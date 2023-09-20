İSTANBUL 40. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

İLAN

ESAS NO : 2022/131 Esas

KARAR NO : 2023/154



DAVACI : KENAN KERİM KEKEÇ



VEKİLİ : AV. HELİN BALLIKAYAGÜNDOĞAN



DAVALILAR: 1- FATİH BİŞİ



VEKİLİ : AV. YUSUF BİŞİ

2-MAHMUT BUNNİ



Bamsuyumah. 148. So. No:1 İç Kapı No:25 Haliliye/ŞANLIURFA



Davacı Kenan Kerim Kekeç tarafından davalılar Fatih Bişi ve Mahmut Bunni aleyhine mahkememizde açılan Menfi Tespit (Hizmet Sözleşmesinden Kaynaklanan) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;



HÜKÜM :



Yukarıda açıklanan nedenler ile;



1-Davacının davasının hak düşürücü süre nedeniyle REDDİNE,



2-Harçlar tarifesi gereğince alınması gerekli 179,90-TL harcın Peşin harcın dava tarihi itibari ile yatırılmadığı anlaşılmakla davacıdan tahsili ile hazineye gelir kaydına,



3-Davacı masraflarının kendi üzerinde bırakılmasına,



4-Davalı Fatih BİŞİ vekil ile temsil edildiğinden hüküm tarihinde yürürlükte olan Avukatlık Ücret Tarifesi Gereğince 9.200,00 TL vekalet ücretinin davacıdan alınarak iş bu davalıya verilmesine,

5- Bakiye gider avansının karar kesinleştiğinde ve talep halinde taraflara iadesine,



Dair, davacı vekili ve davalı vekilinin yüzüne karşı diğer davalının yokluğunda verilen karar tebliğden itibaren 2 hafta içerisinde İstanbul Bölge Adliye Mahkemesine İstinaf yolu açık olmak üzere verilen karar verilmiştir.



Yukarıda ismi yazılı Davalı Mahmut Bunni'nin yapılan zabıta araştırmasından tebligata elverişli açık adresleri tespit edilemediğinden Davalı Mahmut Bunni'ye mahkememizce verilen 12/05/2023 tarihli karar ile kararın davacı vekili tarafından 25/07/2023 tarihinde istinaf edildiği hususu İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.



İş bu ilan yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacaktır. 18/09/2023

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Basın No: ILN01894068