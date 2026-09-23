İSTANBUL 12. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

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ESAS NO: 2025/53

KARAR NO: 2026/193

Davacı MEHMET KOÇAK aleyhine mahkememizde açılan Tapu İptali Ve Tescil (Satın Almaya Dayalı) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

HÜKÜM:

Yukarıda açıklanan nedenlerle;

1-Davanın davalı Hüseyin Recepoğlu yönünden KABUL NEDENİYLE KABULÜ, diğer davalılar yönünden KABULÜ ile İstanbul ili, Eyüpsultan İlçesi, Alibeyköy Mahallesi, 106 Ada 29 Parsel sayılı taşınmazda Hüseyin Recepoğlu, Ayten Hüsnüoğlu, Mehmet Ahmetov Çavuşev ve Maliye Hazinesi(Yahya Zafer'in pasif hissesi)'nin adlarına kayıtlı olan ayrı ayrı 1/4 hisselere ilişkin TAPU KAYITLARININ İPTALLERİ ile taşınmazın tam hissesinin davacı Mehmet Koçak adına TAPUYA KAYIT ve TESCİLİNE,

2-İİK'nın 28. maddesi uyarınca hüküm özetinin derhal Tapu Müdürlüğüne gönderilmesine, karar kesinleştiğinde kesinleşme şerhi ekli gerekçeli kararın bir suretinin Tapu Müdürlüğüne gönderilmesine,

3-Alınması gereken 44.771,50-TL harçtan, peşin ve tamamlama harcı olarak alınan 12.210,41-TL harcın mahsubu ile bakiye 32.561,09-TL ilam harcının 5.087,69-TL'lik kısmının davalı Hüseyin Recepoğlu'ndan (dava ilk celseden sonra kabul edildiğinden), bakiye 27.473,40-TL'lik kısmının eşit oranda diğer davalılardan tahsili ile Hazineye gelir kaydedilmesine,

4-Davacı tarafından yatırılan 12.210,41-TL harcın davalılardan eşit oranda alınarak davacıya verilmesine,

5-Davacı tarafından yapılan keşif harcı, tebligat masrafı, posta gideri ve bilirkişi ücreti olmak üzere toplam 6.572,99-TL yargılama giderinin davalılardan eşit oranda tahsili ile davacıya verilmesine,

6-Davacı kendisini vekil ile temsil ettirdiğinden hüküm tarihinde yürürlükte bulunan A.A.Ü.T. hükümleri uyarınca kabul edilen miktar yönünden hesaplanan 113.250,00-TL vekalet ücretinin davalılardan eşit oranda alınarak davacıya ödenmesine,

7-Artan gider avansının karar kesinleştiğinde yatıran tarafa iadesine,

Dair, tarafların yüzüne karşı, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 341. ve 345. Maddeleri uyarınca gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 2 hafta içerisinde mahkememize ya da başka yer mahkemesine verilecek dilekçe ile İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'nde İSTİNAF Kanun Yolu açık olmak üzere karar verildiği.

Davalı MEHMET ÇAVUŞEV' e tebligat yapılamamış olup; DAVALI MEHMET ÇAVUŞEV'e GEREKÇELİ KARARIN ilanen tebliğ edilmesine karar verilmiş olup;

Teblig yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 14/07/2026

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Basın No: ILN02554118