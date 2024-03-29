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Resmi İlanlar İSTANBUL 35. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
Resmi İlanlar

İSTANBUL 35. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Yeniakit Publisher
2024-03-29 00:00:00 -

İSTANBUL 35. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

İLAN
 
ESAS NO : 2024/25 Esas

KARAR NO : 2024/63

Mahkememizde açılan Nüfus davasının yapılan açık yargılaması sonunda; Davanın KABULÜ ile; Balıkesir İli, Kepsut İlçesi, Keçidere Mah/Köyü, Cilt No:38, Hane No:35, BSN:27'de nüfusa kayıtlı Lütfü ve Aynur kızı,12/06/1992 doğumlu, 122******578 T.C. kimlik numaralı davacı Şenürü Birgül'ün ''ŞENÜRÜ'' olan isminin "ŞENNUR" olarak DEĞİŞTİRİLMESİNE, karar verilmiş olunup, ilan olunur. 18/03/2024

#ilangovtr

Basın No: ILN02010064