenler Vergi Dairesi Müdürlüğü Mükelleflerine ait olup yukarıda adı, soyadı ve unvanı yazılı mükellefler adına 6183 sayılı A.A.T.U.H.K.’na istinaden düzenlenen ödeme emirleri ilgililerin bilinen adreslerinde bulunamamaları nedeniyle tebliğ edilemediğinden 213 sayılı V.U.K’nun 103-106. maddelerine istinaden vergi dairesince ilan koymaya mahsus yerine asılmasını izleyen onbeşinci günün ilan tarihi olduğu, ilgililerin ilan tarihinden başlayarak bir ay içinde vergi dairesine bizzat veya bilvekale müracaatta bulunmaları veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, bir ayın sonunda müracaatta bulunmayan veya açık adreslerini bildirmeyenler hakkında ilan tarihinden itibaren bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.

#ilangovtr

Basın No: ILN02335204