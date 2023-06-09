İSTANBUL 19. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
2023-06-09 00:00:00 -
İSTANBUL 19. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2022/611 Esas
KARAR NO : 2023/149
KARAR NO : 2023/149
Davacı SENİHA ALKAN aleyhine mahkememizde açılan Nüfus (Ad Ve Soyadı Düzeltilmesi İstemli) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;
HÜKÜM :
Yukarıda açıklanan nedenlerle;
1-Davanın KABULÜNE, Samsunili, Alaçan ilçesi, Etyemez mahalle/köyü, cilt 19 , hane 123 , BSN 45'te nüfusa kayıtlı, 27808474482 T.C.kimlik nolu, Mehmet ve Esra kızı, 24/12/2003 Çorum doğumlu davacının "Seniha" olan isminin " BEGÜM SENİHA" olarak değiştirilmesine,
2-Kararın gazetede ilanına,
Teblig yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 23/05/2023
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Basın No: ILN01842725