İSTANBUL 35. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
2024-03-29 00:00:00 -
İSTANBUL 35. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
İLAN
ESAS NO : 2024/25 Esas
KARAR NO : 2024/63
Mahkememizde açılan Nüfus davasının yapılan açık yargılaması sonunda; Davanın KABULÜ ile; Balıkesir İli, Kepsut İlçesi, Keçidere Mah/Köyü, Cilt No:38, Hane No:35, BSN:27'de nüfusa kayıtlı Lütfü ve Aynur kızı,12/06/1992 doğumlu, 122******578 T.C. kimlik numaralı davacı Şenürü Birgül'ün ''ŞENÜRÜ'' olan isminin "ŞENNUR" olarak DEĞİŞTİRİLMESİNE, karar verilmiş olunup, ilan olunur. 18/03/2024
#ilangovtr
Basın No: ILN02010064