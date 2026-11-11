İSTANBUL 11. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

İLAN METNİ

Esas No: 2024/695

Karar No: 2026/162

Mahkememizin 30/03/2026 tarih, 2024/695 Esas, 2026/162 Karar sayılı kararı ile; Jamal ve Kholoud oğlu, 27/09/1994 Filistin doğumlu sanık Raed Jamal MOHAMMAD ALBARQ hakkında Güveni Kötüye Kullanma suçundan 1 yıl hapis ve 7.200,00 TL adli para cezası verildiği,

Kararın Mahmoud ve Kholoud oğlu, 28/04/1990 Filistin doğumlu müşteki Mohammad Mahmoud MOHAMMAD SALMAN'a ve yine Jamal ve Kholoud oğlu, 27/09/1994 Filistin doğumlu sanık Raed Jamal MOHAMMAD ALBARQ'a tebliğ edilmesi gerektiği, tüm araştırmalara rağmen sanığın ve müştekinin bulunamadığı, adresleri de meçhul olduğundan, sanığa ve müştekiye karar tebliğ edilememiş olmakla kararın Basın İlan yoluyla tebliğine karar verilmiştir.

-7201 sayılı Tebligat Kanunun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin Yurt geneli ilk 5 Gazeteden ve internet haber sitesinde bir defaya mahsus olmak üzere İLANEN TEBLİĞİNE,

Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra kararın tebliğ edilmiş sayılacağı ve tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içerisinde yasal yola başvurmadıkları takdirde kararın kesinleşeceği 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28 vd. maddeleri gereğince ilanen tebliğ olunur.

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Basın No: ILN02591044