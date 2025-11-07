İSTANBUL 15. AİLE MAHKEMESİ

İLAN

ESAS NO: 2022/763

KARAR NO: 2025/513

Davacı NAFİYE AKYOL aleyhine mahkememizde açılan Velayet davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

HÜKÜM: Davacının velayete ilişkin davasının KABULÜ İLE;

1-İstanbul 15. Aile Mahkemesinin 2017/447 E- 2017/761 K. Sayılı ilamı ile velayeti davalı babaya verilen, tarafların müşterek çocukları, 44533727768 T.C Nolu, Kızıltepe 11/09/2013 Doğumlu, Ceren Eren'in VELAYETİNİN,davacı anne olan Van ili, Gevaş İlçesi, Aydınocak Mahallesi/ köyü, Cilt no:10, hane no:56 BSN no:364 sırada kayıtlı 48994575180 T.C nolu NAFİYE AKYOL BAHADIR'A VERİLMESİNE, Velayeti anneye verilen tarafların müşterek çocukları Ceren Eren ile baba arasında; her ayın 2. ve 4. hafta sonu Cuma günü saat 12:00 ila 18:00 saatleri arasında, dini bayramların 2. günü ve babalar gününde saat 12:00 ila 18:00 saatleri arasında, her yıl sömestır tatilinin 1. haftası Cumartesi günü sabah saat 12:00 ila 18:00 saatleri arasında baba ile çocuk arasında şahsi ilişki tesisine, çocuğun baba tarafından alınıp baba tarafından eve bırakılmasına, (kişisel ilişkinin gereklerine uyulmaması durumunda çocuğun yüksek menfaatine aykırı olmamak kaydıyla velayetin değiştirilebileceğinin davacı babaya ihtarına (ihtarat yapıldı), Yargılama giderlerinin davalı üzerinde bırakılmasına, Alınması gereken 615,40 TL karar ve ilam harcından peşin alınan 80,70 TL harcın mahsubu ile bakiye 534,70 TL'nin davalıdan alınarak hazineye irat kaydına, Davacının adli yardım talebi kabul edilmiş olduğundan suçüstü ödeneğinden karşılanan dokuz adet tebligat ücreti olan 1.305,00 TL ile dört adet ilanen tebligat ücreti olan 39.792,00 TL olmak üzere toplam 41.097,00 TL yargılama giderinin davalıdan alınarak hazineye irat kaydına,, Davacı tarafından yapılan 80,70 TL başvuru harcı, 80,70 TL peşin harç ile 397,00 TL posta ve tebligat gideri olmak üzere toplam 558,40 TL yargılama giderinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine, Gider avansından artan kısmın karar kesinleştiğinde davacı tarafa iadesine, Davacı kendisini vekil ile temsil ettirdiğinden karar tarihinde yürürlükte bulunan A.A.Ü.T gereğince belirlenen 30.000,00 TL vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine, Karar kesinleştiğinde 2 nüshasının 5490 sayılı yasanın 55. maddesi ile Nüfus Hizmetleri Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 156. maddesi gereğince kesinleşme tarihinden itibaren 10 gün içerisinde ilgili Nüfus Müdürlüğü'ne gönderilmesine,

Dair, davacı vekilinin yüzüne karşı, davalı tarafın yokluğunda kararın tebliğinden itibaren iki haftalık süre içerisinde İstanbul Bölge Adliye Mahkemelerine istinaf kanun yolu açık olmak üzere GEREKÇELİ KARAR TEBLİĞİ yerine geçmek üzere RIDVAN EREN'e İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.. 16/10/2025

Teblig yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 05/11/2025

#ilangovtr

Basın No: ILN02328445