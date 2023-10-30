İSTANBUL ANADOLU 11. AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI'NDAN
İSTANBUL ANADOLU 11. AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI'NDAN
Karar No : 2023/217
DAVACI : K.H.
SANIK : TURAN YILMAZ, Hüseyin ve Zekiye oğlu, 21/07/1979 Diyarbakır doğumlu, Diyarbakır, Sur, Doğanlı mah/köy nüfusunda kayıtlı. Merkez Mah. Naz Sk. No:14 İç Kapı No:6 Çekmeköy/ İstanbul adresinde oturur. TC Kimlik No:11963081234
SUÇ : Bilişim Sistemleri, Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık
SUÇ TARİHİ : 30/08/2021
SUÇ YERİ : İSTANBUL/KARTAL
KARAR TARİHİ : 11/04/2023
UYGULANAN KANUN MAD. : TCK 158/1-f-son, 53
VERİLEN CEZA : 3 YIL 4 AY HAPİS VE 1.000 TL ADLİ PARA CEZASI
Mahkememizin 11/04/2023 tarih, 2022/319 Esas- 2023/217 Karar sayılı kararı, sanık Turan YILMAZ'ın dosyada bildirdiği adreslere tebligat yapılamaması, ayrıca MERNİS adresinin de olmaması sebebi ile yapılan yazışmalara rağmen de sanığa ulaşılamamış ve tebliğ edilememiştir.
Mahkeme kararının 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28, 29 ve müteakip maddeleri gereğince GAZETEDE İLAN EDİLMESİNE karar verilmiştir.
İlanın gazetede ilan edilerek sanık Turan YILMAZ'a mahkeme kararının gazetede ilan edildikten sonra 15 gün sonra ilgiliye tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğinden itibaren 7 gün içinde mahkememize veya başka bir yer Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesine verilecek bir dilekçe ile veya Zabıt Katibine beyanda bulunmak sureti ile İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yasa yolu açık ve bu süre içinde yasa yoluna başvurulmadığı takdirde kararın kesinleşeceği hususu ve ilan giderlerinin adı geçen sanıktan tahsil edileceğine dair karar İLAN OLUNUR. 25/10/2023
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Basın No: ILN01920360