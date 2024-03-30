İSTANBUL ANADOLU 2. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ'NDEN

İ L A N

ESAS NO : 2022/576 Esas

KARAR NO : 2023/668

Davalı : MAYLA KUYUMCULUK HAYVANCILIK İNŞAAT TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ

Davacı , KRİSTALP GIDA ÜRÜNLERİ SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ile Davalı , MAYLA KUYUMCULUK HAYVANCILIK İNŞAAT TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ arasında mahkememizde görülmekte olan Kıymetli Evrak İptali (Çek İptali (Hasımlı) davasının yapılan açık yargılaması sonunda verilen 26/09/2023 tarihli ilamda;

HÜKÜM:Yukarıda açıklanan nedenlerle;

1.-Davacının 220.000,00.-TL tutarlı 03/08/2022 tarihli E1 5682408 numaralı çek nedeni ile davalı tarafa borçlu olmadığının tespitine,

2.-Alınması gerekli karar ve ilam harcı olan 15.028,20.-TL'den dava açılırken yatırılan 3.757,05.-TL peşin harcın mahsubu ile bakiye 11.271,15‬.-TL harcın davalıdan tahsili ile hazineye irat kaydına,

3.-Davacı tarafça dava açılırken toplam yatırılan 3.757,05.‬-TL peşin harç ve 80,70.-TL başvurma harcı olmak üzere olmak üzere toplam 3.837,75‬.‬-TL harcın davalılardan alınarak davacıya verilmesine,

4.-Davacı tarafından yargılama gideri olarak yapılan 378,00.-TL posta gideri ve 14.773,6‬0.-TL ilan bedeli olmak üzere toplam 15.151,6‬0.-TL nin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

5.-Davalı tarafından yapılan yargılama gideri bulunmadığından bu konuda karar verilmesine yer olmadığına,

6.-Davacı kendisini vekil ile temsil ettirdiğinden, karar tarihinde yürürlükte bulunan AAÜT'ye göre belirlenen 35.000,00.- TL vekalet ücretinin davalıdan tahsili davacıya verilmesine,

7.-Kararın kesinleşmesi halinde kullanılmayan gider avansının davacı tarafa iadesine,

Dair, davacı vekilinin yüzüne karşı gerekçeli kararın tebliğden itibaren iki (2) hafta süre içerisinde İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi ilgili hukuk dairesi nezdinde istinaf yasa yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okundu.

Teblig yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 12/03/2024

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Basın No: ILN02011365