İSTANBUL 19. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
2023-08-03 00:06:00 -
İSTANBUL 19. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
İLAN
ESAS NO : 2023/57 Esas
KARAR NO : 2023/177
KARAR NO : 2023/177
Davacı MUHAMED BADILLI aleyhine mahkememizde açılan Nüfus (Ad Ve Soyadı Düzeltilmesi İstemli) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;
HÜKÜM :
1-Davanın KABULÜNE, Şanlıurfa ili,Karaköprü ilçesi, Yedikuyu mahallesi/köyü, 309 cilt,hane 7, BSN 111'de nüfusa kayıtlı, 11574035152 T.C. imlik nolu, Abdulkadir ve Fatmaoğlu, 04/12/2001 Şanlıurfa doğumlu davacının "MUHAMED" olan isminin "CİHAT" olarak değiştirilmesine,
2-Kararın gazetede ilanına,
Teblig yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 08/06/2023
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Basın No: ILN01870988