İSTANBUL 12. AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO: 2024/785 Esas

KARAR NO: 2026/181

Davacı ZEYNEP DEMİR aleyhine mahkememizde açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

HÜKÜM:

1-Davacının davasının KABULÜ ile; Ardahan ili, Ardahan Merkez ilçesi, Tunçoluk Mahallesi, Cilt no:61, Hane No:76, BSN:48'de nüfusa kayıtlı, Ömer ve Bağdat kızı, Akçadağ 01/01/1977 doğumlu, 59281536166 TC kimlik numaralı davacı ZEYNEP DEMİR ile aynı yer nüfusuna, BSN:25'de nüfusa kayıtlı, Cihanşah ve Hezal oğlu, Ardahan 10/02/1974 doğumlu, 59350533812 TC kimlik numaralı davalı EKREM DEMİR'in TMK 166/1 maddesi uyarınca BOŞANMALARINA,

2-Boşanmanın ferilerinin atiye bırakıldığı görülmekle resen gözetilen tedbir nafakası konusunda da KARAR VERİLMESİNE YER OLMADIĞINA,

3-Harçlar Tarifesi Uyarınca alınması gereken 732,00 TL karar ve ilam harcından peşin alınan 427,60 TL harcın mahsubu ile bakiye 304,40 TL harcın davalıdan tahsili ile hazineye irat kaydına,

4-Davacı tarafından yatırılan avanstan karşılanan tebligat ve müzekkere gideri olan 560,00 TL ile 427,60 TL başvurma harcı, 427,60 TL peşin harç olmak üzere toplam 1.415,20 TL yargılama giderinin davalıdan alınıp davacıya verilmesine,

5-Davacının adli yardım talebi kabul edildiğinden adli yardım ödeneğinden karşılanan; 1 e-tebligat gideri 15,00 TL, 3 tebligat gideri 630,00 TL, Basın İlan Kurumu ücreti 43.848,00 TL olmak üzere toplam 44.493,00 TL yargılama giderinin davalıdan tahsili ile hazineye irat kaydına,

6-Davacı kendisini vekille temsil ettirdiğinden karar tarihinde yürürlükte bulunan avukatlık asgari ücreti tarifesi gereğince 45.000,00-TL vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

7-Karar kesinleştiğinde bakiye gider avansının yatıran tarafa iadesine,

Dair, davacı, davacı vekilinin yüzlerine karşı kararın tebliğinden itibaren İKİ HAFTA içinde İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'ne İSTİNAF yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı

Teblig yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 06/04/2026

