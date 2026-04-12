İSTANBUL 20. AİLE MAHKEMESİNDEN

İLAN

ESAS NO: 2024/675 Esas

KARAR NO: 2025/694

Davacı GHAFRAN KORİ vekili tarafından AHMAD LAKDİ aleyhine açılan Velayet davasının 05/12/2025 tarihinde yapılan açık yargılama sonunda;

"...Davanın KABULÜ ile 991.....964 Yabancı kimlik numaralı, https://panel.yeniakit.com.tr/2011 doğum tarihli dava konusu küçük MohamedEl Taher Lokdai'nin velayetinin 662.....662 TC kimlik numaralı davacı anne Ghafran Kori 'ye verilmesine,

2)Davalı baba ile dava konusu küçük arasında şahsi ilişki kurulmasına yer olmadığına,

3)Velayet verilen tarafa çocuğun mal varlığı dökümünü gösteren bir defteri kararın kesinleştiği tarihten itibaren bir ay içinde mahkememize vermesine, mal varlığı varsa bu mal varlığında veya yapılan yatırımlarda gerçekleşecek önemli değişikleri mahkememize bildirmesine, velayet verilen tarafın çocuğun mallarını yönetmekte her ne sebeple olursa olsun yeterince özen göstermemesi halinde TMK nun 360 ve 361. maddelerine göre öngörülen tedbirlerin alınacağının ihtarına, ihtaratın gerekçeli karar tebliği ile yapılmış sayılmasına,

4)Harçlar Kanunu gereğince karar tarihi itibariyle alınması gereken 615,40 TL 'den peşin alınan 427,60 TL harcın mahsubu ile eksik kalan 187,80 TL harcın davalıdan alınarak hazineye gelir kaydına,

5)Davacı tarafça yapılan 427,60 TL peşin harç ve 427,60 TL başvurma harcı ile 38.604,00 TL iki adet gazete ilan ücreti, bir adet tebligat, yedi adet elektronik tebligat giderinin davalıdan alınarak davacıya ödenmesine,

6)Davacı kendisini vekil ile temsil ettirdiğinden AAÜT gereğince 45.000,00 TL vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,..." İşbu ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra başlamak üzere İKİ HAFTA içerisinde İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yoluna müracaat edilebileceği hususu davalıya ilanen tebliğ olunur. 02/02/2026

