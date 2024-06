İLAN

ESAS NO : 2024/25

KARAR NO : 2024/131

Davacının talebini içeren davanın KABULÜ ile; Kahramanmaraş ili, oniki şubat ilçesi, nüfusa kayıtlı Ayhan oğlu 2001 doğumlu, İbrahim Can Seçilmiş'in İbrahim Can olan isminin CAN OLARAK TASHİHİNE, dair kararın ilanıdır. 04/06/2024

Basın No: ILN02049121