İSTANBUL ANADOLU 21. İCRA DAİRESİNDEN

Örnek No : 53

İCRA EMRİNİN İLANEN TEBLİĞİ

DOSYA NO : 2019/8243 ESAS

ALACAKLI : MAPFRE SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ,

Merkez / İSTANBUL

Vekili Avukat FARUK PULAT

BORÇLU : ŞERAFETDİN TÜRKMEN,

S.Paşa M. Manolya S. Kapı No: 11 Daire No: 19 - Bahçelievler /İstanbul

BORÇ MİKTARI : 459.079,96 TL

Toplam alacağın icra gideri, vek.ücr. ve takip tarihinden itibaren asıl alacaklara işleyecek (317.079,96 TL yıllık %9,00 Yasal Faiz) yasal faizi ile borçlulardan müştereken ve müteselsilen tahsili talebidir. (İşbu alacak ve başkaca alacaklarımız için tahsilde tekerrür olmamak üzere fazlaya dair ve başkaca ortaya çıkacak olan alacaklarımı ile faiz oranlarındaki artıştan doğan talep hakkımız saklıdır) TBK. 100.mad. gereğince kısmi ödemeler öncelikle işlemiş faiz, masraf ve fer'ilere mahsup edilecektir. (TBK 100. Md., ) Uygulanacaktır.

BORCUN SEBEBİ: Büyükçekmece 3.Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2016/532 esas ve 2018/415 karar sayılı 25/10/2018 karar tarihli ilamı,

TAKİP TARİHİ: 06.03.2019

İşbu icra emrinin ilan tarihinden itibaren borca ve takip masraflarını kanunen 7 günlük süresine 15 gün ilavesi ile toplam 22 gün içinde ödemeniz (Teminat vermeniz), borcun tamamına veya alacaklının takibat icrası hakkına dair bir itirazınız varsa, senet altındaki imza size ait değilse yine bu 22 günlük süre içinde ayrıca ve açıkça bildirmeniz, aksi halde icra takibinde bu senedin sizden sadır sayılacağı, imzayı reddettiğiniz takdirde mercii önünde yapılacak duruşmada hazır bulunmanız, buna uymazsanız vaki itirazınızın muvakkaten kaldırılacağı, senet veya borca itirazınızı yazılı veya sözlü olarak icra dairesine 22 gün içinde bildirmediğiniz takdirde ve aynı süre içinde 74. Madde gereğince mal beyanında bulunmanız aksi takdirde hapisle tazyik olunacağınız, hakikate aykırı mal beyanında bulunursanız hapisle cezalandırılacağınız, borç ödenmez veya itiraz edilmez ise cebri icraya devam edileceği, takibe itiraz ettiğiniz takdirde itirazla birlikte tebliğ giderlerini ödemeniz, aksi halde itiraz etmemiş sayılacağınız ihtar ve ilanen tebliğ olunur. (07/08/2024)

#ilangovtr

Basın No: ILN02074244