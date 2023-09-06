İSTANBUL ANADOLU 18. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

İ L A N

DOSYA NO : 2023/163 Esas

2023/618 Karar

Davacı Sezar Aydonat vekili tarafından davalılar Ayşe Ömür Battalgazi , Haluk John Battalgazi , Nejat Uğraş, Rüya Palik, Umut Palik, Volkan Kapan, Nüfus Müdürlüğü aleyhine açılan Nüfus davasında,



Davalı Haluk John Battalgazi'nin Cemalpaşa Mah. Si Vali Cad. Ferah Apt. K:1 D:1 Seyhan/ Adana, Girne Mah. Demet Sok. Sanatçılar Sitesi B22 K: 5 D:21 Maltepe/İstanbul ve Azize Mah. Kuzgun Sok. No:36/3 Çankaya/ Anakara adreslerine gönderilen tebligatların iade edildiği görülmekle, dava dilekçesinin ilanen yapıldığı ve gerekçeli kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir.



İstanbul Anadolu 18. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 19/07/2023 tarih ve 2023/163 Esas-2023/618 Karar sayılı ilamında Davanın kabulü ile Düzce ili, Merkez ilçesi, Camikebir, cilt 3, hane 359 da nüfusa kayıtlı Asaf ve Sadiye'den olma 28.01.1935 doğum tarihli 50809029788 T.C numaralı Sezar Aydonat ile Düzce İli, Merkez İlçesi, Şerefiye, Cilt 12 , Hane 367 nüfusa kayıtlı Necdet ve Sezer'den olma 05.01.1962 doğumlu 14162251484 T.C. numaralı Nejat Uğraş, Düzce İli, Merkez İlçesi, Şerefiye, Cilt 12, Hane 367 nüfusa kayıtlı Necdet ve Sezar'den olma 30.08.1956 doğumlu 14165251320 T.C. numaralı Rüya Uğraş, İstanbul İli, Fatih İlçesi, Saraçishak, Cilt 95 , Hane 481 nüfusa kayıtlı Necdet ve Sezer'den olma 02.11.1954 doğumlu 39793571510 T.C numaralı Hayat Battalgazi arasında analık bağı bulunduğu anlaşılmakla nüfus kayıtları arasında bağ kurularak, Nejat Uğraş, ve Hayat Battalgazi'nin nüfus kayıtlarındaki mevcut anne adı ''Sezar'' olarak değiştirilmesine karar verildiği, kararın taraflara tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içerisinde Bölge Adliye Mahkemesi'ne istinaf yoluna başvurma hakkı açık olduğu hususları davalı Haluk John Battalgazi'ye (TCK: 20447196586) ilanen tebliğ olunur. 29/08/2023

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Basın No: ILN01886226