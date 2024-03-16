İstanbul Anadolu 1. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

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ESAS NO : 2021/770 Esas

KARAR NO : 2023/1396

Mahkememizde müteveffa SEBAHAT ŞOLCUM hakkında açılan Vasiyetname Açılması davasının yapılan açık yargılaması sonunda verilen 14/09/2023 tarihli ilamı ile;

"1-Beyoğlu 17. Noterliği 16/07/2001 tarih 13465 yevmiye numaralı vasiyetnamenin mahkememiz huzurunda AÇILIP OKUNDUĞUNUN TESPİTİNE,

2-Yargılama giderlerinin kamu üzerinde bırakılmasına,

Dair tarafların bir takım mirasçıların yüzlerine gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 2 hafta içerisinde Bölge Adliye Mahkemesi İstinaf yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı. 14/09/2023" şeklinde hüküm kurulmuş olup, daha önce de tebligat yapılamaya ve ilanına karar verilen mirasçılardan SUSANNE DİNÇ, NEWİN DİNÇ, SABİNE DİNÇ, NAGİHAN TOPÇU'ya gerekçeli karar hükmün iş ilan ile tebliğine,

İlanın gazetede yayınlanmasından 15 gün sonra Tebligat Kanunun 29.maddesi ve ilgili maddeleri uyarınca tebliğin ilgili mirasçılara yapılmış sayılmasına tebliğ yerine geçmek üzere,

İlanen tebliğ olunur. 27/12/2023

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Basın No: ILN02003023