İSTANBUL 26. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

İLAN

ESAS NO : 2020/268 Esas

KARAR NO : 2022/427



DAVACI :Vedat Obuz



VEKİLİ :Av.Yeliz Özçetin



DAVALI : 1-Ahmet Koyuncuoğlu

2-Mirajans Medya İletişim Reklam

3-Uğur Yıldırım

4-MN Yazılım Medya Reklam A.Ş

5-Star Medya San. Ve Tic.Aş:

6-T Medya Yatırım San. Ve Tic.Aş

7-İbrahim Korkmaz



Davacı tarafından davalılar aleyhine açılan manevi tazminat davasında;



Mahkememizce 30/06/2022 tarih 2020268 esas,2022/427 sayılı kararı ile; davanın davalı MN Yazılım yönünden sulh olunması nedeni ile karar verilmesine yer olmadığına, davanın davalı İbrahim Korkmaz yönünden açılmamış sayılmasına, davanın diğer davalılar yönünden kısmen kabulü ile davalı Uğur Yıldırım, davalı T Medya, davalı Star Medya, davalı Ahmet Koyuncuoğlu ve davalı Mir Ajans' ın ayrı ayrı 4.000,00 TL olmak üzere toplamda 20.000,00 TL manevi tazminata hükmedilmesine ve davalılardan alınarak davacıya verilmesine, fazlaya ilişkin istemin reddine, karar verilmiştir.



Davacı vekili tarafından verilen karar 03/01/2023 tarihinde istinaf edilerek aleyhe kararların tehiri icrası ile taleplerinin tam kabulüne karar verilmesini talep etmiştir.



Mahkememizce davalı İbrahim Korkmaz'a çıkarılan tebligatların yapılamaması, yapılan tüm kolluk ve adres araştırmasından da bir netice alınamadığından tebligat yapılamamıştır.



Davalı İbrahim Kormaz'a gerekçeli karar tebligatı ve istinaf dilekçesi tebligatı yerine geçmek üzere iş bu ilanın ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra başlamak üzere 2 haftalık sürede İstanbul Bölge Adliye Mahkemesinde istinaf yoluna başvurabileceğiniz hususu Tebligat Kanunu'nun 28.maddesi gereği ilan ilanen tebliğ olunur.



Tebligat Kanunun 31. Maddesi gereğince ilanın tebliğ tarihinden itibaren 7 gün sonra tebligatın yapılmış sayılacağı davalı İbrahim Korkmaz'a ihtar olunur. 27/10/2023

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Basın No: ILN01920098