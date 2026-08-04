İSTANBUL AİLE VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI GÖZTEPE SEMİHA ŞAKİR YAŞLI BAKIM VE REHABİLİTASYON MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ İÇİN MAMUL YEMEK HİZMET ALIMI

İSTANBUL AİLE VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZE BAĞLI GÖZTEPE SEMİHA ŞAKİR YAŞLI BAKIM VE REHABİLİTASYON MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ İÇİN 01/09/2026-31/12/2026 TARİHLERİ ARASI MALZEME DAHİL YEMEK HAZIRLAMA VE DAĞITIMI hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası (İKN) : 2026/1398196

1- İdarenin 1.1. Adı : İSTANBUL AİLE VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ VE MALİ HİZMETLER BİRİMİ 1.2. Adresi : Eski Londra Asfaltı Adnan Kahveci Bulvarı Çocuk Sit. No:171 /Bahçelievler BAHÇELİEVLER/İSTANBUL 1.3. Telefon numarası : 02123611043 1.4. İhale dokümanının görülebileceği ve indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2- İhalenin

2.1. Tarih ve Saati : 25.08.2026 - 10:00 2.2. Yapılacağı (e-tekliflerin açılacağı) adres : İstanbul Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Bahçelievler Çocuk Kreşi Üzeri Ek Hizmet Binası

3- İhale konusu mal alımının

3.1. Adı : İSTANBUL AİLE VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZE BAĞLI GÖZTEPE SEMİHA ŞAKİR YAŞLI BAKIM VE REHABİLİTASYON MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ İÇİN 01/09/2026-31/12/2026 TARİHLERİ ARASI MALZEME DAHİL YEMEK HAZIRLAMA VE DAĞITIMI 3.2. Niteliği, türü ve miktarı : Kuruluş mutfağında, yemek pişirme yoluyla 47.008 öğün mamul yemek alımı, dağıtımı ve servis hizmeti işidir.



Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. 3.3. Yapılacağı/teslim edileceği yer : Göztepe Semiha Şakir Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü 3.4. Süresi/teslim tarihi : İşe başlama tarihi 01.09.2026, işin bitiş tarihi 31.12.2026 3.5. İşe başlama tarihi : 01.09.2026

4- Katılım ve yeterlik kriterleri

4.1. Katılım ve yeterlilik kriterlerine ilişkin istekliler tarafından e-teklif kapsamında sunulması gereken bilgi ve belgeler aşağıda sayılmıştır:

a) Teklif mektubu

b) Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren bilgi ve belgeler:

1) Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgi ve belgeler.

2) Vekâleten ihaleye katılma halinde vekile ilişkin bilgi ve belgeler.

c) Geçici teminat.

ç) Bu ilanın 4.2 ve 4.3 üncü maddede belirtilen bilgi ve belgeler.

d) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde iş ortaklığı beyannamesi.

4.1.1. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde, iş ortaklığının her bir ortağı tarafından 4.1 inci maddenin (b) bendinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur.



4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler: 4.2.1 İstekli tarafından, teknolojik ürün deneyim belgesinin veya yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında gerçekleştirilen, teklif edilen bedelin % 35 dan az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak;

a) İlk ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgeleri veya

b) Devredilen işlerde devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde ilk sözleşme bedelinin en az % 80'inin gerçekleştirilmesi şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet işlerine ilişkin deneyimini gösteren belgelerin sunulması gerekmektedir.

İş ortaklığında pilot ortağın, istenen iş deneyim tutarının en az % 70'ini, diğer ortakların her birinin, istenen iş deneyim tutarının en az % 10'unu sağlaması ve diğer ortak veya ortakların iş deneyim tutarı toplamının ise istenen iş deneyim tutarının % 30'undan az olmaması gerekir. Ancak, ihaleye katılan iş ortaklığının ortakları tarafından ortaklık oranları ve yapısı aynı olmak kaydıyla daha önce kurulmuş olan iş ortaklığının gerçekleştirdiği bir işten elde edilen iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması halinde, pilot ortak ve diğer ortakların her birinin birinci cümledeki oranlara göre asgari iş deneyim tutarını sağlaması koşulu aranmaz.

İsteklinin teknolojik ürün deneyim belgesini sunması halinde, iş deneyimine ilişkin yeterlik kriterini sağladığı kabul edilir. İş ortaklığında teknolojik ürün deneyim belgesini sunan ortağın kendisine ait iş deneyim tutarına ilişkin asgari yeterlik kriterini sağladığı kabul edilir. 4.3. Numune sunulması istenmektedir.

4.4. Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir: Bu ihalede kamuda veya özel sektörde malzemeli yemek pişirme, dağıtım ve sonrası hizmetler benzer iş olarak kabul edilecektir.

5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6- İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7- İhaleye teklif verecek olanların, EKAP hesabına giriş yaparak ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8-Teklifler, EKAP üzerinden teklif mektubu ile ihaleye katılım belgesi ve diğer ekler kullanılarak hazırlanacak ve e-imza ile imzalanarak ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9- İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10- Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12- Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

14- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15- Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Malzemeli Yemek/0,77

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

İhale, aşağıdaki idarelerin ortak ihtiyaçlarının karşılanması maksadıyla yapılmaktadır. Göztepe Semiha Şakir Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü

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Basın No: ILN02523570