İSTANBUL BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 34. HUKUK DAİRESİNDEN

İLAN

ESAS NO : 2022/3312 Esas

KARAR NO : 2024/1691

Davacı FATMA MENGİ ve Davalı Ömür Apartmanı Kat malikleri aleyhine açılan tespit davasının yapılan yargılaması sonunda;

İstanbul 34. İş Mahkemesi'nin 29/03/2022 tarihli, 2016/11 E- 2022/157 K. sayılı kararı usul ve esas yönünden hukuka uygun bulunduğundan; davacı vekilinin, davalı Kurum vekilinin, davalı Hülya Kolçak Köstendil vekilinin, davalı Mehmet Abdurrahman Berke Menekli vekilinin, davalı Yıldırım Akpınar vekilinin istinaf başvurusunun 6100 sayılı Yasa 353/1-b-1 mad. gereği ESASTAN REDDİNE,

....

Dosya üzerinde yapılan inceleme sonrasında 7036 sayılı Yasanın 7/3 maddesi göndermesi ile 7035 sayılı Yasa ile değişik 6100 sayılı HMK'nın 361.maddesi gereğince kararın tebliğinden itibaren 2 hafta içerisinde Yargıtay yolu açık olmak üzere 02/10/2024 günü oy birliği ile karar verilmiştir.

Karar davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Davalılardan IAN ANTONY FLİTMAN 'a tüm çabalara rağmen karar ilamı ve temyiz dilekçesi tebliği yapılamadığından tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 02/03/2026

