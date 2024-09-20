İSTANBUL 33. İCRA CEZA MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2022/152 Esas

KARAR NO : 2024/27

Çekle ilgili karşılıksızdır işlemi yapılmasına sebebiyet verme suçundan mahkememizin yukarıda bilgileri yazılı dosyasından verilen 15/03/2024 tarihli karar ile sanık Havva KOÇAK hakkında; 46.400,00 TL, 96.400,00 TL ve 47.330,00 TL adli para cezaları ile cezalandırılmasına, cezanın her ay ödenmek koşuluyla 10 eşit taksit halinde ödemesine, taksitlerden birinin zamanında ödenmemesi halinde geri kalan kısmının tamamının tahsil edileceği ve ödenmeyen adli para cezasının hapis cezasına çevrileceğine, sanık hakkında çek hesabı açma yasağı konulmasına karar verilmiş olup tüm aramalara rağmen gerekçeli karar adı geçen sanığa tebliğ edilemediğinden kararın, ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra sanık Havva KOÇAK' a tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 18/07/2024

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Basın No: ILN02091721