İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İŞLETMELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

DÜZELTME İLANI

GIDA ÜRÜNLERİ SATIN ALINACAKTIR

GIDA ÜRÜNLERİ SATIN ALINACAKTIR ihale edileceği ilan edilmiştir. Ancak 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 26 ncı maddesine göre aşağıdaki hususlarda , düzeltme ilanı yayımlanmasına karar verilmiştir. Tekliflerin hazırlanması ve sunulmasında düzeltilen maddelerin esas alınması gerekmektedir.

İhale Kayıt Numarası : 2024/572723 1- İdarenin a) Adresi : Akşemsettin Mahallesi Akşemsettin Bulvarı No:138 34070 Eyüpsultan/İSTANBUL b) Telefon ve faks numarası : 2126009500 - 2126009507 c) Elektronik posta adresi : [email protected] ç) Ön yeterlik/İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 2-Düzeltmeye Konu İlanın Yayımlandığı a) Kamu İhale Bülteninin tarih ve sayısı : 22.05.2024 - 5120 b) Gazetenin ve İnternet Sitesinin adı ve tarihi (yayımlanmış ise) : Aslında – www.yeniakit.com.tr - 23.05.2024 3- Düzeltilen [madde/maddeler ] şunlardır

İlan metninin 4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Yetkili Satıcılık, Yetki Belgesi veya Bayilik Belgesi

İşletme Onay Belgesi

İşletme Onay Belgesi

İşletme Kayıt Belgesi

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Basın No: ILN02040889