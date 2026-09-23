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Resmi İlanlar İSTANBUL 32. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN
Resmi İlanlar

İSTANBUL 32. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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İSTANBUL 32. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

İLAN
 
ESAS NO: 2024/999 Esas

KARAR NO: 2026/506

Mahkememizde açılan Gaipliğe Karar Verilmesi davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

HÜKÜM:

1-Davanın KABULÜ ile, Manisa ili, Kula ilçesi, Körez Köy, Cilt No:43, Hane No:14'de nüfusa kayıtlı Ali ve Nazike oğlu, Kula 03/09/1925 doğumlu, 12980711852 T.C. Nolu Ahmet Yılmaz'ın GAİPLİĞİNE,

Dair, HMK'nın 341 ve 345 maddeleri gereğince, davacı vekilinin yüzüne karşı, gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 2 hafta içinde İstanbul Bölge Adliyesi Mahkemesine istinaf kanun yolu açık olmak üzere verilen karar, tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 23/07/2026

#ilangovtr

Basın No: ILN02553361