İstanbul Büyükşehir Belediyespor'un Avrupa Oyunları gururu - Lacivert-turunculu sporcular, Türkiye'nin kazandığı 15 madalyanın 7'sini aldı



İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesporlu sporcular, Türkiye'nin Avrupa Oyunları'nda elde ettiği 15 madalyanın 7'sini kazandı. Kulüpten yapılan açıklamada, "50 ülkeden 4 bine yakın sporcunun mücadele ettiği turnuvada İstanbul Büyükşehir Belediyespor Kulübünden 20 sporcu yer alırken, sporcularımız ülkemiz adına alınan 15 madalyanın 7'sini kazanma başarısı gösterdi." denildi. İstanbul Büyükşehir Belediyespor'dan judocu Mikail Özerler altın, karateciler Uğur Aktaş, Serap Özçelik Arapoğlu, Meltem Hocaoğlu ve Ali Sofuoğlu gümüş, karateci Merve Çoban ile okçu Yeşim Bostan bronz madalya adı. Belarus'un başkenti Minsk'te düzenlenen 2019 Avrupa Oyunları'nda Türkiye, 14 branşta 110 sporcuyla temsil edilirken milli sporcular oyunları 2 altın, 6 gümüş ve 7 bronz olmak üzere 15 madalya ile tamamlamıştı.



Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.