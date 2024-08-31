İSTANBUL ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ
2024-08-31 00:00:00 -
İSTANBUL ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ
|
İSTANBUL ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ AVRUPA YAKASI MİLLİ EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN
|TOPKAPI EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN KAMU KONUTU NİTELİĞİNDE SATILIK TAŞINMAZLAR
|Sıra No
|DOSYA NO
|İLÇESİ
|MAHALLE
|SOKAK / MEVKİİ
|ADA NO
|PARSEL NO
|Ana Taşınmaz Yüzölçümü (m²)
|CİNSİ
|Arsa Payı
|BLOK NO
|KAT NO
|BAĞIMSIZ BÖLÜM NO
|TAHMİNİ BEDEL (TL)
|GEÇİCİ TEMİNAT (TL)
|FİİLİ DURUMU
|ÖNCELİKLİ ALIM HAKKI
|İHALE GÜNÜ
|İHALE SAATİ
|1
|34050101156
|Bakırköy
|Kartaltepe (Zuhuratbaba)
|862
|109
|666,24
|Mesken
|104/1760
|4
|12
|14.000.000,00
|1.400.000,00
|Dolu
|Var
|09.09.2024
|09:40
|2
|34050101523
|Bakırköy
|Kartaltepe
|Beyaz Lale Sok.
|257
|40
|2.370,00
|Mesken
|97/11920
|E1-8/A
|A/-/ZEMİN
|1 (Fiili kapı numarası 1)
|4.200.000,00
|420.000,00
|Dolu
|Var
|09.09.2024
|10:00
|3
|340501001524
|Bakırköy
|Kartaltepe
|Beyaz Lale Sok.
|257
|40
|2.370,00
|Mesken
|97/11920
|E1-8/A
|A/-/ZEMİN
|2 (Fiili kapı numarası 2)
|4.100.000,00
|410.000,00
|Dolu
|Var
|09.09.2024
|10:20
|4
|340501001525
|Bakırköy
|Kartaltepe
|Beyaz Lale Sok.
|257
|40
|2.370,00
|Mesken
|100/11920
|E1-8/A
|A/-/ZEMİN
|3 (Fiili kapı numarası 3)
|4.500.000,00
|450.000,00
|Dolu
|Var
|09.09.2024
|10:40
|5
|340501001526
|Bakırköy
|Kartaltepe
|Beyaz Lale Sok.
|257
|40
|2.370,00
|Mesken
|110/11920
|E1-8/A
|A/-/1.NORMAL
|4 (Fiili kapı numarası 4)
|5.400.000,00
|540.000,00
|Dolu
|Var
|09.09.2024
|11:00
|6
|340501001527
|Bakırköy
|Kartaltepe
|Beyaz Lale Sok.
|257
|40
|2.370,00
|Mesken
|110/11920
|E1-8/A
|A/-/1.NORMAL
|5 (Fiili kapı numarası 5)
|5.400.000,00
|540.000,00
|Dolu
|Var
|09.09.2024
|11:20
|7
|340501001528
|Bakırköy
|Kartaltepe
|Beyaz Lale Sok.
|257
|40
|2.370,00
|Mesken
|126/11920
|E1-8/A
|A/-/1.NORMAL
|6 (Fiili kapı numarası 6)
|6.100.000,00
|610.000,00
|Dolu
|Var
|09.09.2024
|11:40
|8
|340501001529
|Bakırköy
|Kartaltepe
|Beyaz Lale Sok.
|257
|40
|2.370,00
|Mesken
|110/11920
|E1-8/A
|A/-/2.NORMAL
|7 (Fiili kapı numarası 7)
|5.400.000,00
|540.000,00
|Dolu
|Var
|09.09.2024
|13:20
|9
|340501001530
|Bakırköy
|Kartaltepe
|Beyaz Lale Sok.
|257
|40
|2.370,00
|Mesken
|110/11920
|E1-8/A
|A/-/2.NORMAL
|8 (Fiili kapı numarası 8)
|5.400.000,00
|540.000,00
|Dolu
|Var
|09.09.2024
|13:40
|10
|340501001531
|Bakırköy
|Kartaltepe
|Beyaz Lale Sok.
|257
|40
|2.370,00
|Mesken
|126/11920
|E1-8/A
|A/-/2.NORMAL
|9 (Fiili kapı numarası 9)
|6.100.000,00
|610.000,00
|Dolu
|Var
|09.09.2024
|14:00
|11
|340501001532
|Bakırköy
|Kartaltepe
|Beyaz Lale Sok.
|257
|40
|2.370,00
|Mesken
|110/11920
|E1-8/A
|A/-/3.NORMAL
|10 (Fiili kapı numarası 10)
|5.400.000,00
|540.000,00
|Dolu
|Var
|09.09.2024
|14:20
|12
|340501001533
|Bakırköy
|Kartaltepe
|Beyaz Lale Sok.
|257
|40
|2.370,00
|Mesken
|110/11920
|E1-8/A
|A/-/3.NORMAL
|11 (Fiili kapı numarası 11)
|5.400.000,00
|540.000,00
|Dolu
|Yok
|09.09.2024
|14:40
|13
|340501001534
|Bakırköy
|Kartaltepe
|Beyaz Lale Sok.
|257
|40
|2.370,00
|Mesken
|126/11920
|E1-8/A
|A/-/3.NORMAL
|12 (Fiili kapı numarası 12)
|6.100.000,00
|610.000,00
|Dolu
|Var
|09.09.2024
|15:00
|14
|340501001535
|Bakırköy
|Kartaltepe
|Beyaz Lale Sok.
|257
|40
|2.370,00
|Mesken
|110/11920
|E1-8/A
|A/-/4.NORMAL
|13 (Fiili kapı numarası 13)
|5.400.000,00
|540.000,00
|Dolu
|Yok
|09.09.2024
|15:20
|15
|340501001536
|Bakırköy
|Kartaltepe
|Beyaz Lale Sok.
|257
|40
|2.370,00
|Mesken
|110/11920
|E1-8/A
|A/-/4.NORMAL
|14 (Fiili kapı numarası 14)
|5.400.000,00
|540.000,00
|Dolu
|Var
|10.09.2024
|09:40
|16
|340501001537
|Bakırköy
|Kartaltepe
|Beyaz Lale Sok.
|257
|40
|2.370,00
|Mesken
|126/11920
|E1-8/A
|A/-/4.NORMAL
|15 (Fiili kapı numarası 15)
|6.100.000,00
|610.000,00
|Dolu
|Var
|10.09.2024
|10:00
|17
|340501001538
|Bakırköy
|Kartaltepe
|Beyaz Lale Sok.
|257
|40
|2.370,00
|Mesken
|110/11920
|E1-8/A
|A/-/5.NORMAL
|16 (Fiili kapı numarası 16)
|5.400.000,00
|540.000,00
|Dolu
|Var
|10.09.2024
|10:20
|18
|340501001539
|Bakırköy
|Kartaltepe
|Beyaz Lale Sok.
|257
|40
|2.370,00
|Mesken
|110/11920
|E1-8/A
|A/-/5.NORMAL
|17 (Fiili kapı numarası 17)
|5.400.000,00
|540.000,00
|Dolu
|Var
|10.09.2024
|10:40
|19
|340501001540
|Bakırköy
|Kartaltepe
|Beyaz Lale Sok.
|257
|40
|2.370,00
|Mesken
|126/11920
|E1-8/A
|A/-/5.NORMAL
|18 (Fiili kapı numarası 18)
|6.100.000,00
|610.000,00
|Dolu
|Var
|10.09.2024
|11:00
|20
|340501001541
|Bakırköy
|Kartaltepe
|Beyaz Lale Sok.
|257
|40
|2.370,00
|Mesken
|110/11920
|E1-8/A
|A/-/6.NORMAL
|19 (Fiili kapı numarası 19)
|5.400.000,00
|540.000,00
|Dolu
|Yok
|10.09.2024
|11:20
|21
|340501001542
|Bakırköy
|Kartaltepe
|Beyaz Lale Sok.
|257
|40
|2.370,00
|Mesken
|95/2100
|E1-8/A
|A/-/6.NORMAL
|20 (Fiili kapı numarası 20)
|5.400.000,00
|540.000,00
|Dolu
|Var
|10.09.2024
|11:40
|22
|340501001543
|Bakırköy
|Kartaltepe
|Beyaz Lale Sok.
|257
|40
|2.370,00
|Mesken
|126/11920
|E1-8/A
|A/-/6.NORMAL
|21 (Fiili kapı numarası 21)
|6.100.000,00
|610.000,00
|Dolu
|Var
|10.09.2024
|13:20
|23
|340501001544
|Bakırköy
|Kartaltepe
|Beyaz Lale Sok.
|257
|40
|2.370,00
|Mesken
|110/11920
|E1-8/A
|A/-/7.NORMAL
|22 (Fiili kapı numarası 22)
|5.400.000,00
|540.000,00
|Dolu
|Var
|10.09.2024
|13:40
|24
|340501001545
|Bakırköy
|Kartaltepe
|Beyaz Lale Sok.
|257
|40
|2.370,00
|Mesken
|110/11920
|E1-8/A
|A/-/7.NORMAL
|23 (Fiili kapı numarası 23)
|5.400.000,00
|540.000,00
|Dolu
|Var
|10.09.2024
|14:00
|25
|340501001546
|Bakırköy
|Kartaltepe
|Beyaz Lale Sok.
|257
|40
|2.370,00
|Mesken
|126/11920
|E1-8/A
|A/-/7.NORMAL
|24 (Fiili kapı numarası 24)
|6.100.000,00
|610.000,00
|Dolu
|Var
|10.09.2024
|14:20
|26
|340501001547
|Bakırköy
|Kartaltepe
|Beyaz Lale Sok.
|257
|40
|2.370,00
|Mesken
|110/11920
|E1-8/A
|A/-/8.NORMAL
|25 (Fiili kapı numarası 25)
|5.100.000,00
|510.000,00
|Dolu
|Var
|10.09.2024
|14:40
|27
|340501001548
|Bakırköy
|Kartaltepe
|Beyaz Lale Sok.
|257
|40
|2.370,00
|Mesken
|110/11920
|E1-8/A
|A/-/8.NORMAL
|26 (Fiili kapı numarası 26)
|5.100.000,00
|510.000,00
|Dolu
|Var
|10.09.2024
|15:00
|28
|340501001549
|Bakırköy
|Kartaltepe
|Beyaz Lale Sok.
|257
|40
|2.370,00
|Mesken
|126/11920
|E1-8/A
|A/-/8.NORMAL
|27 (Fiili kapı numarası 27)
|5.800.000,00
|580.000,00
|Dolu
|Var
|10.09.2024
|15:20
|29
|340501001550
|Bakırköy
|Kartaltepe
|Beyaz Lale Sok.
|257
|40
|2.370,00
|Mesken
|105/11920
|E1-8/B
|B/-/ ZEMİN
|1 (Fiili kapı numarası 28)
|5.000.000,00
|500.000,00
|Dolu
|Var
|11.09.2024
|09:40
|30
|34050101553
|Bakırköy
|Kartaltepe
|Beyaz Lale Sok.
|257
|40
|2.370,00
|Mesken
|126/11920
|E1-8/B
|B/-/1.NORMAL
|4 (Fiili kapı numarası 31)
|6.200.000,00
|620.000,00
|Dolu
|Var
|11.09.2024
|10:00
|31
|34050101554
|Bakırköy
|Kartaltepe
|Beyaz Lale Sok.
|257
|40
|2.370,00
|Mesken
|126/11920
|E1-8/B
|B/-/2.NORMAL
|5 (Fiili kapı numarası 32)
|6.200.000,00
|620.000,00
|Dolu
|Var
|11.09.2024
|10:20
|32
|34050101555
|Bakırköy
|Kartaltepe
|Beyaz Lale Sok.
|257
|40
|2.370,00
|Mesken
|126/11920
|E1-8/B
|B/-/2.NORMAL
|6 (Fiili kapı numarası 33)
|6.200.000,00
|620.000,00
|Dolu
|Var
|11.09.2024
|10:40
|33
|34050101556
|Bakırköy
|Kartaltepe
|Beyaz Lale Sok.
|257
|40
|2.370,00
|Mesken
|126/11920
|E1-8/B
|B/-/3.NORMAL
|7 (Fiili kapı numarası 34)
|6.200.000,00
|620.000,00
|Dolu
|Var
|11.09.2024
|11:00
|34
|34050101557
|Bakırköy
|Kartaltepe
|Beyaz Lale Sok.
|257
|40
|2.370,00
|Mesken
|126/11920
|E1-8/B
|B/-/3.NORMAL
|8 (Fiili kapı numarası 35)
|6.200.000,00
|620.000,00
|Dolu
|Var
|11.09.2024
|11:20
|35
|34050101558
|Bakırköy
|Kartaltepe
|Beyaz Lale Sok.
|257
|40
|2.370,00
|Mesken
|126/11920
|E1-8/B
|B/-/4.NORMAL
|9 (Fiili kapı numarası 36)
|6.200.000,00
|620.000,00
|Dolu
|Var
|11.09.2024
|11:40
|36
|34050101559
|Bakırköy
|Kartaltepe
|Beyaz Lale Sok.
|257
|40
|2.370,00
|Mesken
|126/11920
|E1-8/B
|B/-/4.NORMAL
|10 (Fiili kapı numarası 37)
|6.200.000,00
|620.000,00
|Dolu
|Var
|11.09.2024
|13:20
|37
|34050101560
|Bakırköy
|Kartaltepe
|Beyaz Lale Sok.
|257
|40
|2.370,00
|Mesken
|126/11920
|E1-8/B
|B/-/5.NORMAL
|11 (Fiili kapı numarası 38)
|6.200.000,00
|620.000,00
|Dolu
|Var
|11.09.2024
|13:40
|38
|34050101561
|Bakırköy
|Kartaltepe
|Beyaz Lale Sok.
|257
|40
|2.370,00
|Mesken
|126/11920
|E1-8/B
|B/-/5.NORMAL
|12 (Fiili kapı numarası 39)
|6.200.000,00
|620.000,00
|Dolu
|Var
|11.09.2024
|14:00
|39
|34050101563
|Bakırköy
|Kartaltepe
|Beyaz Lale Sok.
|257
|40
|2.370,00
|Mesken
|126/11920
|E1-8/B
|B/-/6.NORMAL
|14 (Fiili kapı numarası 41)
|6.200.000,00
|620.000,00
|Dolu
|Var
|11.09.2024
|14:20
|40
|34050101564
|Bakırköy
|Kartaltepe
|Beyaz Lale Sok.
|257
|40
|2.370,00
|Mesken
|126/11920
|E1-8/B
|B/-/7.NORMAL
|15 (Fiili kapı numarası 42)
|6.200.000,00
|620.000,00
|Dolu
|Var
|11.09.2024
|14:40
|41
|34050101565
|Bakırköy
|Kartaltepe
|Beyaz Lale Sok.
|257
|40
|2.370,00
|Mesken
|126/11920
|E1-8/B
|B/-/7.NORMAL
|16 (Fiili kapı numarası 43)
|6.200.000,00
|620.000,00
|Dolu
|Var
|11.09.2024
|15:00
|42
|34050101566
|Bakırköy
|Kartaltepe
|Beyaz Lale Sok.
|257
|40
|2.370,00
|Mesken
|126/11920
|E1-8/B
|B/-/8.NORMAL
|17 (Fiili kapı numarası 44)
|5.800.000,00
|580.000,00
|Dolu
|Yok
|11.09.2024
|15:20
|43
|34050101567
|Bakırköy
|Kartaltepe
|Beyaz Lale Sok.
|257
|40
|2.370,00
|Mesken
|126/11920
|E1-8/B
|B/-/8.NORMAL
|18 (Fiili kapı numarası 45)
|5.800.000,00
|580.000,00
|Dolu
|Var
|12.09.2024
|09:40
|44
|34050101570
|Bakırköy
|Kartaltepe
|Beyaz Lale Sok.
|257
|40
|2.370,00
|Mesken
|126/11920
|E1-8/C
|C/-/1.NORMAL
|3 (Fiili kapı numarası 48)
|6.200.000,00
|620.000,00
|Dolu
|Var
|12.09.2024
|10:00
|45
|34050101571
|Bakırköy
|Kartaltepe
|Beyaz Lale Sok.
|257
|40
|2.370,00
|Mesken
|126/11920
|E1-8/C
|C/-/1.NORMAL
|4 (Fiili kapı numarası 49)
|6.200.000,00
|620.000,00
|Dolu
|Var
|12.09.2024
|10:20
|46
|34050101574
|Bakırköy
|Kartaltepe
|Beyaz Lale Sok.
|257
|40
|2.370,00
|Mesken
|126/11920
|E1-8/C
|C/-/3.NORMAL
|7 (Fiili kapı numarası 52)
|6.200.000,00
|620.000,00
|Dolu
|Var
|12.09.2024
|10:40
|47
|34050101575
|Bakırköy
|Kartaltepe
|Beyaz Lale Sok.
|257
|40
|2.370,00
|Mesken
|126/11920
|E1-8/C
|C/-/3.NORMAL
|8 (Fiili kapı numarası 53)
|6.200.000,00
|620.000,00
|Dolu
|Var
|12.09.2024
|11:00
|48
|34050101576
|Bakırköy
|Kartaltepe
|Beyaz Lale Sok.
|257
|40
|2.370,00
|Mesken
|126/11920
|E1-8/C
|C/-/4.NORMAL
|9 (Fiili kapı numarası 54)
|6.200.000,00
|620.000,00
|Dolu
|Var
|12.09.2024
|11:20
|49
|34050101577
|Bakırköy
|Kartaltepe
|Beyaz Lale Sok.
|257
|40
|2.370,00
|Mesken
|126/11920
|E1-8/C
|C/-/4.NORMAL
|10 (Fiili kapı numarası 55)
|6.200.000,00
|620.000,00
|Dolu
|Var
|12.09.2024
|11:40
|50
|34050101579
|Bakırköy
|Kartaltepe
|Beyaz Lale Sok.
|257
|40
|2.370,00
|Mesken
|126/11920
|E1-8/C
|C/-/5.NORMAL
|12 (Fiili kapı numarası 57)
|6.200.000,00
|620.000,00
|Dolu
|Var
|12.09.2024
|13:20
|51
|34050101580
|Bakırköy
|Kartaltepe
|Beyaz Lale Sok.
|257
|40
|2.370,00
|Mesken
|126/11920
|E1-8/C
|C/-/6.NORMAL
|13 (Fiili kapı numarası 58)
|6.200.000,00
|620.000,00
|Dolu
|Var
|12.09.2024
|13:40
|52
|34050101581
|Bakırköy
|Kartaltepe
|Beyaz Lale Sok.
|257
|40
|2.370,00
|Mesken
|126/11920
|E1-8/C
|C/-/6.NORMAL
|14 (Fiili kapı numarası 59)
|6.200.000,00
|620.000,00
|Dolu
|Var
|12.09.2024
|14:00
|53
|34050101582
|Bakırköy
|Kartaltepe
|Beyaz Lale Sok.
|257
|40
|2.370,00
|Mesken
|126/11920
|E1-8/C
|C/-/7.NORMAL
|15 (Fiili kapı numarası 60)
|6.200.000,00
|620.000,00
|Dolu
|Var
|12.09.2024
|14:20
|54
|34050101583
|Bakırköy
|Kartaltepe
|Beyaz Lale Sok.
|257
|40
|2.370,00
|Mesken
|126/11920
|E1-8/C
|C/-/7.NORMAL
|16 (Fiili kapı numarası 61)
|6.200.000,00
|620.000,00
|Dolu
|Var
|12.09.2024
|14:40
|55
|34050101584
|Bakırköy
|Kartaltepe
|Beyaz Lale Sok.
|257
|40
|2.370,00
|Mesken
|126/11920
|E1-8/C
|C/-/8.NORMAL
|17 (Fiili kapı numarası 62)
|5.800.000,00
|580.000,00
|Dolu
|Var
|12.09.2024
|15:00
|56
|34050101586
|Bakırköy
|Kartaltepe
|Beyaz Lale Sok.
|257
|40
|2.370,00
|Mesken
|100/11920
|E1-8/D
|D/-/ ZEMİN
|1 (Fiili kapı numarası 64)
|5.000.000,00
|500.000,00
|Dolu
|Var
|12.09.2024
|15:20
|57
|34050101589
|Bakırköy
|Kartaltepe
|Beyaz Lale Sok.
|257
|40
|2.370,00
|Mesken
|126/11920
|E1-8/D
|D/-/1.NORMAL
|4 (Fiili kapı numarası 67)
|6.200.000,00
|620.000,00
|Dolu
|Var
|13.09.2024
|09:40
|58
|34050101590
|Bakırköy
|Kartaltepe
|Beyaz Lale Sok.
|257
|40
|2.370,00
|Mesken
|128/11920
|E1-8/D
|D/-/2.NORMAL
|5 (Fiili kapı numarası 68)
|6.200.000,00
|620.000,00
|Dolu
|Var
|13.09.2024
|10:00
|59
|34050101591
|Bakırköy
|Kartaltepe
|Beyaz Lale Sok.
|257
|40
|2.370,00
|Mesken
|126/11920
|E1-8/D
|D/-/2.NORMAL
|6 (Fiili kapı numarası 69)
|6.200.000,00
|620.000,00
|Dolu
|Var
|13.09.2024
|10:20
|60
|34050101592
|Bakırköy
|Kartaltepe
|Beyaz Lale Sok.
|257
|40
|2.370,00
|Mesken
|128/11920
|E1-8/D
|D/-/3.NORMAL
|7 (Fiili kapı numarası 70)
|6.200.000,00
|620.000,00
|Dolu
|Var
|13.09.2024
|10:40
|61
|34050101594
|Bakırköy
|Kartaltepe
|Beyaz Lale Sok.
|257
|40
|2.370,00
|Mesken
|128/11920
|E1-8/D
|D/-/4.NORMAL
|9 (Fiili kapı numarası 72)
|6.200.000,00
|620.000,00
|Dolu
|Var
|13.09.2024
|11:00
|62
|34050101595
|Bakırköy
|Kartaltepe
|Beyaz Lale Sok.
|257
|40
|2.370,00
|Mesken
|126/11920
|E1-8/D
|D/-/4.NORMAL
|10 (Fiili kapı numarası 73)
|6.200.000,00
|620.000,00
|Dolu
|Var
|13.09.2024
|11:20
|63
|34050101597
|Bakırköy
|Kartaltepe
|Beyaz Lale Sok.
|257
|40
|2.370,00
|Mesken
|126/11920
|E1-8/D
|D/-/5.NORMAL
|12 (Fiili kapı numarası 75)
|6.200.000,00
|620.000,00
|Dolu
|Var
|13.09.2024
|11:40
|64
|34050101598
|Bakırköy
|Kartaltepe
|Beyaz Lale Sok.
|257
|40
|2.370,00
|Mesken
|128/11920
|E1-8/D
|D/-/6.NORMAL
|13 (Fiili kapı numarası 76)
|6.200.000,00
|620.000,00
|Dolu
|Var
|13.09.2024
|13:20
|65
|34050101599
|Bakırköy
|Kartaltepe
|Beyaz Lale Sok.
|257
|40
|2.370,00
|Mesken
|126/11920
|E1-8/D
|D/-/6.NORMAL
|14 (Fiili kapı numarası 77)
|6.200.000,00
|620.000,00
|Dolu
|Var
|13.09.2024
|13:40
|66
|34050101600
|Bakırköy
|Kartaltepe
|Beyaz Lale Sok.
|257
|40
|2.370,00
|Mesken
|128/11920
|E1-8/D
|D/-/7.NORMAL
|15 (Fiili kapı numarası 78)
|6.200.000,00
|620.000,00
|Dolu
|Var
|13.09.2024
|14:00
|67
|34050101601
|Bakırköy
|Kartaltepe
|Beyaz Lale Sok.
|257
|40
|2.370,00
|Mesken
|126/11920
|E1-8/D
|D/-/7.NORMAL
|16 (Fiili kapı numarası 79)
|6.200.000,00
|620.000,00
|Dolu
|Var
|13.09.2024
|14:20
|68
|34050101603
|Bakırköy
|Kartaltepe
|Beyaz Lale Sok.
|257
|40
|2.370,00
|Mesken
|126/11920
|E1-8/D
|D/-/8.NORMAL
|18 (Fiili kapı numarası 81)
|5.800.000,00
|580.000,00
|Dolu
|Var
|13.09.2024
|14:40
|69
|34050101604
|Bakırköy
|Kartaltepe
|Beyaz Lale Sok.
|257
|40
|2.370,00
|Mesken
|100/11920
|E1-8/E
|E/-/ZEMİN
|1 (Fiili kapı numarası 82)
|5.100.000,00
|510.000,00
|Dolu
|Var
|13.09.2024
|15:00
|70
|34050101605
|Bakırköy
|Kartaltepe
|Beyaz Lale Sok.
|257
|40
|2.370,00
|Mesken
|126/11920
|E1-8/E
|E/-/1.NORMAL
|2 (Fiili kapı numarası 83)
|6.200.000,00
|620.000,00
|Dolu
|Var
|13.09.2024
|15:20
|71
|34050101606
|Bakırköy
|Kartaltepe
|Beyaz Lale Sok.
|257
|40
|2.370,00
|Mesken
|128/11920
|E1-8/E
|E/-/1.NORMAL
|3 (Fiili kapı numarası 84)
|6.600.000,00
|660.000,00
|Dolu
|Var
|16.09.2024
|09:40
|72
|34050101607
|Bakırköy
|Kartaltepe
|Beyaz Lale Sok.
|257
|40
|2.370,00
|Mesken
|126/11920
|E1-8/E
|E/-/2.NORMAL
|4 (Fiili kapı numarası 85)
|6.200.000,00
|620.000,00
|Dolu
|Var
|16.09.2024
|10:00
|73
|34050101608
|Bakırköy
|Kartaltepe
|Beyaz Lale Sok.
|257
|40
|2.370,00
|Mesken
|128/11920
|E1-8/E
|E/-/2.NORMAL
|5 (Fiili kapı numarası 86)
|6.600.000,00
|660.000,00
|Dolu
|Yok
|16.09.2024
|10:20
|74
|34050101609
|Bakırköy
|Kartaltepe
|Beyaz Lale Sok.
|257
|40
|2.370,00
|Mesken
|126/11920
|E1-8/E
|E/-/3.NORMAL
|6 (Fiili kapı numarası 87)
|6.200.000,00
|620.000,00
|Dolu
|Var
|16.09.2024
|10:40
|75
|34050101610
|Bakırköy
|Kartaltepe
|Beyaz Lale Sok.
|257
|40
|2.370,00
|Mesken
|128/11920
|E1-8/E
|E/-/3.NORMAL
|7 (Fiili kapı numarası 88)
|6.600.000,00
|660.000,00
|Dolu
|Var
|16.09.2024
|11:00
|76
|34050101611
|Bakırköy
|Kartaltepe
|Beyaz Lale Sok.
|257
|40
|2.370,00
|Mesken
|126/11920
|E1-8/E
|E/-/4.NORMAL
|8 (Fiili kapı numarası 89)
|6.200.000,00
|620.000,00
|Dolu
|Yok
|16.09.2024
|11:20
|77
|3405010613
|Bakırköy
|Kartaltepe
|Beyaz Lale Sok.
|257
|40
|2.370,00
|Mesken
|126/11920
|E1-8/E
|E/-/5.NORMAL
|10 (Fiili kapı numarası 91)
|6.200.000,00
|620.000,00
|Dolu
|Var
|16.09.2024
|11:40
|78
|3405010614
|Bakırköy
|Kartaltepe
|Beyaz Lale Sok.
|257
|40
|2.370,00
|Mesken
|128/11920
|E1-8/E
|E/-/5.NORMAL
|11 (Fiili kapı numarası 92)
|6.600.000,00
|660.000,00
|Dolu
|Var
|16.09.2024
|13:20
|79
|3405010615
|Bakırköy
|Kartaltepe
|Beyaz Lale Sok.
|257
|40
|2.370,00
|Mesken
|126/11920
|E1-8/E
|E/-/6.NORMAL
|12 (Fiili kapı numarası 93)
|6.200.000,00
|620.000,00
|Dolu
|Var
|16.09.2024
|13:40
|80
|34050101551
|Bakırköy
|Kartaltepe
|Beyaz Lale Sok.
|257
|40
|2.370,00
|Mesken
|117/11920
|E1-8/B
|B/-/ZEMİN
|2 (Fiili kapı numarası 29)
|5.000.000,00
|500.000,00
|Dolu
|Var
|16.09.2024
|14:00
|81
|34050101568
|Bakırköy
|Kartaltepe
|Beyaz Lale Sok.
|257
|40
|2.370,00
|Mesken
|105/11920
|E1-8/C
|C/-/ZEMİN
|1 (Fiili kapı numarası 46)
|5.000.000,00
|500.000,00
|Dolu
|Var
|16.09.2024
|14:20
|82
|34050101569
|Bakırköy
|Kartaltepe
|Beyaz Lale Sok.
|257
|40
|2.370,00
|Mesken
|118/11920
|E1-8/C
|C/-/ZEMİN
|2 (Fiili kapı numarası 47)
|5.000.000,00
|500.000,00
|Dolu
|Var
|16.09.2024
|14:40
|83
|34050101588
|Bakırköy
|Kartaltepe
|Beyaz Lale Sok.
|257
|40
|2.370,00
|Mesken
|128/11920
|E1-8/D
|D/-/1.NORMAL
|3 (Fiili kapı numarası 66)
|6.200.000,00
|620.000,00
|Dolu
|Var
|16.09.2024
|15:00
|84
|34050101593
|Bakırköy
|Kartaltepe
|Beyaz Lale Sok.
|257
|40
|2.370,00
|Mesken
|126/11920
|E1-8/D
|D/-/3.NORMAL
|8 (Fiili kapı numarası 71)
|6.200.000,00
|620.000,00
|Dolu
|Var
|16.09.2024
|15:20
|85
|34050101616
|Bakırköy
|Kartaltepe
|Beyaz Lale Sok.
|257
|40
|2.370,00
|Mesken
|128/11920
|E1-8/E
|E/-/6.NORMAL
|13 (Fiili kapı numarası 94)
|6.600.000,00
|660.000,00
|Dolu
|Var
|17.09.2024
|09:40
|86
|34050101617
|Bakırköy
|Kartaltepe
|Beyaz Lale Sok.
|257
|40
|2.370,00
|Mesken
|126/11920
|E1-8/E
|E/-/7.NORMAL
|14 (Fiili kapı numarası 95)
|6.200.000,00
|620.000,00
|Dolu
|Var
|17.09.2024
|10:00
|87
|34050101618
|Bakırköy
|Kartaltepe
|Beyaz Lale Sok.
|257
|40
|2.370,00
|Mesken
|128/11920
|E1-8/E
|E/-/7.NORMAL
|15 (Fiili kapı numarası 96)
|6.600.000,00
|660.000,00
|Dolu
|Var
|17.09.2024
|10:20
|88
|34050101619
|Bakırköy
|Kartaltepe
|Beyaz Lale Sok.
|257
|40
|2.370,00
|Mesken
|126/11920
|E1-8/E
|E/-/8.NORMAL
|16 (Fiili kapı numarası 97)
|5.800.000,00
|580.000,00
|Dolu
|Var
|17.09.2024
|10:40
|89
|34050101620
|Bakırköy
|Kartaltepe
|Beyaz Lale Sok.
|257
|40
|2.370,00
|Mesken
|128/11920
|E1-8/E
|E/-/8.NORMAL
|17 (Fiili kapı numarası 98)
|6.300.000,00
|630.000,00
|Dolu
|Var
|17.09.2024
|11:00
|90
|34050101503
|Bakırköy
|Kartaltepe
|115
|55
|754,00
|Mesken
|115/2100
|A
|A/-/ZEMİN
|1
|5.720.000,00
|572.000,00
|Dolu
|Var
|17.09.2024
|11:20
|91
|34050101504
|Bakırköy
|Kartaltepe
|115
|55
|754,00
|Mesken
|95/2100
|A
|A/-/ZEMİN
|2
|4.435.000,00
|443.500,00
|Dolu
|Var
|17.09.2024
|11:40
|92
|34050101505
|Bakırköy
|Kartaltepe
|115
|55
|754,00
|Mesken
|115/2100
|A
|A/-/1
|3
|6.270.000,00
|627.000,00
|Dolu
|Var
|17.09.2024
|13:20
|93
|34050101506
|Bakırköy
|Kartaltepe
|115
|55
|754,00
|Mesken
|95/2100
|A
|A/-/1
|4
|4.870.000,00
|487.000,00
|Dolu
|Var
|17.09.2024
|13:40
|94
|34050101507
|Bakırköy
|Kartaltepe
|115
|55
|754,00
|Mesken
|115/2100
|A
|A/-/2
|5
|6.325.000,00
|632.500,00
|Dolu
|Var
|17.09.2024
|14:00
|95
|34050101508
|Bakırköy
|Kartaltepe
|115
|55
|754,00
|Mesken
|95/2100
|A
|A/-/2
|6
|4.915.000,00
|491.500,00
|Dolu
|Var
|17.09.2024
|14:20
|96
|34050101509
|Bakırköy
|Kartaltepe
|115
|55
|754,00
|Mesken
|115/2100
|A
|A/-/3
|7
|6.380.000,00
|638.000,00
|Dolu
|Var
|17.09.2024
|14:40
|97
|34050101510
|Bakırköy
|Kartaltepe
|115
|55
|754,00
|Mesken
|95/2100
|A
|A/-/3
|8
|4.960.000,00
|496.000,00
|Dolu
|Var
|17.09.2024
|15:00
|98
|34050101511
|Bakırköy
|Kartaltepe
|115
|55
|754,00
|Mesken
|115/2100
|A
|A/-/4
|9
|6.160.000,00
|616.000,00
|Dolu
|Var
|17.09.2024
|15:20
|99
|34050101512
|Bakırköy
|Kartaltepe
|115
|55
|754,00
|Mesken
|95/2100
|A
|A/-/4
|10
|4.875.000,00
|478.500,00
|Dolu
|Var
|18.09.2024
|09:40
|100
|34050101513
|Bakırköy
|Kartaltepe
|115
|55
|754,00
|Mesken
|115/2100
|B
|B/-/ZEMİN
|1 (Fiili Kapı No: 11)
|5.665.000,00
|566.500,00
|Dolu
|Var
|18.09.2024
|10:00
|101
|34050101514
|Bakırköy
|Kartaltepe
|115
|55
|754,00
|Mesken
|95/2100
|B
|B/-/ZEMİN
|2 (Fiili Kapı No: 12)
|4.435.000,00
|443.500,00
|Dolu
|Var
|18.09.2024
|10:20
|102
|34050101515
|Bakırköy
|Kartaltepe
|115
|55
|754,00
|Mesken
|115/2100
|B
|B/-/1
|3 (Fiili Kapı No: 13)
|6.215.000,00
|621.500,00
|Dolu
|Var
|18.09.2024
|10:40
|103
|34050101516
|Bakırköy
|Kartaltepe
|115
|55
|754,00
|Mesken
|95/2100
|B
|B/-/1
|4 (Fiili Kapı No: 14)
|4.870.000,00
|487.000,00
|Dolu
|Var
|18.09.2024
|11:00
|104
|34050101517
|Bakırköy
|Kartaltepe
|115
|55
|754,00
|Mesken
|115/2100
|B
|B/-/2
|5 (Fiili Kapı No: 15)
|6.270.000,00
|627.000,00
|Dolu
|Var
|18.09.2024
|11:20
|105
|34050101518
|Bakırköy
|Kartaltepe
|115
|55
|754,00
|Mesken
|95/2100
|B
|B/-/2
|6 (Fiili Kapı No: 16
|4.915.000,00
|491.500,00
|Dolu
|Var
|18.09.2024
|11:40
|106
|34050101519
|Bakırköy
|Kartaltepe
|115
|55
|754,00
|Mesken
|115/2100
|B
|B/-/3
|7 (Fiili Kapı No: 17)
|6.325.000,00
|632.500,00
|Dolu
|Var
|18.09.2024
|13:20
|107
|34050101520
|Bakırköy
|Kartaltepe
|115
|55
|754,00
|Mesken
|95/2100
|B
|B/-/3
|8 (Fiili Kapı No: 18)
|4.960.000,00
|496.000,00
|Dolu
|Var
|18.09.2024
|13:40
|108
|34050101521
|Bakırköy
|Kartaltepe
|115
|55
|754,00
|Mesken
|115/2100
|B
|B/-/4
|9 (Fiili Kapı No: 19)
|6.105.000,00
|610.500,00
|Dolu
|Var
|18.09.2024
|14:00
|109
|34050101522
|Bakırköy
|Kartaltepe
|115
|55
|754,00
|Mesken
|95/2100
|B
|B/-/4
|10 (Fiili Kapı No: 20)
|4.875.000,00
|487.500,00
|Dolu
|Var
|18.09.2024
|14:20
|110
|34070100309
|Beşiktaş
|Ortaköy Mahallesi
|395
|22
|1.852,00
|Mesken
|37/1000
|18B
|3
|13
|7.680.000,00
|768.000,00
|Dolu
|Var
|18.09.2024
|14:40
|111
|34070100353
|Beşiktaş
|Vişnezade
|699
|49
|Mesken
|4.000/75.000
|Bodrum
|2
|2.800.000,00
|280.000,00
|Dolu
|Var
|18.09.2024
|15:00
|112
|3408010397
|Beyoğlu
|Kılıçali
|59
|6
|221,00
|Mesken
|30/4000
|Zemin
|4 (Fiili Kapı Numarası 2)
|5.000.000,00
|500.000,00
|Dolu
|Var
|18.09.2024
|15:20
|113
|34130101626
|Fatih
|Kirmasti
|2127
|10
|218,00
|Mesken
|28.000/218.000
|Çekme kat
|12 (Fiili Kappı No: 11)
|2.480.000,00
|248.000,00
|Dolu
|Var
|19.09.2024
|09:40
|114
|34130101811
|Fatih
|Seyit Ömer
|1741
|50
|57,00
|Mesken
|20/110
|2
|3 (Fiili Kapı No: 2)
|1.600.000,00
|160.000,00
|Dolu
|Var
|19.09.2024
|10:00
|115
|34130101812
|Fatih
|Seyit Ömer
|1741
|50
|57,00
|Mesken
|20/110
|3
|4 (Fiili Kapı No: 3)
|1.600.000,00
|160.000,00
|Dolu
|Var
|19.09.2024
|10:20
|116
|34130101813
|Fatih
|Seyit Ömer
|1741
|50
|57,00
|Mesken
|20/110
|4
|5 (Fiili Kapı No: 4)
|1.500.000,00
|150.000,00
|Dolu
|Var
|19.09.2024
|10:40
|117
|34230100799
|Şişli
|Bozkurt
|1303
|51
|104,00
|Mesken
|20.000/105.000
|1
|2
|2.680.000,00
|268.000,00
|Dolu
|Var
|19.09.2024
|11:00
|118
|34230100809
|Şişli
|Cumhuriyet
|987
|27
|Mesken
|6.000/54.000
|4
|5
|5.000.000,00
|500.000,00
|Dolu
|Var
|19.09.2024
|11:20
|119
|34230100878
|Şişli
|Feriköy
|1234
|15
|235,50
|Mesken
|44.000/504.000
|3
|7
|3.900.000,00
|390.000,00
|Dolu
|Var
|19.09.2024
|11:40
|120
|34230103685
|Şişli
|Feriköy
|1227
|2
|Mesken
|13/1000
|Bodrum
|4 (Filli Kapı No: 1 )
|2.800.000,00
|280.000,00
|BOŞ
|BOŞ
|19.09.2024
|13:20
|121
|34230103587
|Şişli
|Feriköy
|1227
|2
|Mesken
|51/1000
|Zemin
|5 (Fiili Kapı No:2)
|2.910.000,00
|291.000,00
|Dolu
|Var
|19.09.2024
|13:40
|122
|34230103588
|Şişli
|Feriköy
|1227
|2
|Mesken
|95/1000
|Zemin
|6 (Fiili Kapı No:3)
|3.735.000,00
|373.500,00
|Dolu
|Var
|19.09.2024
|14:00
|123
|34230103589
|Şişli
|Feriköy
|1227
|2
|Mesken
|59/1000
|1
|7 (Fiili Kapı No:4)
|2.980.000,00
|298.000,00
|Dolu
|Yok
|19.09.2024
|14:20
|124
|34230103590
|Şişli
|Feriköy
|1227
|2
|Mesken
|133/1000
|1
|8 (Fiili Kapı numarası 5)
|4.430.000,00
|443.000,00
|Dolu
|Var
|19.09.2024
|14:40
|125
|34230103591
|Şişli
|Feriköy
|1227
|2
|Mesken
|46/1000
|4
|13 (Fiili Kapı No:10)
|2.930.000,00
|293.000,00
|Dolu
|Var
|19.09.2024
|15:00
|126
|34230100882
|Şişli
|Feriköy
|1240
|54
|193,00
|Mesken
|10.000/100.000
|2
|8
|2.350.000,00
|235.000,00
|Dolu
|Var
|19.09.2024
|15:20
|BEYOĞLU EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN KAMU KONUTU STATÜSÜNDE SATILIK TAŞINMAZLAR
|127
|34230108045
|Şişli
|Feriköy
|1238
|48
|193,00
|Mesken
|24/210
|3
|9 (nolu bağımsız bölüm)
|3.350.000,00
|335.000,00
|Boş
|Yok
|20.09.2024
|10:00
|128
|34230103399
|Şişli
|Teşvikiye
|405
|26
|250,00
|Mesken
|5/80
|2.Bodrum
|3 (nolu bağımsız bölüm)
|4.620.000,00
|462.000,00
|Boş
|Yok
|20.09.2024
|10:20
|129
|34230104539
|Şişli
|Merkez
|1032
|7
|306,45
|Mesken
|5/100
|Çekme kat
|12 (nolu bağımsız bölüm)
|3.300.000,00
|330.000,00
|Boş
|Yok
|20.09.2024
|10:40
|130
|34230108051
|Şişli
|Feriköy
|1240
|54
|193,00
|Mesken
|6/100
|Çekme kat
|12 (nolu bağımsız bölüm)
|2.100.000,00
|210.000,00
|Boş
|Yok
|20.09.2024
|11:00
|1-Yukarıda nitelikleri belirtilen mülkiyeti Hazine'ye ait kamu konutu niteliğindeki taşınmazların satış ihaleleri, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre "Açık Teklif Usulü" ile yukarıda gösterilen gün ve saatlerde İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Avrupa Yakası Milli Emlak Dairesi Başkanlığı, Ahmediye Mah. Dr Fahri Atabey Cad. No:76-78 Üsküdar /İSTANBUL adresinde, İhale Salonunda yapılacaktır.
2-İhaleye iştirak etmek isteyenlerin;
a)Geçici Teminat Bedelinin İstanbul Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğüne yatırıldığına ilişkin Makbuzu veya Banka Teminat Mektubunu (Geçici teminat olarak kabul edilebilecek değerler: 1)Tedavüldeki Türk Parası, 2)Mevduat veya Katılım Bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları, 3)Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler. Geçici teminat mektubunun şekil ve içeriğinin 2886 sayılı Kanunun 27. maddesi bu kanun uyarınca yayınlanmış D.İ. Genelgelerinde belirtilen şartları -süresiz ve limit içi olarak düzenlenecek, işin özelliği belirtilecek, banka teyit yazısı ile birlikte getirilecektir- taşıması gerekmektedir.),
b)Gerçek kişilerin tasdikli (T.C. kimlik numarasını içeren)Nüfus Hüviyeti Sureti veya aslı ibraz edilmek kaydıyla kimlik fotokopisi, İkametgah Belgesini, Özel hukuk tüzel kişilerinin, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş vekâletnameyi, Kamu tüzel kişilerinin ise, tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi, Ortak katılım halinde ortak girişim beyannamesi ile birlikte; ihale saatine kadar, ihalenin yapılacağı adreste toplanacak olan İhale Komisyonu Başkanlığına (İhale Servisine) başvurarak belgelerini teslim etmeleri gerekmektedir.
3-Satış bedelinin tamamı peşin veya 1/4 ü peşin kalanı en fazla iki yılda, eşit taksitlerle ve üçer aylık dilimler halinde kanunî faizi ile birlikte ödenebilir.
4-İhaleye ait şartname mesai saatleri içerisinde ücretsiz olarak Müdürlüğümüzde görülebilir. Ayrıca ihale ilanları www.milliemlak.gov.tr adresinde satış/kiralama/irtifak ilanları bölümünden ve İl Müdürlüğümüzün https://istanbul.csb.gov.tr adresinde Milli Emlak Duyuruları bölümünden takip edilebilir.
5-İhaleye katılacakların nakit olarak yatırmak istedikleri geçici teminat bedelleri, hizmet binamızdaki Muhasebe Müdürlüğü veznesine başvurmak suretiyle yatırılabilir.
6- Kamu konutu olarak satışa sunulan taşınmazlara ilişkin olarak, 4706 sayılı Kanunun 4. maddesi ve 385 sıra no.lu Milli Emlak Genel Tebliği hükümleri uyarınca,
(1) Kat mülkiyeti veya kat irtifakı kurulan kamu konutlarından ihalenin yapıldığı tarihte; adlarına görev, sıra ve hizmet tahsisli kamu konutu tahsis edilen (şartlı tahsisler dahil) ve fiilen konutta oturanlar öncelikli alım hakkına sahiptir.
(2) Öncelikli alım hakkı sahibinin kamu konutunu satın almak istemediğini bildirmesi, süresi içerisinde herhangi bir bildirimde bulunmaması ya da yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde, en yüksek teklifi veren istekli tarafından satış bedeli peşin veya Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen şekilde en az dörtte biri peşin, kalanı en fazla iki yılda ve taksitlerle kanunî faizi ile birlikte ödenebilir.
(3) Öncelikli alım hakkı sahibinin; kamu konutunu satın almak istemesi ve süresi içerisinde satış bedelini peşin olarak ödemesi veya peşinatı ödeyerek Taksitli Satış Sözleşmesini imzalaması halinde bu durum İhalede en yüksek teklifi veren isteklisine bildirilir.
(4) Bedelin yetkili kredi kuruluşlarından kredi temin edilerek ödenmek istenilmesi halinde, alıcı tarafından kredi kuruluşu ile yapılan kredi sözleşmesi veya kredi açıldığına dair kredi kuruluşunun resmî yazısı verilir ve kredi kuruluşu tarafından bedel ilgili muhasebe biriminde açılacak emanet hesabına aktarılması halinde İdarece, tapu müdürlüklerine kredi kuruluşu lehine ipotek tesis edilmesi ve alıcı adına tescil işleminin yapılması hususu yazıyla bildirilir. İlan tarihi itibariyle listede fiili durumu dolu olarak belirtilen bağımsız bölümlerde 4706 sayılı Kanunun 4. maddesi uyarınca öncelikli alım hakkı sahipleri bulunmakta olup, 385 sıra no.lu Milli Emlak Genel Tebliğinin 8. maddesi uyarınca ihale tarihine kadar kurumlarınca hak sahibi olduğu bildirilenler yasa gereği öncelikli alım hakkına sahip olacaklardır.
7-Listede DOLU ve VAR olarak belirtilen bağımsız bölümlerde ön alım hakkına sahip fiilen oturanlar bulunmakta olup, detaylı bilgi ilgili Müdürlükten alınabilir.
8-Satışı yapılan taşınmazlar 5 yıl süre ile Emlak Vergisine tabi değildir.
9-Satışı yapılan taşınmazlar KDV'den, satış ve devir işlemleri sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan müstesnadır.
10-Satışı yapılacak taşınmazların; satış bedelleri üzerinden 5.000.000,00-TL'ye (BeşMilyonTL'ye) kadar olan kısmı için %1 (yüzde bir) 5.000.000,00-TL'den (BeşmilyonTL'den) 10.000.000,00-TL'ye (OnMilyonTL'ye) kadar olan kısmı içim %0.5 (binde beş) 10.000.000,00-TL'yi (OnMilyonTL'yi) aşan kısmı için % 0.25 (on binde yirmi beş) oranlarında işlem bedeli tahsil edilir.
11-Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır. Postadaki meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı İdare veya komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İlan olunur.
#ilangovtr
Basın No: ILN02082227