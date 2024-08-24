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Resmi İlanlar İSTANBUL 40. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
Resmi İlanlar

İSTANBUL 40. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Yeniakit Publisher
2024-08-24 00:00:00 -

İSTANBUL 40. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

İLAN

ESAS NO : 2024/181 Esas

KARAR NO : 2024/209

Davacı TUĞBA KİŞİOĞLU aleyhine mahkememizde açılan Kat Mülkiyeti Kanunundan Kaynaklanan Davalar (Kat Malikleri Kurulu Kararının İptali) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

HÜKÜM :

Mahkememizin 2024/181 Esas 2024/209 karar sayılı dosyasından verilen karara karşı Davacı Tuğba Kişioğlu vekili Av. Erdinç Kişioğlu tarafından 29/07/2024 tarihinde tedbir talepli olarak istinaf talebinde bulunulmuş olup, Davalı Necla Karakuş'a tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 30/07/2024

İLGİLİ KİŞİ: 

NECLA KARAKUŞ- 52480047730

Koca Mustafa cad. Medrese sok. No:35/12 Fatih/İST

Sivas ili, Merkez ilçesi, Çayboyu mah. 71 cit, 173 Aile sıra no,

9 sırada nüfusa kayıtlı, Turan ve Elfidan kızı 19/08/1957 doğumlu

#ilangovtr

Basın No: ILN02080388