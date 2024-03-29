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Resmi İlanlar İSTANBUL 12. İCRA CEZA MAHKEMESİ
Resmi İlanlar

İSTANBUL 12. İCRA CEZA MAHKEMESİ

Yeniakit Publisher
2024-03-29 23:59:00 -

İSTANBUL 12. İCRA CEZA MAHKEMESİ

DOSYA NO : 2018/501 Esas

MÜŞTEKİ : BAMESA ÇELİK SERVİS SAN. VE TİC. A.Ş.

VEKİLİ : AV. GÜLŞAH NUR KARAMAN

SANIK : GEORGE KANDELAKI

PASAPORT NO : *****7771

DAVA : Karşılıksız çek keşide eden sanığın 5941 sayılı yasaya göre çek düzenleme ve çek hesabı açmaktan men edilmesi ve 5941 sayılı çek kanunun 5/1 maddesi uyarınca cezalandırılması talepli açılan davada duruşma günü ve saati ilanen tebliğ olunur.

DURUŞMA GÜNÜ : 05/06/2024

SAAT : 11:00

#ilangovtr

Basın No: ILN02010844