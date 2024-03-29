İSTANBUL 12. İCRA CEZA MAHKEMESİ
2024-03-29 23:59:00 -
İSTANBUL 12. İCRA CEZA MAHKEMESİ
DOSYA NO : 2018/501 Esas
MÜŞTEKİ : BAMESA ÇELİK SERVİS SAN. VE TİC. A.Ş.
VEKİLİ : AV. GÜLŞAH NUR KARAMAN
SANIK : GEORGE KANDELAKI
PASAPORT NO : *****7771
DAVA : Karşılıksız çek keşide eden sanığın 5941 sayılı yasaya göre çek düzenleme ve çek hesabı açmaktan men edilmesi ve 5941 sayılı çek kanunun 5/1 maddesi uyarınca cezalandırılması talepli açılan davada duruşma günü ve saati ilanen tebliğ olunur.
DURUŞMA GÜNÜ : 05/06/2024
SAAT : 11:00
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Basın No: ILN02010844