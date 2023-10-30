İSTANBUL ANADOLU 11. AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI'NDAN

Dosya No :2022/319

Karar No : 2023/217

DAVACI : K.H.



SANIK : TURAN YILMAZ, Hüseyin ve Zekiye oğlu, 21/07/1979 Diyarbakır doğumlu, Diyarbakır, Sur, Doğanlı mah/köy nüfusunda kayıtlı. Merkez Mah. Naz Sk. No:14 İç Kapı No:6 Çekmeköy/ İstanbul adresinde oturur. TC Kimlik No:11963081234



SUÇ : Bilişim Sistemleri, Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık



SUÇ TARİHİ : 30/08/2021



SUÇ YERİ : İSTANBUL/KARTAL



KARAR TARİHİ : 11/04/2023



UYGULANAN KANUN MAD. : TCK 158/1-f-son, 53



VERİLEN CEZA : 3 YIL 4 AY HAPİS VE 1.000 TL ADLİ PARA CEZASI



Mahkememizin 11/04/2023 tarih, 2022/319 Esas- 2023/217 Karar sayılı kararı, sanık Turan YILMAZ'ın dosyada bildirdiği adreslere tebligat yapılamaması, ayrıca MERNİS adresinin de olmaması sebebi ile yapılan yazışmalara rağmen de sanığa ulaşılamamış ve tebliğ edilememiştir.



Mahkeme kararının 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28, 29 ve müteakip maddeleri gereğince GAZETEDE İLAN EDİLMESİNE karar verilmiştir.



İlanın gazetede ilan edilerek sanık Turan YILMAZ'a mahkeme kararının gazetede ilan edildikten sonra 15 gün sonra ilgiliye tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğinden itibaren 7 gün içinde mahkememize veya başka bir yer Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesine verilecek bir dilekçe ile veya Zabıt Katibine beyanda bulunmak sureti ile İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yasa yolu açık ve bu süre içinde yasa yoluna başvurulmadığı takdirde kararın kesinleşeceği hususu ve ilan giderlerinin adı geçen sanıktan tahsil edileceğine dair karar İLAN OLUNUR. 25/10/2023

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Basın No: ILN01920360