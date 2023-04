İstanbul Anadolu 6. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2020/591 Esas

DAVALI : CEYLAN DOĞALGAZ ISI SAN. TAŞIMA TEKSTİL İNŞ. TAAH. GIDA AMB. MALZ. LTD. ŞTİ. - Telsizler Mah Belediye Cad No:12 Kağıthane/ İSTANBUL

Mahkememizin 02/03/2023 tarihli ara kararı uyarınca;

Davalı CEYLAN DOĞALGAZ ISI SAN. TAŞIMA TEKSTİL İNŞ. TAAH. GIDA AMB. MALZ. LTD. ŞTİ.'nin yapılan kontrollerde kapanmış olduğu anlaşılmakla;

Davacı BAYMAK MAKİNA SAN. VE TİC. A.Ş. ile davalılar Hasan Ceylan ve CEYLAN DOĞALGAZ ISI SAN. TAŞIMA TEKSTİL İNŞ. TAAH. GIDA AMB. MALZ. LTD. ŞTİ. arasında görülmekte olan itirazın iptali davasında davacı; "Davanın kabulünü, İstanbul Anadolu 13. İcra Müdürlüğünün 2019/39219 Esas sayılı dosyasına yapılan itirazın iptalini, davalılar aleyhine alacağın %20'den az olmamak üzere icra inkar tazminatına hükmedilmesini, yargılama gideri ve vekalet ücretinin davalılar üzerinden bırakılmasını" talep ettiği görülmekle;

Yukarıda adı geçen davalı şirkete; mahkememize başvurması halinde dava dilekçesi ve eklerini alabileceği, dava dilekçesine karşı HMK m.129'a uygun cevap dilekçesini 2 hafta içinde mahkememize vermesi aksi halde iddiaları inkar etmiş sayılacağı, kabul etmediği delil ve iddialar varsa belirtmesi, duruşma günü olan 15/06/2023 günü saat 09:15'te ön inceleme ve tahkikatın aynı duruşmada yapılacağı, ön inceleme duruşması nedeniyle sulh için gerekli hazırlığı yapması, duruşmaya katılmazsa yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği, davetiyenin tebliğinden itibaren 2 haftalık kesin süre içinde delillerini sunması, başka yerden getirtilecek belgeler varsa bildirmesi, yargılama aşamasında delil bildirmesi için başkaca herhangi bir süre verilmeyeceğinin ihtar olunduğu, ilanen tebliğ olunur. 04/04/2023

