İSTANBUL ANADOLU 13. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
2024-05-12 00:00:00 -
İSTANBUL ANADOLU 13. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
İLAN
ESAS NO : 2023/392 Esas
KARAR NO : 2024/213
Yukarıda esas ve karar numarası yazılı 21/03/2024 tarihli karar ile "-Tokat ili,Yeşilyurt ilçesi, Karacaören Köyü, Cilt No:18, Hane No:51, BSN: 62'de kayıtlı, Mehmet ve Arife'den olma, Yıldızeli - 18/03/1986 doğumlu,27346894216 T.C. kimlik nolu davacı GÜLER ÇOBAN'ın GÜLER olan adının başına İLKNUR adının eklenerek adının İLKNUR GÜLER olarak DÜZELTİLMESİNE," karar verilmiş olup
Teblig yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 09/05/2024
#ilangovtr
Basın No: ILN02030662