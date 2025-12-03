İSTANBUL ANADOLU 4.SULH HUKUK MAHKEMESİ

İ L A N

TASFİYE MEMURLUĞUNDAN

SIRA CETVELİNİN İLÂNI

DOSYA NO : 2020/9 TEREKE

MURİSİN ADI-SOYADI : Ali KELEŞOĞLU-T.C.No:42772902250

Yukarıda kimlik bilgileri yazılı muris Ali KELEKŞOĞLU'nun mirasının tüm mirasçıları tarafından reddedilmesi nedeniyle terekesinin iflas hükümlerine tasfiyesine karar verilmiş olup kayıt yaptıran alacaklılar ile ilgili olarak alacak iddialarının tahkik ve tetkik işlemi bitmiş olup İcra ve İflâs Kanununun 206 ve 207. maddeleri gereğince düzenlenen sıra cetveli incelemeye hazırdır.

Alacakları kısmen veya tamamen reddedilen alacaklıların, alacağın esasına ve miktarına ilişkin itirazlarını dava yoluyla 15 gün içinde İstanbul Anadolu 4 Sulh Hukuk Mahkemesine yalnız sıraya ilişkin itirazlarını ise ilandan itibaren 7 gün içinde şikayetlerini dava yoluyla yine İstanbul Anadolu 4.Sulh Hukuk Mahkemesine yapmaları hususu TMK 612/1,İ.İ.K.nun 166,180,232,233,234,236. maddeleri gereğince ilan ve tebliğ olunur.

