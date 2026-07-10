İSTANBUL 2. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN
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İSTANBUL 2. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN
MİRASÇILAR: HANİFİ KIZILYAR 45*****438
: HÜSNÜ ÇÜRÜK 22******78
Mahkememizin 08/05/2026 tarih ve 2023/333 esas, 2026/545 karar sayılı ilamı ile;
HÜKÜM:
1-Açılan davanın KABULÜNE, vasiyetnamenin açılıp okunduğunun tespitine,
Erzurum İli, Tekman İlçesi, Dengiz Mahallesi/Köyü, Cilt No:16, Hane No:18'de nüfusa kayıtlı İhsan ve Meryem'den olma, 20/10/1954 d.lu, 45970058200 T.C. Kimlik numaralı ABDULLAH KIZILYAR tarafından
- Eyüpsultan 4. Noterliği'nin 29/05/2012 tarih ve 12342 yevmiye numaralı VASİYETNAMENİN AÇILIP OKUNDUĞUNUN TESPİTİNE, vasiyetnameden el çekilmesine, esasın bu şekilde kapatılmasına,
2-Adliye Yazı İşleri Müdürlüğü kasasında muhafaza edilen vasiyetnamenin muhafazasının devamına,
3-Taraflarca vasiyetnamenin tenfizi veya TMK'nin 598/2 maddesi uyarınca mirasçılık belgesi istemli dava açılması halinde, vasiyetnamenin iptali davası bulunup bulunmadığı hususunun yetkili ve görevli mahkemelerce ARAŞTIRILARAK GÖZETİLMESİNE,
4-Dava harçtan muaf olduğundan, harç alınmasına yer olmadığına,
5-Davanın mahiyeti gereği, yargılama giderlerinin kamu üzerinde bırakılmasına,
Dair; taraf yokluğunda gerekçeli kararın tebliğinden itibaren iki haftalık süre içerisinde İSTANBUL BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ'ne istinaf kanun yolu açık olmak üzere karar verildi. 23/10/2025
İşbu karar Mirasçılardan Hanifi Kızılyar ve Hüsnü Çürük'e tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.03/11/2025
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Basın No: ILN02506719