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İstanbul Büyükşehir Belediyespor'un Avrupa Oyunları gururu

- Lacivert-turunculu sporcular, Türkiye'nin kazandığı 15 madalyanın 7'sini aldı

01 Temmuz 2019 Pazartesi 11:07
İstanbul Büyükşehir Belediyespor'un Avrupa Oyunları gururu


İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesporlu sporcular, Türkiye'nin Avrupa Oyunları'nda elde ettiği 15 madalyanın 7'sini kazandı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "50 ülkeden 4 bine yakın sporcunun mücadele ettiği turnuvada İstanbul Büyükşehir Belediyespor Kulübünden 20 sporcu yer alırken, sporcularımız ülkemiz adına alınan 15 madalyanın 7'sini kazanma başarısı gösterdi." denildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyespor'dan judocu Mikail Özerler altın, karateciler Uğur Aktaş, Serap Özçelik Arapoğlu, Meltem Hocaoğlu ve Ali Sofuoğlu gümüş, karateci Merve Çoban ile okçu Yeşim Bostan bronz madalya adı.

Belarus'un başkenti Minsk'te düzenlenen 2019 Avrupa Oyunları'nda Türkiye, 14 branşta 110 sporcuyla temsil edilirken milli sporcular oyunları 2 altın, 6 gümüş ve 7 bronz olmak üzere 15 madalya ile tamamlamıştı.

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Haber Tarihi: 01 Temmuz 2019 Pazartesi 11:07
  1. 2019 Avrupa Oyunları
  2. Avrupa Oyunları
  3. Belarus
  4. İstanbul Büyükşehir Belediyespor
  5. Minsk

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