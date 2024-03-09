İSTANBUL 13. İCRA CEZA MAHKEMESİ

DOSYA NO : 2017/748

MÜŞTEKİ : BAŞER FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ

VEKİLİ : Av.TEVFİK AYDIN

SANIK : KUBİLAY ARSLANTAŞ ( T.C Kimlik No:490*****282)

DAVA : Anadolu Grup Hurda Metal Plastik İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi yetkilisi sanığın Akbank Yıldız Şubesine ait 15.10.2017 keşide tarihli 38.600,00-TL bedelli Z9111530 seri nolu çekin karşılıksız olması nedeniyle5941 sayılı yasaya göre çek düzenleme ve çek hesabı açmaktan men edilmesi ve 5941 sayılı çek kanunun 5/1 maddesi uyarınca cezalandırılması talep ve dava edilmektedir.

CMK'nun 195 ve İİK'nun 349/5 maddeleri uyarınca mazeretiniz olmadığı halde duruşmada bizzat hazır bulunmadığınız veya müdafi göndermediğiniz taktirde, yokluğunuzda duruşma yapılarak yargılamaya devam edileceği, muhakemenin gıyabınızda görülerek yokluğunuzda karar verileceği tebliğ ve ilan olunur.

DURUŞMA GÜNÜ: 16.05.2024

SAAT : 10:15

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Basın No: ILN01998797