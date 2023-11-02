İstanbul Anadolu 5. AİLE MAHKEMESİNDEN

İLAN

ESAS NO : 2020/790

KARAR NO : 2022/614



Davacılar Bircan İncereis ve Gülcan Kurtoğlu tarafından aleyhinize açılan tanıma-tenfiz davasının yapılan yargılamasında;



Davanın kabulü ile müteveffa 36679525902 TC kimlik nolu Aykan Kurtoğlu ile davalı 36676526056 TC kimlik nolu Crıstına Kurtoğlu 'nun Romanya Pıatra Neamt Mahkemesinin Neamt İli 4265 sayılı Hukuk Kararının 5596/2003 sayılı 17 Kasım 2003 tarihli ve 05/08/2022 kesinleşme tarihli yabancı mahkeme ilamının boşanmaya ilişkin kısmının tanınmasına karar verilmiş,yapılan tüm araştırmalara rağmen davalının açık adresi tespit edilemediğinden iş bu karar davalı Crıstına Kurtoğlu'na ilanen tebliğ olunur.



İlan gazetede yayınlanma tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ yapılmış sayılacak ve yasal süresi (14 gün) içinde istinaf edilmediği taktirde kesinleşecektir. 23.10.2023

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Basın No: ILN01921548