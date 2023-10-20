İSTANBUL 6. AİLE MAHKEMESİNDEN

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ESAS NO : 2021/737

KARAR NO : 2023/564

Davacı Recep Giray tarafından davalı Fadime Meriç aleyhine mahkememizde açılan Velayet (Velayetin Değiştirilmesi davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

Mahkememizce 26/09/2023 tarih, 2021/737 Esas, 2023/564 Karar sayılı kararı ile,



1-Davacının davasının kısmen kabulü ile, İstanbul 8 Aile Mahkemesinin 2015/325 Esas 2015/834 Karar sayılı ilamı ile 26/08/2011 doğumlu Kadir Giray'ın davalı annede bulunan velayet hakkının değiştirilerek davacı baba Recep GİRAY'a verilmesine,



2-24/06/2008 doğumlu müşterek çocuk Şifa Giray'ın velayetinin değiştirilmesine yönelik talep yönünden feragat nedeniyle REDDİNE,



3-Velayet hakkı tevdi edilen tarafından HMK'nın 353 ve devamı maddeleri ile TMK'nın velayet, vesayet ve miras hükümlerinin uygulanmasına ilişkin tüzüğün 4. Maddesi uyarınca küçük çocuğun mal varlıklarının dökümünü gösterir bir defterin mahkememize ibraz etmesi için kararın kesinleşmesinden itibaren 1 ay süre verilmesine,



4-Kara kesinleştiğinde bilgi mahiyetinde İstanbul 1 Sulh Hukuk Mahkemesi 2023/327 Esas sayılı dosyasına bildirilmesine,



5- Peşin alınan harcın mahsubu ile eksik kalan 210,55-TL karar ve ilam harcının davalıdan tahsili ile Hazineye irat kaydına,



6-Davacı tarafından yapılan toplam 444,90-TL (ilk harç, müzekkere, tebligat ücreti) Yargılama giderinin davalıdan tahsili ile davacıya ödenmesine,



7-Suç üstü ödeneğinden karşılanan 630,00-TL (ilanen Tebligat Masrafı) Yargılama giderinin davalıdan tahsili ile hazineye irat kaydına,



Dair kararın taraflara tebliğinden itibaren 2 hafta içinde istinaf yasa yolu açık olmak üzere verilen karar davacının yüzüne karşı karar verilmiş olup, iş bu hükmün ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra başlamak üzere iki hafta içinde istinaf yasa yoluna müracaat edilmediği takdirde kesinleşeceği ilanen tebliğ olunur. 17/10/2023

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Basın No: ILN01912980