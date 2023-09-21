İSTANBUL 6. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNDEN

İLAN

ESAS NO : 2018/788

KARAR NO : 2023/19

Davacı CK BOĞAZİÇİ ELEKTRİK PERAKENDE SATIŞ ANONİM ŞİRKETİ aleyhine mahkememizde açılan İtirazın İptali (Hizmet Sözleşmesinden Kaynaklanan) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;



Davalı Ümit Arkan'ın Karlıktepe Mah. Ekim Sok. N.24/A Kartal/İstanbul, Kavacık Mah. Yürekli Adem Sok. N.20 Beykoz/İstanbul, Meriç Önkü İşhanı 19 Mayıs Cad.N.32 D.16 Fulya Şişli/İst., Perpa Ticaret Merkezi A.Blok K.11 N.1450 Şişli/İst., Perpa Ticaret Merkezi N.369 B Blok K.4 Şişli/İst. adreslerine gönderilen tebligatların tebliğ yapılamamış ve araştırmalar sonucu yeni adreslerinin tespitide mümkün olamadığından kendilerine tüm tebligatlar ilan yolu ile yapılmış ve yapılan yargılama sonunda Mahkememizden verilen 12.01.2023 tarih ve 2018/788 Esas , 2023/19K. sayılı ile "1-Davanın pasif husumet yokluğu nedeni ile REDDİNE,



2-Karar tarihinde yürürlükte bulunan Harçlar Tarifesi gereğince hesap olunan 179,90-TL maktu karar ve ilam harcının peşin alınan 1.375,39-TL harçtan mahsubu ile artan 1.195,49‬-TL harcın karar kesinleştiğinde ve talep halinde davacıya iadesine,



3-Davacı tarafça yapılan yargılama giderlerinin kendi üzerinde bırakılmasına,



4-Davalı tarafından yapılan yargılama gideri ve yatırılan delil avansı bulunmadığından bu konuda hüküm kurulmasına yer olmadığına,



5-HMK'nın 333.maddesi gereğince davacı tarafça yatırılan gider avansından arta kalan kısmın talep halinde ve hüküm kesinleştiğinde davacıya iadesine,



Dair, davacı vekilinin huzurunda, davalının yokluğunda, gerekçeli kararın tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içinde mahkememize verilecek dilekçe ile İstanbul Bölge Adliye Mahkemeleri'nde istinaf kanun yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup, usulen anlatıldı." karar verilmiştir.



İşbu HÜKÜM ÖZETİNİN VE AYRICA DAVACI VEKİLİNİN 02.08.2023 TARİHLİ İSTİNAF KANUN YOLUNA BAŞVURMA DİLEKÇESİNİN davalı ÜMİT ARKAN' a ilanen tebliği gerektiği cihetle, ilanı müteakip yasal süre içinde kanun yoluna başvurulmadığı takdirde kararın kesinleşeceği hususu, yukarıda tarih ve sayısı ile hüküm özeti yazılı bulunan kararın davalı ÜMİT ARKAN 'atebliği yerine kaim olmak üzere İLANolunur. 08/09/2023

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Basın No: ILN01894440