İSTANBUL ANADOLU 21. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

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DOSYA NO:2023/524

Davacı , TOLGA GÜNAY ile Davalılar , MEHMET ALİ YILMAZ, AKTİFEDT GIDA TURİZM PAZARLAMA DAĞITIM SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ arasında mahkememizde görülmekte olan Tazminat (Haksız Fiilden Kaynaklanan) davası nedeniyle;



Davalı Mehmet Ali Yılmaz adına tebligat yapılamadığı en son yapılan emniyet araştırmasında bilinen adresinde yapılan incelemede adresin kapalı olduğu görülmüş AKS sisteminden sorgulandığında adres bilgisinin olmadığı tespit edildiğinden, mahkememizce ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiş olup



Davacı vekili dava dilekçesinden özetle; 05/04/2023 tarihinde Antalya ilinde 34 DGK 334 plakalı ve müvekkiline ait olan aracın Antalya, Muratpaşa Bülent Ecevit bulvarı üzerinde park halinde iken, Mehmet Ali Yılmaz'ın sevk ve iradesindeki 07 MEY 23 plakalı aracın sol arkadan vurduğunu, kaza sebebi ile davalıların % 100 kusurlu olduklarını, müvekkiline hasar onarım sebebiyle 98.100,99 TL ödeme ilgili sigorta şirketi tarafından yapılmış olduğunu, ancak müvekkilinin aracında meydana gelen değer kaybına ilişkin müvekkiline herhangi bir ödeme almamış olduğunu, kazaya sebebiyet veren araç sürücüsü ve araç malikinin müvekkilinin aracında meydana gelen zarar sebebiyle şimdilik 100 TL değer değer kaybına ilişkin alacağını (belirsiz alacak) olay tarihi olan 05/04/2023 tarihiden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalılardan tahsilini talep ve dava etmiştir.



HMK.'nun 127.maddesi gereği dava dilekçesine karşı dava dilekçesinin tarafınıza tebliğ tarihinden itibaren 2 (iki) hafta içerisinde cevap verebileceğiniz ve 2 (iki) hafta içerisinde ek cevap verme süresi talep edebileceğiniz, verilen sürede cevap vermez iseniz HMK.'nun 128. maddesi gereği dava dilekçesinde iddia edilen hususları inkar etmiş sayılacağınız hususu ile dava dilekçesi, tensip zaptı ve belirlenen duruşma tarihinin 19/12/2023 günü saat 10:35'a bırakıldığı ilanen tarafınıza tebliğ ve ihtar olunur.

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Basın No: ILN01902525