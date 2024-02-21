İSTANBUL ANADOLU 7. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

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ESAS NO: 2022/757

Davacı , EMİR VARLIK YÖNETİM ANONİM ŞİRKETİ ile Davalı , ALİ TURAN arasında mahkememizde görülmekte olan Tasarrufun İptali (İİK 277 Ve Devamı) davası nedeniyle;

Mahkememizin 2022/757 Esas sayılı dosyasında alınan 02.01.2024 tarihli bilirkişi raporu ile; İstanbul İli, Kartal İlçesi, Çavuşoğlu Mahallesi, 7328 Ada, 2 Parseldeki 257,21m² miktarlı arsa nitelikli taşınmazın dava konusu 1/8 hissenin rayiç değerinin Kadriye Turan'dan Şerife Çetin'e devredildiği 31.07.2018 tarihi itibari ile: 263.771,87 TL, Şerife Çetin'den Melike Demirezen'e devredildiği 31.05.2021 tarihi itibari ile : 483.512,50 TL, dava tarihi olan 22.11.2022 tarihi itibari ile : 1.383.037,50 TL olarak tespit edildiğinin belirtildiği, davalı Ali Turan'a tebligat yapılamadığı, yaptırılan araştırmalarda adresi temin edilemediğinden,

02.01.2024 tarihli bilirkişi raporunun adresi temin edilemeyen davalı Ali Turan'a ilanen tebliğ yerine geçmek üzere ilan olunur.

İLGİLİ KİŞİ : ALİ TURAN - 37393866050

#ilangovtr

Basın No: ILN01987350