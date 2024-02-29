İSTANBUL 21. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2022/150 Esas

MİRASÇILAR : SUZAN İLHAN-RIZA İLHAN

Mahkememizde görülmekte olan vasiyetnamenin açılması davasında;

Mahkememizde adı geçen mirasçılar hakkında yapılan adres ve kimlik araştırmalarında herhangi bir tespiti yapılamaması nedeniyle ilgililer adına tebliğ işlemi yapılamadığından vasiyetnamenin ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Durusma Günü: 06/03/2024 saat:10:18'de duruşmada bizzat hazır bulunmanız, müteveffa KAZIM İLHAN'a ait 01/10/2016 tarihli el yazılı vasiyetnamede "Ben vefat edince bana ait menkul ve gayrimenkul ne varsa vasi etim üzerine oğlum Göksel İLHAN'a bırakıyorum arz ve beyan ediyorum." şeklinde vasiyet ettiği anlaşılmıştır.

Müteveffa KAZIM İLHAN'a ait 01/10/2016 tarihli el yazılı vasiyetnamed vasiyetnameyi kabul edip etmediğiniz hususlarında beyanda bulunmak üzere bizzat duruşmaya gelmeniz, duruşmaya gelip beyanda bulunmadığınız takdirde vasiyetnameyi kabul etmediğiniz ve vasiyetnameye karşı BİR AY içerisinde dava açıp Mahkememize bildirmediğiniz takdirde vasiyetnameyi aynen kabul etmiş sayılacağınız hususu, Vasiyetname ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere İLANEN ayrıca tebligat kanunu 28/son fıkrası gereğince tebliğ olunur.

#ilangovtr

Basın No: ILN01992468