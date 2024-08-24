İSTANBUL 40. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
İSTANBUL 40. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
İLAN
ESAS NO : 2024/181 Esas
KARAR NO : 2024/209
Davacı TUĞBA KİŞİOĞLU aleyhine mahkememizde açılan Kat Mülkiyeti Kanunundan Kaynaklanan Davalar (Kat Malikleri Kurulu Kararının İptali) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;
HÜKÜM :
Mahkememizin 2024/181 Esas 2024/209 karar sayılı dosyasından verilen karara karşı Davacı Tuğba Kişioğlu vekili Av. Erdinç Kişioğlu tarafından 29/07/2024 tarihinde tedbir talepli olarak istinaf talebinde bulunulmuş olup, Davalı Necla Karakuş'a tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 30/07/2024
İLGİLİ KİŞİ:
NECLA KARAKUŞ- 52480047730
Koca Mustafa cad. Medrese sok. No:35/12 Fatih/İST
Sivas ili, Merkez ilçesi, Çayboyu mah. 71 cit, 173 Aile sıra no,
9 sırada nüfusa kayıtlı, Turan ve Elfidan kızı 19/08/1957 doğumlu
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Basın No: ILN02080388