İSTANBUL DEFTERDARLIĞI ESENLER VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ
|İSTANBUL DEFTERDARLIĞI ESENLER VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ İLANEN TEBLİĞ
|VKN
|TC Kimlik No
|Soyad Ad/Unvan
|Adres
|Vergi Dönemi
|Vergi Türü
|Ceza Türü
|Ana Takip Dosya No
|Takip Dosya No
|Vergi Aslı Borcu Toplamı
|Kesinleşen Gecikme Zammı Toplamı
|Ceza Toplamı
|Toplam Borç
|6790451453
|15320350896
|ORHAN ÖZDEMİR
|SİYAVUŞPAŞA MAH. KRİZANTEM SK. YEŞILTUNA AP No:24 Daire No:2 BAHÇELİEVLER İST.
|01/2019-12/2019
|GELİR V.
|VERGİ ZİYAI CEZASI
|2022011966Jl80000948
|2022011814JlL0001609
|0,00
|0,00
|56.325,45
|56.325,45
|6890128519
|23077685390
|MEHMET ÖZER
|MERKEZ MAH. MECİT SK. No:2/1 Daire No:A GÜNGÖREN İST.
|02/2022-02/2022
|TÜTÜN MAM. Ö.T.V.
|GEÇİKME FAİZİ
|2025041466Jl80000824
|2025041314JlL0000028
|94.606,63
|0,00
|0,00
|94.606,63
|6890128519
|23077685390
|MEHMET ÖZER
|MERKEZ MAH. MECİT SK. No:2/1 Daire No:A GÜNGÖREN İST.
|02/2022-02/2022
|TÜTÜN MAM. Ö.T.V.
|TÜTÜN MAM. Ö.T.V.
|2025041466Jl80000824
|2025041314JlL0000028
|93.208,50
|0,00
|0,00
|93.208,50
|6990623558
|ÖZKAYA HAZIR GİYİM VE TEKSTİL AKS.TİC.LTD.ŞTİ.
|FEVZİ ÇAKMAK MAH. OSMAN GAZİ CAD. No:193 Daire No:21 Tel:5448482811 BAĞCILAR İST.
|01/2020-12/2020
|KURUMLAR V.
|GEÇİKME FAİZİ
|2025071666Jl80000851
|2025071414JlL0000100
|395.568,78
|0,00
|0,00
|395.568,78
|6990623558
|ÖZKAYA HAZIR GİYİM VE TEKSTİL AKS.TİC.LTD.ŞTİ.
|FEVZİ ÇAKMAK MAH. OSMAN GAZİ CAD. No:193 Daire No:21 Tel:5448482811 BAĞCILAR İST.
|01/2020-12/2020
|KURUMLAR V.
|2025071666Jl80000851
|2025071414JlL0000100
|294.103,18
|0,00
|0,00
|294.103,18
|6990623558
|ÖZKAYA HAZIR GİYİM VE TEKSTİL AKS.TİC.LTD.ŞTİ.
|FEVZİ ÇAKMAK MAH. OSMAN GAZİ CAD. No:193 Daire No:21 Tel:5448482811 BAĞCILAR İST.
|01/2020-12/2020
|KURUMLAR V.
|VERGİ ZİYAI CEZASI
|2025071666Jl80000851
|2025071414JlL0000100
|0,00
|0,00
|295.819,74
|295.819,74
|7290296274
|23645098614
|EMEL ÇİNBAR
|KARŞIYAKA MAH. YAKUT SK. No:7/1 Daire No:27 ÇINARCIK YALOVA
|01/2011-12/2011
|GELİR V.
|GEÇİKME FAİZİ
|2021101866Jl90000334
|2021101214JlM0003851
|168.959,89
|0,00
|0,00
|168.959,89
|7290296274
|23645098614
|EMEL ÇİNBAR
|KARŞIYAKA MAH. YAKUT SK. No:7/1 Daire No:27 ÇINARCIK YALOVA
|01/2011-12/2011
|GELİR V.
|2021101866Jl90000334
|2021101214JlM0003851
|104.360,65
|0,00
|0,00
|104.360,65
|7290296274
|23645098614
|EMEL ÇİNBAR
|KARŞIYAKA MAH. YAKUT SK. No:7/1 Daire No:27 ÇINARCIK YALOVA
|01/2012-12/2012
|GELİR V.
|GEÇİKME FAİZİ
|2021101866Jl90000334
|2021101214JlM0003847
|101.387,19
|0,00
|0,00
|101.387,19
|7290296274
|23645098614
|EMEL ÇİNBAR
|KARŞIYAKA MAH. YAKUT SK. No:7/1 Daire No:27 ÇINARCIK YALOVA
|10/2011-12/2011
|GELİR.GEÇ.V.
|GEÇİKME FAİZİ
|2021101866Jl90000334
|2021101214JlM0003848
|70.593,54
|0,00
|0,00
|70.593,54
|7290296274
|23645098614
|EMEL ÇİNBAR
|KARŞIYAKA MAH. YAKUT SK. No:7/1 Daire No:27 ÇINARCIK YALOVA
|01/2012-12/2012
|GELİR V.
|2021101866Jl90000334
|2021101214JlM0003847
|69.874,01
|0,00
|0,00
|69.874,01
|7290296274
|23645098614
|EMEL ÇİNBAR
|KARŞIYAKA MAH. YAKUT SK. No:7/1 Daire No:27 ÇINARCIK YALOVA
|01/2010-12/2010
|GELİR V.
|GEÇİKME FAİZİ
|2021101866Jl90000334
|2021101214JlM0003850
|55.905,35
|0,00
|0,00
|55.905,35
|7290296274
|23645098614
|EMEL ÇİNBAR
|KARŞIYAKA MAH. YAKUT SK. No:7/1 Daire No:27 ÇINARCIK YALOVA
|04/2012-06/2012
|GELİR.GEÇ.V.
|GEÇİKME FAİZİ
|2021101866Jl90000334
|2021101214JlM0003849
|46.811,80
|0,00
|0,00
|46.811,80
|7290296274
|23645098614
|EMEL ÇİNBAR
|KARŞIYAKA MAH. YAKUT SK. No:7/1 Daire No:27 ÇINARCIK YALOVA
|01/2010-12/2010
|GELİR V.
|2021101866Jl90000334
|2021101214JlM0003850
|31.284,47
|0,00
|0,00
|31.284,47
|7290296274
|23645098614
|EMEL ÇİNBAR
|KARŞIYAKA MAH. YAKUT SK. No:7/1 Daire No:27 ÇINARCIK YALOVA
|01/2011-12/2011
|GELİR V.
|VERGİ ZİYAI CEZASI
|2021101866Jl90000334
|2021101214JlM0003851
|0,00
|0,00
|104.360,65
|104.360,65
|7290296274
|23645098614
|EMEL ÇİNBAR
|KARŞIYAKA MAH. YAKUT SK. No:7/1 Daire No:27 ÇINARCIK YALOVA
|01/2012-12/2012
|GELİR V.
|VERGİ ZİYAI CEZASI
|2021101866Jl90000334
|2021101214JlM0003847
|0,00
|0,00
|69.874,01
|69.874,01
|7290296274
|23645098614
|EMEL ÇİNBAR
|KARŞIYAKA MAH. YAKUT SK. No:7/1 Daire No:27 ÇINARCIK YALOVA
|10/2011-12/2011
|GELİR.GEÇ.V.
|VERGİ ZİYAI CEZASI
|2021101866Jl90000334
|2021101214JlM0003848
|0,00
|0,00
|42.398,52
|42.398,52
|7290296274
|23645098614
|EMEL ÇİNBAR
|KARŞIYAKA MAH. YAKUT SK. No:7/1 Daire No:27 ÇINARCIK YALOVA
|01/2010-12/2010
|GELİR V.
|VERGİ ZİYAI CEZASI
|2021101866Jl90000334
|2021101214JlM0003850
|0,00
|0,00
|31.284,47
|31.284,47
|7290296274
|23645098614
|EMEL ÇİNBAR
|KARŞIYAKA MAH. YAKUT SK. No:7/1 Daire No:27 ÇINARCIK YALOVA
|04/2012-06/2012
|GELİR.GEÇ.V.
|VERGİ ZİYAI CEZASI
|2021101866Jl90000334
|2021101214JlM0003849
|0,00
|0,00
|29.608,98
|29.608,98
|7330403012
|PROGO TELEKOMÜNİKASYON ELEKTRONİK SAN.VETİC.LTD.ŞTİ.
|KİREMİT CAD. CERRAH KERİM SOK. No:6 Daire No: FATİH İST.
|01/2014-12/2014
|KURUMLAR V.
|VERGİ ZİYAI CEZASI
|2021101866Jl90000417
|2021101214JlM0003359
|0,00
|0,00
|40.055,61
|40.055,61
|7330403012
|PROGO TELEKOMÜNİKASYON ELEKTRONİK SAN.VETİC.LTD.ŞTİ.
|KİREMİT CAD. CERRAH KERİM SOK. No:6 Daire No: FATİH İST.
|10/2014-12/2014
|KURUM GEÇ.V.
|VERGİ ZİYAI CEZASI
|2021101866Jl90000417
|2021101214JlM0003346
|0,00
|0,00
|36.050,07
|36.050,07
|7341554842
|TASF.HAL.REEMAS AKSESUAR DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|SANCAKTEPE MAH. 889. SK. No: 11 B Bağcılar / İST.
|01/2023-12/2023
|KURUMLAR V.
|KURUMLAR V.
|2024062566Jl90000018
|2024062566Jl90000018
|82.607,48
|82.607,48
|7341554842
|TASF.HAL.REEMAS AKSESUAR DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|SANCAKTEPE MAH. 889. SK. No: 11 B Bağcılar / İST.
|01/2023-03/2023
|KURUM.GEÇ.V.
|KURUM.GEÇ.V.
|2023081466Jl90000936
|2023081466Jl90000936
|51.606,52
|51.606,52
|7540461487
|14113823036
|BERKAY SAYGI
|ÇİFTEHAVUZLAR MAH. 1.SAZLI SK. No:11 Daire No:1 OSMANGAZİ BURSA
|01/2015-12/2015
|GELİR V.
|2021101466Jl90000086
|2021101214JlM0003399
|123.780,65
|0,00
|0,00
|123.780,65
|7540461487
|14113823036
|BERKAY SAYGI
|ÇİFTEHAVUZLAR MAH. 1.SAZLI SK. No:11 Daire No:1 OSMANGAZİ BURSA
|01/2015-12/2015
|GELİR V.
|GEÇİKME FAİZİ
|2021101466Jl90000086
|2021101214JlM0003399
|111.278,82
|0,00
|0,00
|111.278,82
|7540461487
|14113823036
|BERKAY SAYGI
|ÇİFTEHAVUZLAR MAH. 1.SAZLI SK. No:11 Daire No:1 OSMANGAZİ BURSA
|09/2015-09/2015
|K.D.V.
|GEÇİKME FAİZİ
|2021101466Jl90000086
|2021101214JlM0003423
|46.379,61
|0,00
|0,00
|46.379,61
|7540461487
|14113823036
|BERKAY SAYGI
|ÇİFTEHAVUZLAR MAH. 1.SAZLI SK. No:11 Daire No:1 OSMANGAZİ BURSA
|09/2015-09/2015
|K.D.V.
|2021101466Jl90000086
|2021101214JlM0003423
|45.604,34
|0,00
|0,00
|45.604,34
|7540461487
|14113823036
|BERKAY SAYGI
|ÇİFTEHAVUZLAR MAH. 1.SAZLI SK. No:11 Daire No:1 OSMANGAZİ BURSA
|01/2015-12/2015
|GELİR V.
|VERGİ ZİYAI CEZASI
|2021101466Jl90000086
|2021101214JlM0003399
|0,00
|0,00
|557.012,98
|557.012,98
|7540461487
|14113823036
|BERKAY SAYGI
|ÇİFTEHAVUZLAR MAH. 1.SAZLI SK. No:11 Daire No:1 OSMANGAZİ BURSA
|10/2015-12/2015
|GELİR.GEÇ.V.
|VERGİ ZİYAI CEZASI
|2021101466Jl90000086
|2021101214JlM0003424
|0,00
|0,00
|253.967,84
|253.967,84
|7540461487
|14113823036
|BERKAY SAYGI
|ÇİFTEHAVUZLAR MAH. 1.SAZLI SK. No:11 Daire No:1 OSMANGAZİ BURSA
|07/2015-09/2015
|GELİR.GEÇ.V.
|VERGİ ZİYAI CEZASI
|2021101466Jl90000086
|2021101214JlM0003414
|0,00
|0,00
|143.177,15
|143.177,15
|7540461487
|14113823036
|BERKAY SAYGI
|ÇİFTEHAVUZLAR MAH. 1.SAZLI SK. No:11 Daire No:1 OSMANGAZİ BURSA
|09/2015-09/2015
|K.D.V.
|VERGİ ZİYAI CEZASI
|2021101466Jl90000086
|2021101214JlM0003423
|0,00
|0,00
|136.813,02
|136.813,02
|7540461487
|14113823036
|BERKAY SAYGI
|ÇİFTEHAVUZLAR MAH. 1.SAZLI SK. No:11 Daire No:1 OSMANGAZİ BURSA
|07/2015-07/2015
|K.D.V.
|VERGİ ZİYAI CEZASI
|2021101466Jl90000086
|2021101214JlM0003405
|0,00
|0,00
|65.353,16
|65.353,16
|7540461487
|14113823036
|BERKAY SAYGI
|ÇİFTEHAVUZLAR MAH. 1.SAZLI SK. No:11 Daire No:1 OSMANGAZİ BURSA
|10/2015-10/2015
|K.D.V.
|VERGİ ZİYAI CEZASI
|2021101466Jl90000086
|2021101214JlM0003426
|0,00
|0,00
|48.792,09
|48.792,09
|7651743948
|SEVİL HIRDAVAT VE İNŞAAT LİMİTED ŞİRKETİ
|TUNA MAH. 679. SK. No : 31 A Esenler / ist.
|02/2025-02/2025
|GELİR STP.
|2025041466Jl90000524
|2025041466Jl90000524
|49.062,30
|49.062,30
|7651743948
|SEVİL HIRDAVAT VE İNŞAAT LİMİTED ŞİRKETİ
|TUNA MAH. 679. SK. No : 31 A Esenler / ist.
|10/2024-10/2024
|GELİR STP.
|2024121266Jl90000593
|2024121266Jl90000593
|43.643,69
|43.643,69
|7651743948
|SEVİL HIRDAVAT VE İNŞAAT LİMİTED ŞİRKETİ
|TUNA MAH. 679. SK. No : 31 A Esenler / ist.
|12/2024-12/2024
|GELİR STP.
|2025021366Jl90000617
|2025021366Jl90000617
|40.970,84
|40.970,84
|7651743948
|SEVİL HIRDAVAT VE İNŞAAT LİMİTED ŞİRKETİ
|TUNA MAH. 679. SK. No : 31 A Esenler / ist.
|01/2025-012025
|GELİR STP.
|2025031366Jl90000557
|2025031366Jl90000557
|40.025,37
|40.025,37
|7651743948
|SEVİL HIRDAVAT VE İNŞAAT LİMİTED ŞİRKETİ
|TUNA MAH. 679. SK. No : 31 A Esenler / ist.
|11/2024-11/2024
|GELİR STP.
|2025011466Jl90000638
|2025011466Jl90000638
|34.563,52
|34.563,52
|7700702539
|SİBEL AKTAŞ ÇETİN VE SERDAR AKTAŞ ORTAĞI
|FEVZİ ÇAKMAK MAH. İST. CAD. No:7 -9A Daire No: ESENLER İST.
|12/2016-12/2016
|K.D.V.
|2021101466Jl90000359
|2021101214JlM0003508
|53.244,25
|0,00
|0,00
|53.244,25
|7700702539
|SİBEL AKTAŞ ÇETİN VE SERDAR AKTAŞ ORTAĞI
|FEVZİ ÇAKMAK MAH. İST. CAD. No:7 -9A Daire No: ESENLER İST.
|12/2016-12/2016
|K.D.V.
|GEÇİKME FAİZİ
|2021101466Jl90000359
|2021101214JlM0003508
|41.264,29
|0,00
|0,00
|41.264,29
|7700702539
|SİBEL AKTAŞ ÇETİN VE SERDAR AKTAŞ ORTAĞI
|FEVZİ ÇAKMAK MAH. İST. CAD. No:7 -9A Daire No: ESENLER İST.
|12/2016-12/2016
|K.D.V.
|VERGİ ZİYAI CEZASI
|2021101466Jl90000359
|2021101214JlM0003508
|0,00
|0,00
|159.732,75
|159.732,75
|7810815405
|STORES AMBALAJ KOLİ KAĞ.ÜR.VE MAT.HİZ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
|NAMIK KEMAL MAH. 10. SOKAK No:2 Daire No:A ESENLER İST.
|01/2020-12/2020
|KURUMLAR V.
|GEÇİKME FAİZİ
|2025011466Jl90000818
|2025011314JlM0001458
|108.558,82
|0,00
|0,00
|108.558,82
|7810815405
|STORES AMBALAJ KOLİ KAĞ.ÜR.VE MAT.HİZ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
|NAMIK KEMAL MAH. 10. SOKAK No:2 Daire No:A ESENLER İST.
|01/2020-12/2020
|KURUMLAR V.
|2025011466Jl90000818
|2025011314JlM0001458
|105.396,91
|0,00
|0,00
|105.396,91
|7810815405
|STORES AMBALAJ KOLİ KAĞ.ÜR.VE MAT.HİZ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
|NAMIK KEMAL MAH. 10. SOKAK No:2 Daire No:A ESENLER İST.
|10/2020-12/2020
|KURUM GEÇ.V.
|2025011466Jl90000818
|2025011314JlM0001366
|52.470,60
|0,00
|0,00
|52.470,60
|7810815405
|STORES AMBALAJ KOLİ KAĞ.ÜR.VE MAT.HİZ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
|NAMIK KEMAL MAH. 10. SOKAK No:2 Daire No:A ESENLER İST.
|01/2021-12/2021
|KURUMLAR V.
|2025011466Jl90000818
|2025011314JlM0001473
|49.664,05
|0,00
|0,00
|49.664,05
|7810815405
|STORES AMBALAJ KOLİ KAĞ.ÜR.VE MAT.HİZ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
|NAMIK KEMAL MAH. 10. SOKAK No:2 Daire No:A ESENLER İST.
|01/2021-12/2021
|KURUMLAR V.
|GEÇİKME FAİZİ
|2025011466Jl90000818
|2025011314JlM0001473
|41.618,47
|0,00
|0,00
|41.618,47
|7810815405
|STORES AMBALAJ KOLİ KAĞ.ÜR.VE MAT.HİZ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
|NAMIK KEMAL MAH. 10. SOKAK No:2 Daire No:A ESENLER İST.
|07/2020-09/2020
|KURUM GEÇ.V.
|KURUM GEÇ.V.
|2025011466Jl90000818
|2025011314JlM0001494
|29.129,40
|0,00
|0,00
|29.129,40
|7810815405
|STORES AMBALAJ KOLİ KAĞ.ÜR.VE MAT.HİZ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
|NAMIK KEMAL MAH. 10. SOKAK No:2 Daire No:A ESENLER İST.
|01/2021-03/2021
|KURUM GEÇ.V.
|KURUM GEÇ.V.
|2025011466Jl90000818
|2025011314JlM0001380
|25.303,44
|0,00
|0,00
|25.303,44
|7810815405
|STORES AMBALAJ KOLİ KAĞ.ÜR.VE MAT.HİZ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
|NAMIK KEMAL MAH. 10. SOKAK No:2 Daire No:A ESENLER İST.
|01/2020-12/2020
|KURUMLAR V.
|VERGİ ZİYAI CEZASI
|2025011466Jl90000818
|2025011314JlM0001458
|0,00
|0,00
|334.705,72
|334.705,72
|7810815405
|STORES AMBALAJ KOLİ KAĞ.ÜR.VE MAT.HİZ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
|NAMIK KEMAL MAH. 10. SOKAK No:2 Daire No:A ESENLER İST.
|10/2020-12/2020
|KURUM GEÇ.V.
|VERGİ ZİYAI CEZASI
|2025011466Jl90000818
|2025011314JlM0001366
|0,00
|0,00
|175.926,79
|175.926,79
|7810815405
|STORES AMBALAJ KOLİ KAĞ.ÜR.VE MAT.HİZ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
|NAMIK KEMAL MAH. 10. SOKAK No:2 Daire No:A ESENLER İST.
|01/2021-12/2021
|KURUMLAR V.
|VERGİ ZİYAI CEZASI
|2025011466Jl90000818
|2025011314JlM0001473
|0,00
|0,00
|167.507,14
|167.507,14
|7810815405
|STORES AMBALAJ KOLİ KAĞ.ÜR.VE MAT.HİZ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
|NAMIK KEMAL MAH. 10. SOKAK No:2 Daire No:A ESENLER İST.
|07/2020-09/2020
|KURUM GEÇ.V.
|VERGİ ZİYAI CEZASI
|2025011466Jl90000818
|2025011314JlM0001494
|0,00
|0,00
|105.903,19
|105.903,19
|7810815405
|STORES AMBALAJ KOLİ KAĞ.ÜR.VE MAT.HİZ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
|NAMIK KEMAL MAH. 10. SOKAK No:2 Daire No:A ESENLER İST.
|01/2021-03/2021
|KURUM GEÇ.V.
|VERGİ ZİYAI CEZASI
|2025011466Jl90000818
|2025011314JlM0001380
|0,00
|0,00
|94.425,31
|94.425,31
|7810815405
|STORES AMBALAJ KOLİ KAĞ.ÜR.VE MAT.HİZ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
|NAMIK KEMAL MAH. 10. SOKAK No:2 Daire No:A ESENLER İST.
|12/2020-12/2020
|K.D.V.
|VERGİ ZİYAI CEZASI
|2025011466Jl90000818
|2025011314JlM0001376
|0,00
|0,00
|64.638,13
|64.638,13
|7810815405
|STORES AMBALAJ KOLİ KAĞ.ÜR.VE MAT.HİZ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
|NAMIK KEMAL MAH. 10. SOKAK No:2 Daire No:A ESENLER İST.
|11/2020-11/2020
|K.D.V.
|VERGİ ZİYAI CEZASI
|2025011466Jl90000818
|2025011314JlM0001362
|0,00
|0,00
|61.229,35
|61.229,35
|7810815405
|STORES AMBALAJ KOLİ KAĞ.ÜR.VE MAT.HİZ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
|NAMIK KEMAL MAH. 10. SOKAK No:2 Daire No:A ESENLER İST.
|10/2020-10/2020
|K.D.V.
|VERGİ ZİYAI CEZASI
|2025011466Jl90000818
|2025011314JlM0001350
|0,00
|0,00
|58.468,96
|58.468,96
|7810815405
|STORES AMBALAJ KOLİ KAĞ.ÜR.VE MAT.HİZ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
|NAMIK KEMAL MAH. 10. SOKAK No:2 Daire No:A ESENLER İST.
|04/2021-06/2021
|KURUM GEÇ.V.
|VERGİ ZİYAI CEZASI
|2025011466Jl90000818
|2025011314JlM0001396
|0,00
|0,00
|46.552,05
|46.552,05
|7810815405
|STORES AMBALAJ KOLİ KAĞ.ÜR.VE MAT.HİZ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
|NAMIK KEMAL MAH. 10. SOKAK No:2 Daire No:A ESENLER İST.
|03/2021-03/2021
|K.D.V.
|VERGİ ZİYAI CEZASI
|2025011466Jl90000818
|2025011314JlM0001422
|0,00
|0,00
|40.638,29
|40.638,29
|7810815405
|STORES AMBALAJ KOLİ KAĞ.ÜR.VE MAT.HİZ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
|NAMIK KEMAL MAH. 10. SOKAK No:2 Daire No:A ESENLER İST.
|07/2021-09/2021
|KURUM GEÇ.V.
|VERGİ ZİYAI CEZASI
|2025011466Jl90000818
|2025011314JlM0001411
|0,00
|0,00
|37.367,91
|37.367,91
|7810815405
|STORES AMBALAJ KOLİ KAĞ.ÜR.VE MAT.HİZ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
|NAMIK KEMAL MAH. 10. SOKAK No:2 Daire No:A ESENLER İST.
|01/2020-03/2020
|KURUM GEÇ.V.
|VERGİ ZİYAI CEZASI
|2025011466Jl90000818
|2025011314JlM0001463
|0,00
|0,00
|36.074,34
|36.074,34
|7810815405
|STORES AMBALAJ KOLİ KAĞ.ÜR.VE MAT.HİZ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
|NAMIK KEMAL MAH. 10. SOKAK No:2 Daire No:A ESENLER İST.
|04/2020-06/2020
|KURUM GEÇ.V.
|VERGİ ZİYAI CEZASI
|2025011466Jl90000818
|2025011314JlM0001479
|0,00
|0,00
|35.316,39
|35.316,39
|7810815405
|STORES AMBALAJ KOLİ KAĞ.ÜR.VE MAT.HİZ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
|NAMIK KEMAL MAH. 10. SOKAK No:2 Daire No:A ESENLER İST.
|01/2019-12/2019
|KURUMLAR V.
|VERGİ ZİYAI CEZASI
|2025011466Jl90000818
|2025011314JlM0001442
|0,00
|0,00
|34.951,95
|34.951,95
|7810815405
|STORES AMBALAJ KOLİ KAĞ.ÜR.VE MAT.HİZ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
|NAMIK KEMAL MAH. 10. SOKAK No:2 Daire No:A ESENLER İST.
|10/2019-12/2019
|KURUM GEÇ.V.
|VERGİ ZİYAI CEZASI
|2025011466Jl90000818
|2025011314JlM0001448
|0,00
|0,00
|32.165,43
|32.165,43
|7810815405
|STORES AMBALAJ KOLİ KAĞ.ÜR.VE MAT.HİZ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
|NAMIK KEMAL MAH. 10. SOKAK No:2 Daire No:A ESENLER İST.
|09/2020-09/2020
|K.D.V.
|VERGİ ZİYAI CEZASI
|2025011466Jl90000818
|2025011314JlM0001474
|0,00
|0,00
|29.659,20
|29.659,20
|7810815405
|STORES AMBALAJ KOLİ KAĞ.ÜR.VE MAT.HİZ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
|NAMIK KEMAL MAH. 10. SOKAK No:2 Daire No:A ESENLER İST.
|01/2021-01/2021
|K.D.V.
|VERGİ ZİYAI CEZASI
|2025011466Jl90000818
|2025011314JlM0001391
|0,00
|0,00
|27.552,15
|27.552,15
|7810815405
|STORES AMBALAJ KOLİ KAĞ.ÜR.VE MAT.HİZ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
|NAMIK KEMAL MAH. 10. SOKAK No:2 Daire No:A ESENLER İST.
|08/2020-08/2020
|K.D.V.
|VERGİ ZİYAI CEZASI
|2025011466Jl90000818
|2025011314JlM0001459
|0,00
|0,00
|27.090,27
|27.090,27
|7810815405
|STORES AMBALAJ KOLİ KAĞ.ÜR.VE MAT.HİZ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
|NAMIK KEMAL MAH. 10. SOKAK No:2 Daire No:A ESENLER İST.
|10/2021-12/2021
|KURUM GEÇ.V.
|VERGİ ZİYAI CEZASI
|2025011466Jl90000818
|2025011314JlM0001427
|0,00
|0,00
|25.702,79
|25.702,79
|7810823011
|SÖZGÜN KONF.TEK.KİM.İNŞ.OTOY.PAR.GIDA SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.
|MERKEZ MAH. 716. SK. No:8 Daire No:31 BAĞCILAR İST.
|01/2020-12/2020
|KURUMLAR V.
|GEÇİKME FAİZİ
|2025081266Jl90000854
|2025081114JlM0001236
|386.965,78
|0,00
|0,00
|386.965,78
|7810823011
|SÖZGÜN KONF.TEK.KİM.İNŞ.OTOY.PAR.GIDA SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.
|MERKEZ MAH. 716. SK. No:8 Daire No:31 BAĞCILAR İST.
|01/2020-12/2020
|KURUMLAR V.
|2025081266Jl90000854
|2025081114JlM0001236
|319.806,43
|0,00
|0,00
|319.806,43
|7810823011
|SÖZGÜN KONF.TEK.KİM.İNŞ.OTOY.PAR.GIDA SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.
|MERKEZ MAH. 716. SK. No:8 Daire No:31 BAĞCILAR İST.
|02/2020-02/2020
|K.D.V.
|GEÇİKME FAİZİ
|2025081266Jl90000854
|2025081114JlM0001234
|286.380,26
|0,00
|0,00
|286.380,26
|7810823011
|SÖZGÜN KONF.TEK.KİM.İNŞ.OTOY.PAR.GIDA SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.
|MERKEZ MAH. 716. SK. No:8 Daire No:31 BAĞCILAR İST.
|02/2020-02/2020
|K.D.V.
|2025081266Jl90000854
|2025081114JlM0001234
|204.265,52
|0,00
|0,00
|204.265,52
|7810823011
|SÖZGÜN KONF.TEK.KİM.İNŞ.OTOY.PAR.GIDA SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.
|MERKEZ MAH. 716. SK. No:8 Daire No:31 BAĞCILAR İST.
|01/2020-03/2020
|KURUM GEÇ.V.
|GEÇİKME FAİZİ
|2025081266Jl90000854
|2025081114JlM0001237
|50.866,63
|0,00
|0,00
|50.866,63
|7810823011
|SÖZGÜN KONF.TEK.KİM.İNŞ.OTOY.PAR.GIDA SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.
|MERKEZ MAH. 716. SK. No:8 Daire No:31 BAĞCILAR İST.
|03/2020-03/2020
|K.D.V.
|GEÇİKME FAİZİ
|2025081266Jl90000854
|2025081114JlM0001233
|41.437,82
|0,00
|0,00
|41.437,82
|7810823011
|SÖZGÜN KONF.TEK.KİM.İNŞ.OTOY.PAR.GIDA SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.
|MERKEZ MAH. 716. SK. No:8 Daire No:31 BAĞCILAR İST.
|01/2020-01/2020
|K.D.V.
|GEÇİKME FAİZİ
|2025081266Jl90000854
|2025081114JlM0001235
|37.702,31
|0,00
|0,00
|37.702,31
|7810823011
|SÖZGÜN KONF.TEK.KİM.İNŞ.OTOY.PAR.GIDA SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.
|MERKEZ MAH. 716. SK. No:8 Daire No:31 BAĞCILAR İST.
|03/2020-03/2020
|K.D.V.
|2025081266Jl90000854
|2025081114JlM0001233
|29.556,22
|0,00
|0,00
|29.556,22
|7810823011
|SÖZGÜN KONF.TEK.KİM.İNŞ.OTOY.PAR.GIDA SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.
|MERKEZ MAH. 716. SK. No:8 Daire No:31 BAĞCILAR İST.
|01/2020-01/2020
|K.D.V.
|2025081266Jl90000854
|2025081114JlM0001235
|26.291,71
|0,00
|0,00
|26.291,71
|7810823011
|SÖZGÜN KONF.TEK.KİM.İNŞ.OTOY.PAR.GIDA SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.
|MERKEZ MAH. 716. SK. No:8 Daire No:31 BAĞCILAR İST.
|01/2020-12/2020
|KURUMLAR V.
|VERGİ ZİYAI CEZASI
|2025081266Jl90000854
|2025081114JlM0001236
|0,00
|0,00
|959.419,29
|959.419,29
|7810823011
|SÖZGÜN KONF.TEK.KİM.İNŞ.OTOY.PAR.GIDA SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.
|MERKEZ MAH. 716. SK. No:8 Daire No:31 BAĞCILAR İST.
|01/2020-03/2020
|KURUM GEÇ.V.
|VERGİ ZİYAI CEZASI
|2025081266Jl90000854
|2025081114JlM0001237
|0,00
|0,00
|953.749,32
|953.749,32
|7810823011
|SÖZGÜN KONF.TEK.KİM.İNŞ.OTOY.PAR.GIDA SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.
|MERKEZ MAH. 716. SK. No:8 Daire No:31 BAĞCILAR İST.
|02/2020-02/2020
|K.D.V.
|VERGİ ZİYAI CEZASI
|2025081266Jl90000854
|2025081114JlM0001234
|0,00
|0,00
|612.796,56
|612.796,56
|7810823011
|SÖZGÜN KONF.TEK.KİM.İNŞ.OTOY.PAR.GIDA SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.
|MERKEZ MAH. 716. SK. No:8 Daire No:31 BAĞCILAR İST.
|03/2020-03/2020
|K.D.V.
|VERGİ ZİYAI CEZASI
|2025081266Jl90000854
|2025081114JlM0001233
|0,00
|0,00
|88.668,66
|88.668,66
|7810823011
|SÖZGÜN KONF.TEK.KİM.İNŞ.OTOY.PAR.GIDA SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.
|MERKEZ MAH. 716. SK. No:8 Daire No:31 BAĞCILAR İST.
|01/2020-01/2020
|K.D.V.
|VERGİ ZİYAI CEZASI
|2025081266Jl90000854
|2025081114JlM0001235
|0,00
|0,00
|78.875,13
|78.875,13
|7830841487
|99185990886
|ABDİNASİR ABDİQADİR SULEIBAN SULEIBAN
|BAĞCILAR MERKEZ MAH. 785 SK.EMEK APRT. NO:5 D. 9 BAĞCILAR İST.
|01/2025-01/2025
|YİYECEK BEDELİ
|2025071666Jl20000521
|2025071414JlF0000638
|30.710,00
|0,00
|0,00
|30.710,00
|7890374944
|30907942790
|NESRİN ERDURMUŞ
|MENDERES MAH. 35415 SK. EDA APT No:23 Daire No:13 MEZİTLİ MERSİN
|06/2017-06/2017
|K.D.V.
|VERGİ ZİYAI CEZASI
|2022122366Jl90000367
|2022121314JlM0002077
|0,00
|0,00
|29.777,94
|29.777,94
|7890374944
|30907942790
|NESRİN ERDURMUŞ
|MENDERES MAH. 35415 SK. EDA APT No:23 Daire No:13 MEZİTLİ MERSİN
|08/2017-08/2017
|K.D.V.
|VERGİ ZİYAI CEZASI
|2022122366Jl90000367
|2022121314JlM0002058
|0,00
|0,00
|26.648,34
|26.648,34
|7970580403
|ŞAHİN TOSUN TEKS.İNŞ.VE TEM.MAL.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
|MERKEZ MAH. BAĞCILAR CAD. No:59 B Daire No: BAĞCILAR İST.
|01/2019-12/2019
|KURUMLAR V.
|2022041566Jl90000044
|2022041414JlM0000260
|83.071,77
|0,00
|0,00
|83.071,77
|7970580403
|ŞAHİN TOSUN TEKS.İNŞ.VE TEM.MAL.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
|MERKEZ MAH. BAĞCILAR CAD. No:59 B Daire No: BAĞCILAR İST.
|12/2019-12/2019
|K.D.V.
|2022041566Jl90000044
|2022041414JlM0000274
|30.686,03
|0,00
|0,00
|30.686,03
|7970580403
|ŞAHİN TOSUN TEKS.İNŞ.VE TEM.MAL.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
|MERKEZ MAH. BAĞCILAR CAD. No:59 B Daire No: BAĞCILAR İST.
|01/2019-12/2019
|KURUMLAR V.
|VERGİ ZİYAI CEZASI
|2022041566Jl90000044
|2022041414JlM0000260
|0,00
|0,00
|373.822,97
|373.822,97
|7970580403
|ŞAHİN TOSUN TEKS.İNŞ.VE TEM.MAL.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
|MERKEZ MAH. BAĞCILAR CAD. No:59 B Daire No: BAĞCILAR İST.
|10/2019-12/2019
|KURUM GEÇ.V.
|VERGİ ZİYAI CEZASI
|2022041566Jl90000044
|2022041414JlM0000270
|0,00
|0,00
|202.830,93
|202.830,93
|7970580403
|ŞAHİN TOSUN TEKS.İNŞ.VE TEM.MAL.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
|MERKEZ MAH. BAĞCILAR CAD. No:59 B Daire No: BAĞCILAR İST.
|12/2019-12/2019
|K.D.V.
|VERGİ ZİYAI CEZASI
|2022041566Jl90000044
|2022041414JlM0000274
|0,00
|0,00
|138.087,14
|138.087,14
|7970580403
|ŞAHİN TOSUN TEKS.İNŞ.VE TEM.MAL.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
|MERKEZ MAH. BAĞCILAR CAD. No:59 B Daire No: BAĞCILAR İST.
|01/2020-03/2020
|KURUM GEÇ.V.
|VERGİ ZİYAI CEZASI
|2022041566Jl90000044
|2022041414JlM0000259
|0,00
|0,00
|93.536,64
|93.536,64
|7970580403
|ŞAHİN TOSUN TEKS.İNŞ.VE TEM.MAL.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
|MERKEZ MAH. BAĞCILAR CAD. No:59 B Daire No: BAĞCILAR İST.
|01/2020-12/2020
|KURUMLAR V.
|VERGİ ZİYAI CEZASI
|2022041566Jl90000044
|2022041414JlM0000262
|0,00
|0,00
|93.536,64
|93.536,64
|7970580403
|ŞAHİN TOSUN TEKS.İNŞ.VE TEM.MAL.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
|MERKEZ MAH. BAĞCILAR CAD. No:59 B Daire No: BAĞCILAR İST.
|04/2019-06/2019
|KURUM GEÇ.V.
|VERGİ ZİYAI CEZASI
|2022041566Jl90000044
|2022041414JlM0000261
|0,00
|0,00
|84.165,15
|84.165,15
|7970580403
|ŞAHİN TOSUN TEKS.İNŞ.VE TEM.MAL.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
|MERKEZ MAH. BAĞCILAR CAD. No:59 B Daire No: BAĞCILAR İST.
|01/2020-01/2020
|K.D.V.
|VERGİ ZİYAI CEZASI
|2022041566Jl90000044
|2022041414JlM0000257
|0,00
|0,00
|76.529,97
|76.529,97
|7970580403
|ŞAHİN TOSUN TEKS.İNŞ.VE TEM.MAL.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
|MERKEZ MAH. BAĞCILAR CAD. No:59 B Daire No: BAĞCILAR İST.
|01/2018-12/2018
|KURUMLAR V.
|VERGİ ZİYAI CEZASI
|2022041566Jl90000044
|2022041414JlM0000220
|0,00
|0,00
|49.310,49
|49.310,49
|7970580403
|ŞAHİN TOSUN TEKS.İNŞ.VE TEM.MAL.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
|MERKEZ MAH. BAĞCILAR CAD. No:59 B Daire No: BAĞCILAR İST.
|10/2018-12/2018
|KURUM GEÇ.V.
|VERGİ ZİYAI CEZASI
|2022041566Jl90000044
|2022041414JlM0000249
|0,00
|0,00
|31.149,36
|31.149,36
|7970580403
|ŞAHİN TOSUN TEKS.İNŞ.VE TEM.MAL.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
|MERKEZ MAH. BAĞCILAR CAD. No:59 B Daire No: BAĞCILAR İST.
|11/2019-11/2019
|K.D.V.
|VERGİ ZİYAI CEZASI
|2022041566Jl90000044
|2022041414JlM0000272
|0,00
|0,00
|27.865,49
|27.865,49
|7970580403
|ŞAHİN TOSUN TEKS.İNŞ.VE TEM.MAL.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
|MERKEZ MAH. BAĞCILAR CAD. No:59 B Daire No: BAĞCILAR İST.
|05/2019-05/2019
|K.D.V.
|VERGİ ZİYAI CEZASI
|2022041566Jl90000044
|2022041414JlM0000263
|0,00
|0,00
|25.933,65
|25.933,65
|7970580403
|ŞAHİN TOSUN TEKS.İNŞ.VE TEM.MAL.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
|MERKEZ MAH. BAĞCILAR CAD. No:59 B Daire No: BAĞCILAR İST.
|10/2018-10/2018
|K.D.V.
|VERGİ ZİYAI CEZASI
|2022041566Jl90000044
|2022041414JlM0000240
|0,00
|0,00
|25.485,84
|25.485,84
|8460030106
|52411382398
|RAMAZAN TOKA
|TURİST MAH. BABAESKİ CAD. KIRKLARELI AÇIK CEZA EVI INFAZ KURUMU No:13A Daire No:YOK MERKEZ KIRKLARELİ
|01/2025-01/2025
|YİYECEK BEDELİ
|2025021366JlA0000431
|2025021214JlN0001411
|24.655,00
|0,00
|0,00
|24.655,00
|8591389669
|TRAKYA59 TEKSTİL İNŞAAT İPLİK KUMAŞ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|MERKEZ MAH. BAĞCILAR CAD. ARAS PLAZA No : 39 / 52 Bağcılar / İST.
|02/03/2-/3
|K.D.V.
|2023081466JlA0000676
|2023081466JlA0000676
|59.486,46
|59.486,46
|İstanbul Defterdarlığı, Esenler Vergi Dairesi Müdürlüğü Mükelleflerine ait olup yukarıda adı, soyadı ve unvanı yazılı mükellefler adına 6183 sayılı A.A.T.U.H.K.’na istinaden düzenlenen ödeme emirleri ilgililerin bilinen adreslerinde bulunamamaları nedeniyle tebliğ edilemediğinden 213 sayılı V.U.K’nun 103-106. maddelerine istinaden vergi dairesince ilan koymaya mahsus yerine asılmasını izleyen onbeşinci günün ilan tarihi olduğu, ilgililerin ilan tarihinden başlayarak bir ay içinde vergi dairesine bizzat veya bilvekale müracaatta bulunmaları veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, bir ayın sonunda müracaatta bulunmayan veya açık adreslerini bildirmeyenler hakkında ilan tarihinden itibaren bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.
