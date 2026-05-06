İstanbul Anadolu 32. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

İLAN

ESAS NO: 2025/509 Esas

KARAR NO: 2026/92

DAVALI: DİLEK ŞAHİN 214******96

Davalılardan Dilek Şahin adına yapılan yurtdışı tebligatının iade döndüğü, emniyet araştırması ve nüfus araştırması sonucu bir adres tespit edilemediği anlaşılmakla bu kişi adına karar ve istinaf dilekçesinin ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Davacı TÜRKİYE GARANTİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ aleyhine mahkememizde açılan Ortaklığın Giderilmesi (Elbirliği Mülkiyetinde (Sözleşmeden Doğan)) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

HÜKÜM:

Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere;

Davanın REDDİNE,

Alınması gereken 732,00-TL harcın peşin olarak yatırılan 615,40-TL'den mahsubuna, eksik kalan 116,60-TL'nin davacıdan alınarak hazineye gelir kaydına,

Yapılan yargılama giderlerinin davacı üzerinde bırakılmasına,

Davalı Hanife Eken kendisini vekil ile temsil ettirdiğinden dolayı tarifeye göre belirlenen 40.000,00-TL vekalet ücretinin davacıdan alınarak bu davalıya verilmesine,

Suçüstü ödeneğinden karşılanan 4.400,00-TL arabuluculuk ücretinin davacıdan alınarak hazineye gelir kaydına,

Artan gider avansının karar kesinleştiğinde davacı tarafa iadesine,

Dair, tarafların yokluğunda kararın tebliğinden itibaren 2 hafta içinde mahkememize verilecek dilekçe ile İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi’nde İstinaf yasa yolu açık olmak üzere karar verildi.02/02/2026

Davacı vekili vermiş olduğu 12/02/2026 tarihli dilekçesi ile" Anadolu 32. Sulh Hukuk Mahkemesi tarafımıza, icra mahkemesince verilen yetki belgesini dosyaya sunmamız için kesin süre vermiş ve 30/01/2026 tarihli beyan dilekçemizde de yer alan Bursa Banka Alacakları İcra Dairesi 2025/13081 esas sayılı icra dosyası için Bursa 4. İcra Hukuk Mahkemesi 2026/75 esas ile yetki belgesi talep edilmiş olmasına rağmen henüz karara çıkmadığı, kararın çıkmasıyla beraber mahkemeye sunulacağının tarafımızca beyan edildiği dosya içeriğinden de görüleceği üzere, buna ilişkin Bursa 4. İcra Hukuk Mahkemesi 2026/75 Esas Sayılı dosyadaki tevzi formu ilk derece mahkemesine iletmiş olmamıza rağmen, ilk derece mahkemesi ''Davacı alacaklı İİK 121. Maddesine göre icra mahkemesi tarafından verilen bir yetki belgesi dosyaya sunmamıştır. Dava tarihi itibariyle mevcut olmayan bir hakka dayanarak açılan bu davadaki başlangıçtaki eksiklik sonradan giderilmeyeceğinden davanın husumet yokluğundan reddine.'' şeklinde hatalı gerekçe oluşturmuştur. Davanın reddine dair kararı hukuka, hakkaniyete ve usul ekonomisine aykırılık teşkil etmekte ve davamızın haksız reddinden dolayı Müvekkil Banka yönünden ciddi zarara sebebiyet vermektedir. Kararının istinaf incelemesi neticesinde ‘kaldırılmasını’ ve yeniden yargılama yapılarak talebimiz doğrultusunda ‘davamızın kabulüne’ karar verilmesini talep ederiz." istinaf talebinde bulunmuştur.

Teblig yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 22/04/2026

#ilangovtr

Basın No: ILN02461034