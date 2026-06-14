İSTANBUL 7. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

ESAS NO: 2024/757

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Davacı Enc Tekstil Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi tarafından davalı Femının Plus Demet Arısoy aleyhine açılan Alacak davasında;

“Yurtdışı adresi olarak "Friedrich-gelsam-str.34 41812 Erkelenz / Almanya Federal Cumhuriyeti" Türkiye adresi olarak en yakın tarihli Yalı Mh. 6523 Sk. No:29 D:27 35550 Karşıyaka/İzmir adresinde mukim davalı Femının Plus Demet Arısoy'a gönderilen tebligatların bila tebliğ iade edilmiş olduğu anlaşılmakla, mahkememizce bu davalıya dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Karar dairesince; tebliğden itibaren iki haftalık kesin süre içersinde davaya cevap verebileceği, usuli itirazlarını ve delillerini H.M.K.nun 317/1 ve 121. maddelerine uygun şekilde bildirebileceği, duruşma günü olarak tayin edilen 22/09/2026 günü Saat: 09:45’ de muhatabın Mahkememizde hazır bulunması veya kendisini kanuni bir vekil ile temsil ettirmesi , belli gün ve saatte mahkememizde hazır bulunmadığı veya usulüne uygun temsil edilmediği takdirde tahkikata ve yargılamaya yokluğunda devam edileceği ve hüküm verileceği HMK 27 ve 122. maddeleri gereğince yukarıda adı geçen davalıya dava dilekçesi ve duruşma günü tebliği yerine kaim olmak üzere ilan olunur.

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Basın No: ILN02488032