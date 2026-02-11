İSTANBUL ANADOLU 29. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2013/302 Esas

21/01/2026

İLAN

Davacılar tarafından 29/07/2013 tarihinde davalılar aleyhine açılan davada 3402 sayılı Kadastro Kanunu'na 5831 sayılı Kanun'un 8/1. maddesi ile eklenen Ek-4. maddesi uyarınca yapılan kadastro çalışması sonucunda düzenlenen kadastro tutanağının ve askı cetveline karşı itiraz edildiği; İstanbul ili, Pendik ilçesi, Kurna Mahallesi, 180 ada 3 parsel (eski 1115 parsel); 184 ada 1 parsel; 185 ada 1 parsel; 185 ada 2 parsel; 177 ada 4 parsel ve 177 ada 2 parsel sayılı taşınmazların davacıların murisinden gelen tapu kapsamında kaldığını, bu nedenle davalılar adına zilyetliği ilan edilen taşınmazların tapularının Hazine adına tescili ile davalılar lehine verilen şerhlerin iptaline, zilyetliğin davacılar adına tesciline karar verilmesini talep edilmiştir.

Davalı Serhat COŞKUN'un kimlik bilgilerinin tespit edilemediği, adres araştırmasından da bir netice alınamadığından 05/02/2025 tarihli bilirkişi ek raporunun ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Bilirkişi ek raporuna sonuç kısmında:

Çiğdem PEKER yönünden 03/06/2024 tarihinde 22.000,00 m2 ye müdahil olmuş olup, bu tarih itibarıyla taşınmazın değeri 22.000,00 m2 x 200,00-TL = 4.400.000,00 TL,

Abdulkadir AYDOĞDU yönünden 13/06/2024 tarihinde müdahil olunduğu için taşınmaz değeri 33.000,00 m2 x 200,00-TL=6.600.000,00-TL,

Mesut TUNCER yönünden 12/11/2013 tarihinde 45.609,37 m2 yer için müdahil olunduğu için taşınmaz değeri 45.609,37 m2 x 188,00-TL=8.574,562,00-TL olarak hesaplanmıştır.

Dosyanın duruşması 16/04/2026 günü saat: 11:40'a yapılacak olup, HMK'nun 281. maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren 2 haftalık kesin süre içerisinde bilirkişi ek raporuna itiraz etmediği taktirde bilirkişi ek raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağı hususu davalı Serhat COŞKUN'a ilanen tebliğ edilmesine, tebliğ tarihi olarak ilanın gazete yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ilanen ihtar ve tebliğ olunur.

Basın No: ILN02397622