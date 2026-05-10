İstanbul Anadolu 35. İş Mahkemesinden

İLAN

Mahkememizin 2024/415 Esas 2025/222 Karar sayılı dosyasında, Davacı Mustafa ORMAN'ın mirasçısı Adnan ORMAN T.C.No:33994986494'a gerekçeli karar ve davalılar vekilinin istinaf dilekçesi bilinen ve yapılan adres araştırmaları sonucu ulaşılan adreslere tebliğ edilememiş olup, ilanen tebligat yapılmasına karar verilmekle; Davacının davasının KISMEN KABULÜ ile; 1-İhbar tazminatı alacağı talebinin reddine,2-UBGT alacağı olarak 807,50 AZN'dan (net) % 40 hakkaniyet indirimi yapılarak kalan 484,50 AZN'nın arabuluculuk son tutanak tarihi olan 09/02/2024'den itibaren işleyecek devlet bankalarınca AZN üzerinden açılmış bir yıllık vadeli mevduata uygulanan en yüksek faiz oranıyla birlikte davalılardan müşterek ve müteselsilen tahsili ile davacıya ödenmesine,3-Fazla mesai alacağı olarak 14.862,86 AZN'den (net) %40 hakkaniyet indirimi yapılarak kalan 8.497,71 AZN'nın arabuluculuk son tutanak tarihi olan 09/02/2024'den itibaren işleyecek devlet bankalarınca AZN üzerinden açılmış bir yıllık vadeli mevduata uygulanan en yüksek faiz oranıyla birlikte davalılardan müşterek ve müteselsilen tahsili ile davacıya ödenmesine,4-AGİ alacağı talebinin reddine, 5-Hafta tatil ücreti alacağı olarak 2.958,00 AZN'den (net) %40 hakkaniyet indirimi yapılarak kalan 1.774,08 AZN'nin arabuluculuk son tutanak tarihi olan 09/02/2024'den itibaren işleyecekişleyecek devlet bankalarınca AZN üzerinden açılmış bir yıllık vadeli mevduata uygulanan en yüksek faiz oranıyla birlikte davalılardan müşterek ve müteselsilen tahsili ile davacıya ödenmesine,6-İhtiyari arabuluculuk tutanağının iptaline, Davalılar kendisini vekaletnameli vekil ile temsil ettirdiğinden reddedilen miktar üzerinden Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 13/2 maddesine göre hesap edilen 10.046,09 TL avukatlık ücretinin davacıdan alınarak vekil tutan davalılara verilmesine karar verildiği, iş bu karara karşı kararın tebliğ tarihinden itibaren iki haftalık süre içerisinde istinaf kanun yoluna başvurabileceği,

Davalılar Kalyon İnşaat San ve Tic A.Ş. Ve RSY İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. Vekili istinaf dilekçesinde özetle; Tehir-i İcra Kararı verilmesi taleplerinin kabulü ile hukuka aykırı Yerel Mahkeme Kararının Bölge Adliye Mahkemesi incelemesi sonuçlanıncaya kadar İcrasının Ertelenmesi için "tehir-i icra kararı tanzimine, yapılacak istinaf incelemesi neticesinde HMK:341 ve devamı maddelerinde sayılan istinaf sebeplerine açıkça aykırı Kararın ortadan kaldırılarak, "davanın reddine karar verilmesi talep etmiş olup, iş bu istinaf dilekçesine karşı da tebliğ tarihinden itibaren iki haftalık süre içerisinde cevap verebileceği, ilan tarihten itaberen 15 gün sonra mirasçı Adnan ORMAN'a tebliğ edilmiş sayılacağı hususu ilanen tebliğ olunur.

