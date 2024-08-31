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Resmi İlanlar İSTANBUL ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ
Resmi İlanlar

İSTANBUL ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

Yeniakit Publisher
2024-08-31 00:00:00 -

İSTANBUL ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

 
İSTANBUL ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ AVRUPA YAKASI MİLLİ EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN
  
  TOPKAPI EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN KAMU KONUTU NİTELİĞİNDE SATILIK TAŞINMAZLAR
Sıra No DOSYA  NO   İLÇESİ MAHALLE SOKAK / MEVKİİ ADA NO  PARSEL NO  Ana Taşınmaz Yüzölçümü (m²) CİNSİ Arsa Payı BLOK NO KAT NO BAĞIMSIZ BÖLÜM NO TAHMİNİ  BEDEL (TL) GEÇİCİ  TEMİNAT (TL) FİİLİ DURUMU ÖNCELİKLİ ALIM HAKKI İHALE GÜNÜ İHALE SAATİ
1 34050101156 Bakırköy Kartaltepe (Zuhuratbaba)   862 109 666,24 Mesken 104/1760   4 12 14.000.000,00 1.400.000,00 Dolu Var 09.09.2024 09:40
2 34050101523 Bakırköy Kartaltepe Beyaz Lale Sok. 257 40 2.370,00 Mesken 97/11920  E1-8/A A/-/ZEMİN 1 (Fiili kapı numarası 1) 4.200.000,00 420.000,00 Dolu Var 09.09.2024 10:00
3 340501001524 Bakırköy Kartaltepe Beyaz Lale Sok. 257 40 2.370,00 Mesken 97/11920  E1-8/A A/-/ZEMİN 2 (Fiili kapı numarası 2) 4.100.000,00 410.000,00 Dolu Var 09.09.2024 10:20
4 340501001525 Bakırköy Kartaltepe Beyaz Lale Sok. 257 40 2.370,00 Mesken 100/11920  E1-8/A A/-/ZEMİN 3 (Fiili kapı numarası 3) 4.500.000,00 450.000,00 Dolu Var 09.09.2024 10:40
5 340501001526 Bakırköy Kartaltepe Beyaz Lale Sok. 257 40 2.370,00 Mesken 110/11920  E1-8/A A/-/1.NORMAL 4 (Fiili kapı numarası 4) 5.400.000,00 540.000,00 Dolu Var 09.09.2024 11:00
6 340501001527 Bakırköy Kartaltepe Beyaz Lale Sok. 257 40 2.370,00 Mesken 110/11920  E1-8/A A/-/1.NORMAL 5 (Fiili kapı numarası 5) 5.400.000,00 540.000,00 Dolu Var 09.09.2024 11:20
7 340501001528 Bakırköy Kartaltepe Beyaz Lale Sok. 257 40 2.370,00 Mesken 126/11920  E1-8/A A/-/1.NORMAL 6 (Fiili kapı numarası 6) 6.100.000,00 610.000,00 Dolu Var 09.09.2024 11:40
8 340501001529 Bakırköy Kartaltepe Beyaz Lale Sok. 257 40 2.370,00 Mesken 110/11920  E1-8/A A/-/2.NORMAL 7 (Fiili kapı numarası 7) 5.400.000,00 540.000,00 Dolu Var 09.09.2024 13:20
9 340501001530 Bakırköy Kartaltepe Beyaz Lale Sok. 257 40 2.370,00 Mesken 110/11920  E1-8/A A/-/2.NORMAL 8 (Fiili kapı numarası 8) 5.400.000,00 540.000,00 Dolu Var 09.09.2024 13:40
10 340501001531 Bakırköy Kartaltepe Beyaz Lale Sok. 257 40 2.370,00 Mesken 126/11920  E1-8/A A/-/2.NORMAL 9 (Fiili kapı numarası 9) 6.100.000,00 610.000,00 Dolu Var 09.09.2024 14:00
11 340501001532 Bakırköy Kartaltepe Beyaz Lale Sok. 257 40 2.370,00 Mesken 110/11920  E1-8/A A/-/3.NORMAL 10 (Fiili kapı numarası 10) 5.400.000,00 540.000,00 Dolu Var 09.09.2024 14:20
12 340501001533 Bakırköy Kartaltepe Beyaz Lale Sok. 257 40 2.370,00 Mesken 110/11920  E1-8/A A/-/3.NORMAL 11 (Fiili kapı numarası 11) 5.400.000,00 540.000,00 Dolu Yok 09.09.2024 14:40
13 340501001534 Bakırköy Kartaltepe Beyaz Lale Sok. 257 40 2.370,00 Mesken 126/11920  E1-8/A A/-/3.NORMAL 12 (Fiili kapı numarası 12) 6.100.000,00 610.000,00 Dolu Var 09.09.2024 15:00
14 340501001535 Bakırköy Kartaltepe Beyaz Lale Sok. 257 40 2.370,00 Mesken 110/11920  E1-8/A A/-/4.NORMAL 13 (Fiili kapı numarası 13) 5.400.000,00 540.000,00 Dolu Yok 09.09.2024 15:20
15 340501001536 Bakırköy Kartaltepe Beyaz Lale Sok. 257 40 2.370,00 Mesken 110/11920  E1-8/A A/-/4.NORMAL 14 (Fiili kapı numarası 14) 5.400.000,00 540.000,00 Dolu Var 10.09.2024 09:40
16 340501001537 Bakırköy Kartaltepe Beyaz Lale Sok. 257 40 2.370,00 Mesken 126/11920  E1-8/A A/-/4.NORMAL 15 (Fiili kapı numarası 15) 6.100.000,00 610.000,00 Dolu Var 10.09.2024 10:00
17 340501001538 Bakırköy Kartaltepe Beyaz Lale Sok. 257 40 2.370,00 Mesken 110/11920  E1-8/A A/-/5.NORMAL 16 (Fiili kapı numarası 16) 5.400.000,00 540.000,00 Dolu Var 10.09.2024 10:20
18 340501001539 Bakırköy Kartaltepe Beyaz Lale Sok. 257 40 2.370,00 Mesken 110/11920  E1-8/A A/-/5.NORMAL 17 (Fiili kapı numarası 17) 5.400.000,00 540.000,00 Dolu Var 10.09.2024 10:40
19 340501001540 Bakırköy Kartaltepe Beyaz Lale Sok. 257 40 2.370,00 Mesken 126/11920  E1-8/A A/-/5.NORMAL 18 (Fiili kapı numarası 18) 6.100.000,00 610.000,00 Dolu Var 10.09.2024 11:00
20 340501001541 Bakırköy Kartaltepe Beyaz Lale Sok. 257 40 2.370,00 Mesken 110/11920  E1-8/A A/-/6.NORMAL 19 (Fiili kapı numarası 19) 5.400.000,00 540.000,00 Dolu Yok 10.09.2024 11:20
21 340501001542 Bakırköy Kartaltepe Beyaz Lale Sok. 257 40 2.370,00 Mesken 95/2100  E1-8/A A/-/6.NORMAL 20 (Fiili kapı numarası 20) 5.400.000,00 540.000,00 Dolu Var 10.09.2024 11:40
22 340501001543 Bakırköy Kartaltepe Beyaz Lale Sok. 257 40 2.370,00 Mesken 126/11920  E1-8/A A/-/6.NORMAL 21 (Fiili kapı numarası 21) 6.100.000,00 610.000,00 Dolu Var 10.09.2024 13:20
23 340501001544 Bakırköy Kartaltepe Beyaz Lale Sok. 257 40 2.370,00 Mesken 110/11920  E1-8/A A/-/7.NORMAL 22 (Fiili kapı numarası 22) 5.400.000,00 540.000,00 Dolu Var 10.09.2024 13:40
24 340501001545 Bakırköy Kartaltepe Beyaz Lale Sok. 257 40 2.370,00 Mesken 110/11920  E1-8/A A/-/7.NORMAL 23 (Fiili kapı numarası 23) 5.400.000,00 540.000,00 Dolu Var 10.09.2024 14:00
25 340501001546 Bakırköy Kartaltepe Beyaz Lale Sok. 257 40 2.370,00 Mesken 126/11920  E1-8/A A/-/7.NORMAL 24 (Fiili kapı numarası 24) 6.100.000,00 610.000,00 Dolu Var 10.09.2024 14:20
26 340501001547 Bakırköy Kartaltepe Beyaz Lale Sok. 257 40 2.370,00 Mesken 110/11920  E1-8/A A/-/8.NORMAL 25 (Fiili kapı numarası 25) 5.100.000,00 510.000,00 Dolu Var 10.09.2024 14:40
27 340501001548 Bakırköy Kartaltepe Beyaz Lale Sok. 257 40 2.370,00 Mesken 110/11920  E1-8/A A/-/8.NORMAL 26 (Fiili kapı numarası 26) 5.100.000,00 510.000,00 Dolu Var 10.09.2024 15:00
28 340501001549 Bakırköy Kartaltepe Beyaz Lale Sok. 257 40 2.370,00 Mesken 126/11920  E1-8/A A/-/8.NORMAL 27 (Fiili kapı numarası 27) 5.800.000,00 580.000,00 Dolu Var 10.09.2024 15:20
29 340501001550 Bakırköy Kartaltepe Beyaz Lale Sok. 257 40 2.370,00 Mesken 105/11920 E1-8/B B/-/ ZEMİN 1 (Fiili kapı numarası 28) 5.000.000,00 500.000,00 Dolu Var 11.09.2024 09:40
30 34050101553 Bakırköy Kartaltepe Beyaz Lale Sok. 257 40 2.370,00 Mesken 126/11920 E1-8/B B/-/1.NORMAL 4 (Fiili kapı numarası 31) 6.200.000,00 620.000,00 Dolu Var 11.09.2024 10:00
31 34050101554 Bakırköy Kartaltepe Beyaz Lale Sok. 257 40 2.370,00 Mesken 126/11920 E1-8/B B/-/2.NORMAL 5 (Fiili kapı numarası 32) 6.200.000,00 620.000,00 Dolu Var 11.09.2024 10:20
32 34050101555 Bakırköy Kartaltepe Beyaz Lale Sok. 257 40 2.370,00 Mesken 126/11920 E1-8/B B/-/2.NORMAL 6 (Fiili kapı numarası 33) 6.200.000,00 620.000,00 Dolu Var 11.09.2024 10:40
33 34050101556 Bakırköy Kartaltepe Beyaz Lale Sok. 257 40 2.370,00 Mesken 126/11920 E1-8/B B/-/3.NORMAL 7 (Fiili kapı numarası 34) 6.200.000,00 620.000,00 Dolu Var 11.09.2024 11:00
34 34050101557 Bakırköy Kartaltepe Beyaz Lale Sok. 257 40 2.370,00 Mesken 126/11920 E1-8/B B/-/3.NORMAL 8 (Fiili kapı numarası 35) 6.200.000,00 620.000,00 Dolu Var 11.09.2024 11:20
35 34050101558 Bakırköy Kartaltepe Beyaz Lale Sok. 257 40 2.370,00 Mesken 126/11920 E1-8/B B/-/4.NORMAL 9 (Fiili kapı numarası 36) 6.200.000,00 620.000,00 Dolu Var 11.09.2024 11:40
36 34050101559 Bakırköy Kartaltepe Beyaz Lale Sok. 257 40 2.370,00 Mesken 126/11920 E1-8/B B/-/4.NORMAL 10 (Fiili kapı numarası 37) 6.200.000,00 620.000,00 Dolu Var 11.09.2024 13:20
37 34050101560 Bakırköy Kartaltepe Beyaz Lale Sok. 257 40 2.370,00 Mesken 126/11920 E1-8/B B/-/5.NORMAL 11 (Fiili kapı numarası 38) 6.200.000,00 620.000,00 Dolu Var 11.09.2024 13:40
38 34050101561 Bakırköy Kartaltepe Beyaz Lale Sok. 257 40 2.370,00 Mesken 126/11920 E1-8/B B/-/5.NORMAL 12 (Fiili kapı numarası 39) 6.200.000,00 620.000,00 Dolu Var 11.09.2024 14:00
39 34050101563 Bakırköy Kartaltepe Beyaz Lale Sok. 257 40 2.370,00 Mesken 126/11920 E1-8/B B/-/6.NORMAL 14 (Fiili kapı numarası 41) 6.200.000,00 620.000,00 Dolu Var 11.09.2024 14:20
40 34050101564 Bakırköy Kartaltepe Beyaz Lale Sok. 257 40 2.370,00 Mesken 126/11920 E1-8/B B/-/7.NORMAL 15 (Fiili kapı numarası 42) 6.200.000,00 620.000,00 Dolu Var 11.09.2024 14:40
41 34050101565 Bakırköy Kartaltepe Beyaz Lale Sok. 257 40 2.370,00 Mesken 126/11920 E1-8/B B/-/7.NORMAL 16 (Fiili kapı numarası 43) 6.200.000,00 620.000,00 Dolu Var 11.09.2024 15:00
42 34050101566 Bakırköy Kartaltepe Beyaz Lale Sok. 257 40 2.370,00 Mesken 126/11920 E1-8/B B/-/8.NORMAL 17 (Fiili kapı numarası 44) 5.800.000,00 580.000,00 Dolu Yok 11.09.2024 15:20
43 34050101567 Bakırköy Kartaltepe Beyaz Lale Sok. 257 40 2.370,00 Mesken 126/11920 E1-8/B B/-/8.NORMAL 18 (Fiili kapı numarası 45) 5.800.000,00 580.000,00 Dolu Var 12.09.2024 09:40
44 34050101570 Bakırköy Kartaltepe Beyaz Lale Sok. 257 40 2.370,00 Mesken 126/11920  E1-8/C  C/-/1.NORMAL 3 (Fiili kapı numarası 48) 6.200.000,00 620.000,00 Dolu Var 12.09.2024 10:00
45 34050101571 Bakırköy Kartaltepe Beyaz Lale Sok. 257 40 2.370,00 Mesken 126/11920  E1-8/C  C/-/1.NORMAL 4 (Fiili kapı numarası 49) 6.200.000,00 620.000,00 Dolu Var 12.09.2024 10:20
46 34050101574 Bakırköy Kartaltepe Beyaz Lale Sok. 257 40 2.370,00 Mesken 126/11920  E1-8/C  C/-/3.NORMAL 7 (Fiili kapı numarası 52) 6.200.000,00 620.000,00 Dolu Var 12.09.2024 10:40
47 34050101575 Bakırköy Kartaltepe Beyaz Lale Sok. 257 40 2.370,00 Mesken 126/11920  E1-8/C  C/-/3.NORMAL 8 (Fiili kapı numarası 53) 6.200.000,00 620.000,00 Dolu Var 12.09.2024 11:00
48 34050101576 Bakırköy Kartaltepe Beyaz Lale Sok. 257 40 2.370,00 Mesken 126/11920  E1-8/C  C/-/4.NORMAL 9 (Fiili kapı numarası 54) 6.200.000,00 620.000,00 Dolu Var 12.09.2024 11:20
49 34050101577 Bakırköy Kartaltepe Beyaz Lale Sok. 257 40 2.370,00 Mesken 126/11920  E1-8/C  C/-/4.NORMAL 10 (Fiili kapı numarası 55) 6.200.000,00 620.000,00 Dolu Var 12.09.2024 11:40
50 34050101579 Bakırköy Kartaltepe Beyaz Lale Sok. 257 40 2.370,00 Mesken 126/11920  E1-8/C  C/-/5.NORMAL 12 (Fiili kapı numarası 57) 6.200.000,00 620.000,00 Dolu Var 12.09.2024 13:20
51 34050101580 Bakırköy Kartaltepe Beyaz Lale Sok. 257 40 2.370,00 Mesken 126/11920  E1-8/C  C/-/6.NORMAL 13 (Fiili kapı numarası 58) 6.200.000,00 620.000,00 Dolu Var 12.09.2024 13:40
52 34050101581 Bakırköy Kartaltepe Beyaz Lale Sok. 257 40 2.370,00 Mesken 126/11920  E1-8/C  C/-/6.NORMAL 14 (Fiili kapı numarası 59) 6.200.000,00 620.000,00 Dolu Var 12.09.2024 14:00
53 34050101582 Bakırköy Kartaltepe Beyaz Lale Sok. 257 40 2.370,00 Mesken 126/11920  E1-8/C  C/-/7.NORMAL 15 (Fiili kapı numarası 60) 6.200.000,00 620.000,00 Dolu Var 12.09.2024 14:20
54 34050101583 Bakırköy Kartaltepe Beyaz Lale Sok. 257 40 2.370,00 Mesken 126/11920  E1-8/C  C/-/7.NORMAL 16 (Fiili kapı numarası 61) 6.200.000,00 620.000,00 Dolu Var 12.09.2024 14:40
55 34050101584 Bakırköy Kartaltepe Beyaz Lale Sok. 257 40 2.370,00 Mesken 126/11920  E1-8/C  C/-/8.NORMAL 17 (Fiili kapı numarası 62) 5.800.000,00 580.000,00 Dolu Var 12.09.2024 15:00
56 34050101586 Bakırköy Kartaltepe Beyaz Lale Sok. 257 40 2.370,00 Mesken 100/11920 E1-8/D D/-/ ZEMİN 1 (Fiili kapı numarası 64) 5.000.000,00 500.000,00 Dolu Var 12.09.2024 15:20
57 34050101589 Bakırköy Kartaltepe Beyaz Lale Sok. 257 40 2.370,00 Mesken 126/11920 E1-8/D D/-/1.NORMAL 4 (Fiili kapı numarası 67) 6.200.000,00 620.000,00 Dolu Var 13.09.2024 09:40
58 34050101590 Bakırköy Kartaltepe Beyaz Lale Sok. 257 40 2.370,00 Mesken 128/11920 E1-8/D D/-/2.NORMAL 5 (Fiili kapı numarası 68) 6.200.000,00 620.000,00 Dolu Var 13.09.2024 10:00
59 34050101591 Bakırköy Kartaltepe Beyaz Lale Sok. 257 40 2.370,00 Mesken 126/11920 E1-8/D D/-/2.NORMAL 6 (Fiili kapı numarası 69) 6.200.000,00 620.000,00 Dolu Var 13.09.2024 10:20
60 34050101592 Bakırköy Kartaltepe Beyaz Lale Sok. 257 40 2.370,00 Mesken 128/11920 E1-8/D D/-/3.NORMAL 7 (Fiili kapı numarası 70) 6.200.000,00 620.000,00 Dolu Var 13.09.2024 10:40
61 34050101594 Bakırköy Kartaltepe Beyaz Lale Sok. 257 40 2.370,00 Mesken 128/11920 E1-8/D D/-/4.NORMAL 9 (Fiili kapı numarası 72) 6.200.000,00 620.000,00 Dolu Var 13.09.2024 11:00
62 34050101595 Bakırköy Kartaltepe Beyaz Lale Sok. 257 40 2.370,00 Mesken 126/11920 E1-8/D D/-/4.NORMAL 10 (Fiili kapı numarası 73) 6.200.000,00 620.000,00 Dolu Var 13.09.2024 11:20
63 34050101597 Bakırköy Kartaltepe Beyaz Lale Sok. 257 40 2.370,00 Mesken 126/11920 E1-8/D D/-/5.NORMAL 12 (Fiili kapı numarası 75) 6.200.000,00 620.000,00 Dolu Var 13.09.2024 11:40
64 34050101598 Bakırköy Kartaltepe Beyaz Lale Sok. 257 40 2.370,00 Mesken 128/11920 E1-8/D D/-/6.NORMAL 13 (Fiili kapı numarası 76) 6.200.000,00 620.000,00 Dolu Var 13.09.2024 13:20
65 34050101599 Bakırköy Kartaltepe Beyaz Lale Sok. 257 40 2.370,00 Mesken 126/11920 E1-8/D D/-/6.NORMAL 14 (Fiili kapı numarası 77) 6.200.000,00 620.000,00 Dolu Var 13.09.2024 13:40
66 34050101600 Bakırköy Kartaltepe Beyaz Lale Sok. 257 40 2.370,00 Mesken 128/11920 E1-8/D D/-/7.NORMAL 15 (Fiili kapı numarası 78) 6.200.000,00 620.000,00 Dolu Var 13.09.2024 14:00
67 34050101601 Bakırköy Kartaltepe Beyaz Lale Sok. 257 40 2.370,00 Mesken 126/11920 E1-8/D D/-/7.NORMAL 16 (Fiili kapı numarası 79) 6.200.000,00 620.000,00 Dolu Var 13.09.2024 14:20
68 34050101603 Bakırköy Kartaltepe Beyaz Lale Sok. 257 40 2.370,00 Mesken 126/11920 E1-8/D D/-/8.NORMAL 18 (Fiili kapı numarası 81) 5.800.000,00 580.000,00 Dolu Var 13.09.2024 14:40
69 34050101604 Bakırköy Kartaltepe Beyaz Lale Sok. 257 40 2.370,00 Mesken 100/11920 E1-8/E E/-/ZEMİN 1 (Fiili kapı numarası 82) 5.100.000,00 510.000,00 Dolu Var 13.09.2024 15:00
70 34050101605 Bakırköy Kartaltepe Beyaz Lale Sok. 257 40 2.370,00 Mesken 126/11920 E1-8/E E/-/1.NORMAL 2 (Fiili kapı numarası 83) 6.200.000,00 620.000,00 Dolu Var 13.09.2024 15:20
71 34050101606 Bakırköy Kartaltepe Beyaz Lale Sok. 257 40 2.370,00 Mesken 128/11920 E1-8/E E/-/1.NORMAL 3 (Fiili kapı numarası 84) 6.600.000,00 660.000,00 Dolu Var 16.09.2024 09:40
72 34050101607 Bakırköy Kartaltepe Beyaz Lale Sok. 257 40 2.370,00 Mesken 126/11920 E1-8/E E/-/2.NORMAL 4 (Fiili kapı numarası 85) 6.200.000,00 620.000,00 Dolu Var 16.09.2024 10:00
73 34050101608 Bakırköy Kartaltepe Beyaz Lale Sok. 257 40 2.370,00 Mesken 128/11920 E1-8/E E/-/2.NORMAL 5 (Fiili kapı numarası 86) 6.600.000,00 660.000,00 Dolu Yok 16.09.2024 10:20
74 34050101609 Bakırköy Kartaltepe Beyaz Lale Sok. 257 40 2.370,00 Mesken 126/11920 E1-8/E E/-/3.NORMAL 6 (Fiili kapı numarası 87) 6.200.000,00 620.000,00 Dolu Var 16.09.2024 10:40
75 34050101610 Bakırköy Kartaltepe Beyaz Lale Sok. 257 40 2.370,00 Mesken 128/11920 E1-8/E E/-/3.NORMAL 7 (Fiili kapı numarası 88) 6.600.000,00 660.000,00 Dolu Var 16.09.2024 11:00
76 34050101611 Bakırköy Kartaltepe Beyaz Lale Sok. 257 40 2.370,00 Mesken 126/11920 E1-8/E E/-/4.NORMAL 8 (Fiili kapı numarası 89) 6.200.000,00 620.000,00 Dolu Yok 16.09.2024 11:20
77 3405010613 Bakırköy Kartaltepe Beyaz Lale Sok. 257 40 2.370,00 Mesken 126/11920 E1-8/E E/-/5.NORMAL 10 (Fiili kapı numarası 91) 6.200.000,00 620.000,00 Dolu Var 16.09.2024 11:40
78 3405010614 Bakırköy Kartaltepe Beyaz Lale Sok. 257 40 2.370,00 Mesken 128/11920 E1-8/E E/-/5.NORMAL 11 (Fiili kapı numarası 92) 6.600.000,00 660.000,00 Dolu Var 16.09.2024 13:20
79 3405010615 Bakırköy Kartaltepe Beyaz Lale Sok. 257 40 2.370,00 Mesken 126/11920 E1-8/E E/-/6.NORMAL 12 (Fiili kapı numarası 93) 6.200.000,00 620.000,00 Dolu Var 16.09.2024 13:40
80 34050101551 Bakırköy Kartaltepe Beyaz Lale Sok. 257 40 2.370,00 Mesken 117/11920 E1-8/B B/-/ZEMİN 2 (Fiili kapı numarası 29) 5.000.000,00 500.000,00 Dolu Var 16.09.2024 14:00
81 34050101568 Bakırköy Kartaltepe Beyaz Lale Sok. 257 40 2.370,00 Mesken 105/11920 E1-8/C C/-/ZEMİN 1 (Fiili kapı numarası 46) 5.000.000,00 500.000,00 Dolu Var 16.09.2024 14:20
82 34050101569 Bakırköy Kartaltepe Beyaz Lale Sok. 257 40 2.370,00 Mesken 118/11920 E1-8/C C/-/ZEMİN 2 (Fiili kapı numarası 47) 5.000.000,00 500.000,00 Dolu Var 16.09.2024 14:40
83 34050101588 Bakırköy Kartaltepe Beyaz Lale Sok. 257 40 2.370,00 Mesken 128/11920 E1-8/D D/-/1.NORMAL 3 (Fiili kapı numarası 66) 6.200.000,00 620.000,00 Dolu Var 16.09.2024 15:00
84 34050101593 Bakırköy Kartaltepe Beyaz Lale Sok. 257 40 2.370,00 Mesken 126/11920 E1-8/D D/-/3.NORMAL 8 (Fiili kapı numarası 71) 6.200.000,00 620.000,00 Dolu Var 16.09.2024 15:20
85 34050101616 Bakırköy Kartaltepe Beyaz Lale Sok. 257 40 2.370,00 Mesken 128/11920 E1-8/E E/-/6.NORMAL 13 (Fiili kapı numarası 94) 6.600.000,00 660.000,00 Dolu Var 17.09.2024 09:40
86 34050101617 Bakırköy Kartaltepe Beyaz Lale Sok. 257 40 2.370,00 Mesken 126/11920 E1-8/E E/-/7.NORMAL 14 (Fiili kapı numarası 95) 6.200.000,00 620.000,00 Dolu Var 17.09.2024 10:00
87 34050101618 Bakırköy Kartaltepe Beyaz Lale Sok. 257 40 2.370,00 Mesken 128/11920 E1-8/E E/-/7.NORMAL 15 (Fiili kapı numarası 96) 6.600.000,00 660.000,00 Dolu Var 17.09.2024 10:20
88 34050101619 Bakırköy Kartaltepe Beyaz Lale Sok. 257 40 2.370,00 Mesken 126/11920 E1-8/E E/-/8.NORMAL 16 (Fiili kapı numarası 97) 5.800.000,00 580.000,00 Dolu Var 17.09.2024 10:40
89 34050101620 Bakırköy Kartaltepe Beyaz Lale Sok. 257 40 2.370,00 Mesken 128/11920 E1-8/E E/-/8.NORMAL 17 (Fiili kapı numarası 98) 6.300.000,00 630.000,00 Dolu Var 17.09.2024 11:00
90 34050101503 Bakırköy Kartaltepe   115 55 754,00 Mesken 115/2100 A/-/ZEMİN 1 5.720.000,00 572.000,00 Dolu Var 17.09.2024 11:20
91 34050101504 Bakırköy Kartaltepe   115 55 754,00 Mesken 95/2100 A/-/ZEMİN 2 4.435.000,00 443.500,00 Dolu Var 17.09.2024 11:40
92 34050101505 Bakırköy Kartaltepe   115 55 754,00 Mesken 115/2100 A/-/1 3 6.270.000,00 627.000,00 Dolu Var 17.09.2024 13:20
93 34050101506 Bakırköy Kartaltepe   115 55 754,00 Mesken 95/2100 A/-/1 4 4.870.000,00 487.000,00 Dolu Var 17.09.2024 13:40
94 34050101507 Bakırköy Kartaltepe   115 55 754,00 Mesken 115/2100 A/-/2 5 6.325.000,00 632.500,00 Dolu Var 17.09.2024 14:00
95 34050101508 Bakırköy Kartaltepe   115 55 754,00 Mesken 95/2100 A/-/2 6 4.915.000,00 491.500,00 Dolu Var 17.09.2024 14:20
96 34050101509 Bakırköy Kartaltepe   115 55 754,00 Mesken 115/2100 A/-/3 7 6.380.000,00 638.000,00 Dolu Var 17.09.2024 14:40
97 34050101510 Bakırköy Kartaltepe   115 55 754,00 Mesken 95/2100 A/-/3 8 4.960.000,00 496.000,00 Dolu Var 17.09.2024 15:00
98 34050101511 Bakırköy Kartaltepe   115 55 754,00 Mesken 115/2100 A/-/4 9 6.160.000,00 616.000,00 Dolu Var 17.09.2024 15:20
99 34050101512 Bakırköy Kartaltepe   115 55 754,00 Mesken 95/2100 A/-/4 10 4.875.000,00 478.500,00 Dolu Var 18.09.2024 09:40
100 34050101513 Bakırköy Kartaltepe   115 55 754,00 Mesken 115/2100 B B/-/ZEMİN 1 (Fiili Kapı No: 11) 5.665.000,00 566.500,00 Dolu Var 18.09.2024 10:00
101 34050101514 Bakırköy Kartaltepe   115 55 754,00 Mesken 95/2100 B B/-/ZEMİN 2 (Fiili Kapı No: 12) 4.435.000,00 443.500,00 Dolu Var 18.09.2024 10:20
102 34050101515 Bakırköy Kartaltepe   115 55 754,00 Mesken 115/2100 B B/-/1 3 (Fiili Kapı No: 13) 6.215.000,00 621.500,00 Dolu Var 18.09.2024 10:40
103 34050101516 Bakırköy Kartaltepe   115 55 754,00 Mesken 95/2100 B B/-/1 4 (Fiili Kapı No: 14) 4.870.000,00 487.000,00 Dolu Var 18.09.2024 11:00
104 34050101517 Bakırköy Kartaltepe   115 55 754,00 Mesken 115/2100 B B/-/2 5 (Fiili Kapı No: 15) 6.270.000,00 627.000,00 Dolu Var 18.09.2024 11:20
105 34050101518 Bakırköy Kartaltepe   115 55 754,00 Mesken 95/2100 B B/-/2 6 (Fiili Kapı No: 16 4.915.000,00 491.500,00 Dolu Var 18.09.2024 11:40
106 34050101519 Bakırköy Kartaltepe   115 55 754,00 Mesken 115/2100 B B/-/3 7 (Fiili Kapı No: 17) 6.325.000,00 632.500,00 Dolu Var 18.09.2024 13:20
107 34050101520 Bakırköy Kartaltepe   115 55 754,00 Mesken 95/2100 B B/-/3 8 (Fiili Kapı No: 18) 4.960.000,00 496.000,00 Dolu Var 18.09.2024 13:40
108 34050101521 Bakırköy Kartaltepe   115 55 754,00 Mesken 115/2100 B B/-/4 9 (Fiili Kapı No: 19) 6.105.000,00 610.500,00 Dolu Var 18.09.2024 14:00
109 34050101522 Bakırköy Kartaltepe   115 55 754,00 Mesken 95/2100 B B/-/4 10 (Fiili Kapı No: 20) 4.875.000,00 487.500,00 Dolu Var 18.09.2024 14:20
110 34070100309 Beşiktaş  Ortaköy Mahallesi   395 22 1.852,00 Mesken 37/1000 18B 3 13 7.680.000,00 768.000,00 Dolu Var 18.09.2024 14:40
111 34070100353 Beşiktaş  Vişnezade   699 49   Mesken 4.000/75.000   Bodrum 2 2.800.000,00 280.000,00 Dolu Var 18.09.2024 15:00
112 3408010397 Beyoğlu Kılıçali   59 6 221,00 Mesken 30/4000   Zemin 4 (Fiili Kapı Numarası 2) 5.000.000,00 500.000,00 Dolu Var 18.09.2024 15:20
113 34130101626 Fatih Kirmasti   2127 10 218,00 Mesken 28.000/218.000   Çekme kat 12 (Fiili Kappı No: 11) 2.480.000,00 248.000,00 Dolu Var 19.09.2024 09:40
114 34130101811 Fatih Seyit Ömer   1741 50 57,00 Mesken 20/110   2 3 (Fiili Kapı No: 2) 1.600.000,00 160.000,00 Dolu Var 19.09.2024 10:00
115 34130101812 Fatih Seyit Ömer   1741 50 57,00 Mesken 20/110   3 4 (Fiili Kapı No: 3) 1.600.000,00 160.000,00 Dolu Var 19.09.2024 10:20
116 34130101813 Fatih Seyit Ömer   1741 50 57,00 Mesken 20/110   4 5 (Fiili Kapı No: 4) 1.500.000,00 150.000,00 Dolu Var 19.09.2024 10:40
117 34230100799 Şişli Bozkurt   1303 51 104,00 Mesken 20.000/105.000   1 2 2.680.000,00 268.000,00 Dolu Var 19.09.2024 11:00
118 34230100809 Şişli Cumhuriyet   987 27   Mesken 6.000/54.000   4 5 5.000.000,00 500.000,00 Dolu Var 19.09.2024 11:20
119 34230100878 Şişli Feriköy   1234 15 235,50 Mesken 44.000/504.000   3 7 3.900.000,00 390.000,00 Dolu Var 19.09.2024 11:40
120 34230103685 Şişli Feriköy   1227 2   Mesken 13/1000   Bodrum 4 (Filli Kapı No: 1 ) 2.800.000,00 280.000,00 BOŞ BOŞ 19.09.2024 13:20
121 34230103587 Şişli Feriköy   1227 2   Mesken 51/1000   Zemin 5 (Fiili Kapı No:2) 2.910.000,00 291.000,00 Dolu Var 19.09.2024 13:40
122 34230103588 Şişli Feriköy   1227 2   Mesken 95/1000   Zemin 6 (Fiili Kapı No:3) 3.735.000,00 373.500,00 Dolu Var 19.09.2024 14:00
123 34230103589 Şişli Feriköy   1227 2   Mesken 59/1000   1 7 (Fiili Kapı No:4) 2.980.000,00 298.000,00 Dolu Yok 19.09.2024 14:20
124 34230103590 Şişli Feriköy   1227 2   Mesken 133/1000   1 8 (Fiili Kapı numarası 5) 4.430.000,00 443.000,00 Dolu Var 19.09.2024 14:40
125 34230103591 Şişli Feriköy   1227 2   Mesken 46/1000   4 13 (Fiili Kapı No:10) 2.930.000,00 293.000,00 Dolu Var 19.09.2024 15:00
126 34230100882 Şişli Feriköy   1240 54 193,00 Mesken 10.000/100.000   2 8 2.350.000,00 235.000,00 Dolu Var 19.09.2024 15:20
BEYOĞLU EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN KAMU KONUTU STATÜSÜNDE SATILIK TAŞINMAZLAR
127 34230108045 Şişli Feriköy   1238 48 193,00 Mesken 24/210   3 9 (nolu bağımsız bölüm) 3.350.000,00 335.000,00 Boş Yok 20.09.2024 10:00
128 34230103399 Şişli Teşvikiye   405 26 250,00 Mesken 5/80   2.Bodrum 3 (nolu bağımsız bölüm)  4.620.000,00 462.000,00 Boş Yok 20.09.2024 10:20
129 34230104539 Şişli Merkez   1032 7 306,45 Mesken 5/100   Çekme kat 12 (nolu bağımsız bölüm) 3.300.000,00 330.000,00 Boş Yok 20.09.2024 10:40
130 34230108051 Şişli Feriköy   1240 54 193,00 Mesken 6/100   Çekme kat 12 (nolu bağımsız bölüm) 2.100.000,00 210.000,00 Boş Yok 20.09.2024 11:00
 
1-Yukarıda nitelikleri belirtilen mülkiyeti Hazine'ye ait kamu konutu niteliğindeki taşınmazların satış ihaleleri, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre "Açık Teklif Usulü" ile yukarıda gösterilen gün ve saatlerde İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Avrupa Yakası Milli Emlak Dairesi Başkanlığı, Ahmediye Mah. Dr Fahri Atabey Cad. No:76-78 Üsküdar /İSTANBUL adresinde, İhale Salonunda yapılacaktır.  
2-İhaleye iştirak etmek isteyenlerin;             
a)Geçici Teminat Bedelinin İstanbul Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğüne yatırıldığına ilişkin Makbuzu veya Banka Teminat Mektubunu (Geçici teminat olarak kabul edilebilecek değerler: 1)Tedavüldeki Türk Parası, 2)Mevduat veya Katılım Bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları, 3)Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler. Geçici teminat mektubunun şekil ve içeriğinin 2886 sayılı Kanunun 27. maddesi bu kanun uyarınca yayınlanmış D.İ. Genelgelerinde belirtilen şartları -süresiz ve limit içi olarak düzenlenecek, işin özelliği belirtilecek, banka teyit yazısı ile birlikte getirilecektir- taşıması gerekmektedir.),             
b)Gerçek kişilerin tasdikli (T.C. kimlik numarasını içeren)Nüfus Hüviyeti Sureti veya aslı ibraz edilmek kaydıyla kimlik fotokopisi, İkametgah Belgesini, Özel hukuk tüzel kişilerinin, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş vekâletnameyi, Kamu tüzel kişilerinin ise, tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi, Ortak katılım halinde ortak girişim beyannamesi ile birlikte; ihale saatine kadar, ihalenin yapılacağı adreste toplanacak olan İhale Komisyonu Başkanlığına (İhale Servisine) başvurarak belgelerini teslim etmeleri gerekmektedir.
3-Satış bedelinin tamamı peşin veya 1/4 ü peşin kalanı en fazla iki yılda, eşit taksitlerle ve üçer aylık dilimler halinde kanunî faizi ile birlikte ödenebilir.
4-İhaleye ait şartname mesai saatleri içerisinde ücretsiz olarak Müdürlüğümüzde görülebilir. Ayrıca ihale ilanları www.milliemlak.gov.tr adresinde satış/kiralama/irtifak ilanları bölümünden ve İl Müdürlüğümüzün https://istanbul.csb.gov.tr adresinde Milli Emlak Duyuruları bölümünden takip edilebilir.               
5-İhaleye katılacakların nakit olarak yatırmak istedikleri geçici teminat bedelleri, hizmet binamızdaki Muhasebe Müdürlüğü veznesine başvurmak suretiyle yatırılabilir.
6- Kamu konutu olarak satışa sunulan taşınmazlara ilişkin olarak, 4706 sayılı Kanunun 4. maddesi ve 385 sıra no.lu Milli Emlak Genel Tebliği hükümleri uyarınca,
(1) Kat mülkiyeti veya kat irtifakı kurulan kamu konutlarından ihalenin yapıldığı tarihte; adlarına görev, sıra ve hizmet tahsisli kamu konutu tahsis edilen (şartlı tahsisler dahil) ve fiilen konutta oturanlar öncelikli alım hakkına sahiptir.
           (2) Öncelikli alım hakkı sahibinin kamu konutunu satın almak istemediğini bildirmesi, süresi içerisinde herhangi bir bildirimde bulunmaması ya da yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde, en yüksek teklifi veren istekli tarafından satış bedeli peşin veya Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen şekilde en az dörtte biri peşin, kalanı en fazla iki yılda ve taksitlerle kanunî faizi ile birlikte ödenebilir.
           (3) Öncelikli alım hakkı sahibinin; kamu konutunu satın almak istemesi ve süresi içerisinde satış bedelini peşin olarak ödemesi veya peşinatı ödeyerek Taksitli Satış Sözleşmesini imzalaması halinde bu durum İhalede en yüksek teklifi veren isteklisine bildirilir.
           (4) Bedelin yetkili kredi kuruluşlarından kredi temin edilerek ödenmek istenilmesi halinde, alıcı tarafından kredi kuruluşu ile yapılan kredi sözleşmesi veya kredi açıldığına dair kredi kuruluşunun resmî yazısı verilir ve kredi kuruluşu tarafından bedel ilgili muhasebe biriminde açılacak emanet hesabına aktarılması halinde İdarece, tapu müdürlüklerine kredi kuruluşu lehine ipotek tesis edilmesi ve alıcı adına tescil işleminin yapılması hususu yazıyla bildirilir. İlan tarihi itibariyle listede fiili durumu dolu olarak belirtilen bağımsız bölümlerde 4706 sayılı Kanunun 4. maddesi uyarınca öncelikli alım hakkı sahipleri bulunmakta olup, 385 sıra no.lu Milli Emlak Genel Tebliğinin 8. maddesi uyarınca ihale tarihine kadar kurumlarınca hak sahibi olduğu bildirilenler yasa gereği öncelikli alım hakkına sahip olacaklardır.
7-Listede DOLU ve VAR olarak belirtilen bağımsız bölümlerde ön alım hakkına sahip fiilen oturanlar bulunmakta olup, detaylı bilgi ilgili Müdürlükten alınabilir.
8-Satışı yapılan taşınmazlar 5 yıl süre ile Emlak Vergisine tabi değildir.             
9-Satışı yapılan taşınmazlar KDV'den, satış ve devir işlemleri sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan müstesnadır.
10-Satışı yapılacak taşınmazların; satış bedelleri üzerinden  5.000.000,00-TL'ye (BeşMilyonTL'ye) kadar olan kısmı için %1 (yüzde bir) 5.000.000,00-TL'den (BeşmilyonTL'den) 10.000.000,00-TL'ye (OnMilyonTL'ye) kadar olan kısmı içim %0.5 (binde beş) 10.000.000,00-TL'yi (OnMilyonTL'yi) aşan kısmı için % 0.25 (on binde yirmi beş) oranlarında işlem bedeli tahsil edilir.                   
11-Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır. Postadaki meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı İdare veya komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İlan olunur. 

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Basın No: ILN02082227