İSTANBUL ANADOLU 3. SULH HUKUK MAHKEMESİ

(TEREKE HAKİMLİĞİ) TASFİYE MEMURLUĞU

BASİT TASFİYEDE ALACAKLILARI DAVET İLANI

DOSYA NO : 2026/9 Tereke

MÜTEVEFFA : ABDULKADİR ÖZKÖSE - 12005223926 - TC KİMLİK NUMARALI

VEFAT TARİHİ : 11/05/2023

Muris ABDULKADİR ÖZKÖSE 12005223926 Karlıktepe Mah.Sarı Sok. No26 Daire 9 Kartal Kartal 34870 İstanbul Kartal/ İSTANBUL GAZİANTEP ili, NİZİP ilçesi, PAZARCAMİ mah/köy, 9 Cilt, 12 Aile sıra no, 73 sırada nüfusa kayıtlı, BİLAL HABEŞ ve ESME oğlu/kızı, 25/08/1964 dogumlu,

Murisin kefalet sebebi alacaklı ve borçluları da dahil olmak üzere, bütün alacaklıları ve borçlularının, ilan tarihinden itibaren en geç 1 (Bir) ay içinde, varsa belgeleri ile birlikte alacak ve borçlarını bildirmek üzere Mahkememize müracaatları ile bunları beyan ve kayıt ettirmeleri, rehin ve teminat hakkında bilgi vermeleri bu müddet içinde alacaklılardan birinin giderleri peşin vermek sureti ile tasfiyenin adi şekilde yapılmasını isteyebileceği İ.İ.K.'nın 218. ve 220. Maddeleri gereğince ilan olunur.

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Basın No: ILN02506578