  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Resmi İlanlar İSTANBUL 18. AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ
Resmi İlanlar

İSTANBUL 18. AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et

İSTANBUL 18. AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

إعلان

رقم القضية: ۱۷۷/۲۰٢٦

من المحكمة الثامنة عشرة لشؤون الأسرة في إسطنبول، جمهورية تركيا

المدعى عليها: إيمان هلال

في محاكمة قضية الاعتراف والتنفيذ بين الطرفين؛

تقرر تبليغ المدعى عليها إيمان هلال بصحيفة الدعوى عن طريق الإعلان. وقد ذكر محامي المدعية في صحيفة الدعوى المؤرخة ٢٠٢٦/٤/١ ما يلي: يُعلن بموجب هذا أن الطرفين قد تم طلاقهما بقرار من المحكمة الشرعية السورية بتاريخ 2025/11/19 رقم 3700، وأن هذا القرار أصبح نهائياً، وأنه قد تم رفع دعوى قضائية للمطالبة بقبول القضية والاعتراف بقرار الطلاق الصادر عن المحكمة الشرعية السورية بتاريخ .

2025/11/19 رقم 3700 وإنفاذه، وأنه وفقاً للمادة 1/122 من قانون الإجراءات المدنية رقم 6100 يجوز للمدعية تقديم رد على عريضة الدعوى خلال أسبوعين، بدءاً من سبعة أيام من تاريخ نشر هذا الإعلان يتضمن الأمور المحددة في المادة 129 من القانون نفسه؛ وإلا، يُعتبر المدعي منكراً لجميع الوقائع الواردة في عريضة الدعوى. يُعد هذا الإعلان إخطاراً صحيحاً لإيمان هلال، 2026/06/11

256678 الكاتب                                                         192155 القاضي

التوقيع الإلكتروني                                                                 التوقيع الإلكتروني


#ilangovtr

Basın No: ILN02503664