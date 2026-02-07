İSTANBUL BAŞAKŞEHİR DEVLET HASTANESİ DÖNER SERMAYE

İLAÇ SATIN ALINACAKTIR

Hastanemiz Eczane Biriminin İhtiyacı Olan İlaçların Alımı İşi mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası (İKN) : 2026/145050

1- İdarenin 1.1. Adı : SAĞLIK BAKANLIĞI - İSTANBUL BAŞAKŞEHİR DEVLET HASTANESİ BAŞHEKİMLİĞİ 1.2. Adresi : BAŞAKŞEHİR 4.ETAP 1.KISIM YUNUS EMRE CADDESİ NO:35/A BAŞAKŞEHİR/İSTANBUL 1.3. Telefon numarası : 02124880170 1.4. İhale dokümanının görülebileceği ve indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2- İhalenin

2.1. Tarih ve Saati : 16.02.2026 - 10:30 2.2. Yapılacağı (e-tekliflerin açılacağı) adres : Başakşehir Devlet Hastanesi (Toplantı Salonu) Yunus Emre Cad. 4. Etap 1. Kısım Başakşehir / İSTANBUL

3- İhale konusu mal alımının

3.1. Adı : Hastanemiz Eczane Biriminin İhtiyacı Olan İlaçların Alımı İşi 3.2. Niteliği, türü ve miktarı : 21 Kalem İlaç ve Beslenme Ürünleri Alımı

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. 3.3. Yapılacağı/teslim edileceği yer : Başakşehir Devlet Hastanesi (Eczane Deposu) 3.4. Süresi/teslim tarihi : Sözleşme imzalandığı tarihten itibaren mallar, hastanenin yazılı talebi (posta, e-posta veya faks ile tebliğ edilerek) doğrultusunda mesai saatleri (08:00-17:00 arasında) içerisinde peyderpey ve/veya toplu olarak vereceği siparişlere istinaden, sipariş tarihinden itibaren 10 (on) takvim günü içinde depoya teslim edilecektir. 10 (on) takvim günü içerisinde teslim edilmemesi üzerine cezai müeyyide uygulanacaktır. 3.5. İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalanmasıyla işe başlanılacaktır

4- Katılım ve yeterlik kriterleri:

4.1. Katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin istekliler tarafından e-teklif kapsamında sunulması gereken bilgi ve belgeler ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgi ve belgelere aşağıda yer verilmiştir:

4.1.1. Teklif mektubu.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren bilgi ve belgeler:

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgi ve belgeler.

4.1.2.2. Vekâleten ihaleye katılma halinde vekile ilişkin bilgi ve belgeler.

4.1.3. Geçici teminat.

4.1.4 İsteklinin iş ortaklığı olması halinde iş ortaklığı beyannamesi.

4.1.5. Yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajından yararlanmak isteyen istekliler tarafından sunulacak yerli malı belgesi

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler: Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi, belge veya kriter belirtilmemiştir. 4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler: 4.3.1 İhale konusu işin ya da malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince sicil, izin, ruhsat, faaliyet belgesi vb. belgeler: SAĞLIK BAKANLIĞI ECZA DEPOSU RUHSATI

YERLİ MALI BELGESİ 4.3.2. Ürünün piyasaya arzına ilişkin belgelere ait bilgiler: BARKOD

5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7- İhaleye teklif verecek olanların, EKAP hesabına giriş yaparak ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8-Teklifler, EKAP üzerinden teklif mektubu ile ihaleye katılım belgesi ve diğer ekler kullanılarak hazırlanacak ve e-imza ile imzalanarak ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9- İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10- Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

11- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12- Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

14- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15- Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

#ilangovtr

Basın No: ILN02395696