İSTANBUL ANADOLU 16. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

İ L A N

Dosya No:2025/431 Esas

Davacılar, AYŞE BARUT, RABİA BARUT, ZEHRA NASIR ile Davalı, İNCİ NASIROĞLU arasında mahkememizde görülmekte olan Elbirliği Mülkiyetinin Paylı Mülkiyete Çevrilmesi davası nedeniyle;

Davalı İnci NASIRLIOĞLU adına tebligat yapılamadığı, davalı hakkında adres araştırmasına geçildiği ve tapu, belediye, İSKİ ve en son yapılan emniyet araştırmasında davalıya ilişkin adres tespit edilemediği görüldüğünden mahkememizce ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiş olup;

Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; İstanbul İli, Ataşehir İlçesi, Yeni Açılan Yol Mevkii, 252 pafta 1724 Ada, 41 Parsel sayılı taşınmazdaki 1/2 hisse üzerindeki elbirliği mülkiyetinin paylı mülkiyete çevrilmesi talepli davanın açıldığı, davanın kabulüne ve yargılama gideri ile vekalet ücretinin karşı tarafa yüklenilmesine karar verilmesini talep ve dava ettiği görülmüştür.

Mahkememizce 2025/431 Esas sayılı dosyasında 18/06/2025 tarihinde bu hususta tensip zaptı düzenlendiği ve duruşma günü olarak 27/01/2026 tarihinin belirlendiği görülmüştür.

Mahkememizce 27/01/2026 tarihinde görülen duruşmada kolluk araştırması marifetiyle Davalı İnci NASIRLIOĞLU' nun mernis adresinin araştırılmasını bulunmadığı takdirde ilanen tebligat ile tebligat yapılması hususunda ara karar verildiği görülmüştür.

Dava Dilekçesi, Tensip Zaptı ve 27/01/2026 Tarihli Duruşma Zaptı'nın tarafına tebliği ile 2 hafta içinde beyanda bulunabileceği hususu davalı İnci NASIRLIOĞLU'na ilanen tebliğ olunur. 12/02/2026

