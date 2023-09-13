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Resmi İlanlar İSTANBUL ANADOLU 32. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
Resmi İlanlar

İSTANBUL ANADOLU 32. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Yeniakit Publisher
2023-09-13 00:00:00 -

İSTANBUL ANADOLU 32. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

İLAN
 
ESAS NO : 2023/583 Esas
KARAR NO : 2023/517 Karar

Kars, Selim, Koyunyurdu, Cilt No: 38, Hane No: 31, BSN: 199'da nüfusa kayıtlı, 16439423440 T.C Kimlik No'lu, 03/04/1998 SELİM doğumlu, ŞAHZADE ve GÜNEŞ'ten olma "SAKİNE AĞBABA'nın", "SAKİNE"olan adının "NEVA" olarak DEĞİŞTİRİLEREK, " NEVA AĞBABA " olarak nüfusa bu şekilde TESCİLİNE, karar verilmiş olup ilan olunur. 07/09/2023

#ilangovtr

Basın No: ILN01889824