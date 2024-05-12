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Resmi İlanlar İSTANBUL ANADOLU 13. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
Resmi İlanlar

İSTANBUL ANADOLU 13. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Yeniakit Publisher
2024-05-12 00:00:00 -

İSTANBUL ANADOLU 13. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

İLAN
 
ESAS NO : 2023/392 Esas

KARAR NO : 2024/213

         Yukarıda esas ve karar numarası yazılı 21/03/2024 tarihli karar ile "-Tokat ili,Yeşilyurt ilçesi, Karacaören Köyü, Cilt No:18, Hane No:51, BSN: 62'de kayıtlı, Mehmet ve Arife'den olma, Yıldızeli - 18/03/1986 doğumlu,27346894216 T.C. kimlik nolu davacı GÜLER ÇOBAN'ın GÜLER olan adının başına İLKNUR adının eklenerek adının İLKNUR GÜLER olarak DÜZELTİLMESİNE," karar verilmiş olup

          Teblig yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 09/05/2024

#ilangovtr

Basın No: ILN02030662