İSTANBUL 10. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

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ESAS NO : 2018/637 Esas

KARAR NO : 2024/1088

DAVALI 18/10/1964 Doğumlu Anna ve Niko dan olma 32605782340 Tc nolu SOKRAT TRAGOÇİ,

Davacı tarafından Davalılar aleyhinize açılan Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) davasının yapılan yargılamasında;

H Ü K Ü M: Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere;

A- ASIL DOSYA YÖNÜNDEN

1-Davacının davasının KABULÜ ile; İstanbul ili, Şişli İlçesi, Kaptanpaşa Mah., 10267 ada, 5 parseldeki arsa niteliğindeki taşınmazın aynen taksimi mümkün olmadığından ortaklığın satış suretiyle giderilmesine,

2-Satış bedeli üzerinden binde 11,38 nispi harç alınmasına, peşin alınan harcın mahsubuna,

3-Satış memuru olarak Sulh Hukuk Mahkemeleri Satış Memurluğu'nun tayinine,

4-Satış bedelinin tapudaki hisse oranlarına göre paydaşlara dağıtılmasına,

5-Taraflara ait olmak üzere hüküm tarihinde yürürlükte bulunan A.A.Ü.T gereğince takdiren hesaplanan 17.400,00-TL vekalet ücretinin taraflardan payları oranında alınarak davacı TOLGA KIRGIZ'a ödenmesine,

6-Taraflara ait olmak üzere hüküm tarihinde yürürlükte bulunan A.A.Ü.T gereğince takdiren hesaplanan 17.400,00-TL vekalet ücretinin taraflardan payları oranında alınarak DİMİTRİOS VRANOPOULOS ve MARİNA İFİGENİA VRANOPOULOU'ya ödenmesine,

7-Taraflara ait olmak üzere hüküm tarihinde yürürlükte bulunan A.A.Ü.T gereğince takdiren hesaplanan 17.400,00-TL vekalet ücretinin taraflardan payları oranında alınarak MARİKA EVANGELİDİS, NİKO TRAGOÇİ ve YOANNA KONDOPULOS'a ödenmesine,

8-Taraflara ait olmak üzere hüküm tarihinde yürürlükte bulunan A.A.Ü.T gereğince takdiren hesaplanan 17.400,00-TL vekalet ücretinin taraflardan payları oranında alınarak MALİYE HAZİNESİ ADINA İSTANBUL MUHAKEMAT MÜDÜRLÜĞÜ'ne ödenmesine,

9-Davacı Tolga KIRGIZ tarafından yapılan masraflar (52,40-TL peşin harç, 4.500,00-TL bilirkişi ücreti, 1.274,90-TL Keşif harcı, 1.250,00-TL Keşif araç ücreti, 4.267,85-TL tebligat posta gideri ve dosya masrafı olmak üzere) toplam 11.345,15-TL yargılama giderinin tarafların hisseleri oranında tahsil edilerek davacı Tolga KIRGIZ'a verilmesine,

B- İSTANBUL 7. SULH HUKUK MAHKEMESİNİN 2018/751 ESAS SAYILI BİRLEŞEN DOSYASI YÖNÜNDEN

1-Davacının davasının KABULÜ ile; İstanbul ili, Şişli İlçesi, Kaptanpaşa Mah., 10267 ada, 1 parseldeki arsa niteliğindeki taşınmazın aynen taksimi mümkün olmadığından ortaklığın satış suretiyle giderilmesine,

2-Satış bedeli üzerinden binde 11,38 nispi harç alınmasına, peşin alınan harcın mahsubuna,

3-Satış memuru olarak Sulh Hukuk Mahkemeleri Satış Memurluğu'nun tayinine,

4-Satış bedelinin tapudaki hisse oranlarına göre paydaşlara dağıtılmasına,

5-Taraflara ait olmak üzere hüküm tarihinde yürürlükte bulunan A.A.Ü.T gereğince takdiren hesaplanan 17.400,00-TL vekalet ücretinin taraflardan payları oranında alınarak davacılara ödenmesine,

6-Taraflara ait olmak üzere hüküm tarihinde yürürlükte bulunan A.A.Ü.T gereğince takdiren hesaplanan 17.400,00-TL vekalet ücretinin taraflardan payları oranında alınarak MALİYE HAZİNESİ ADINA İSTANBUL MUHAKEMAT MÜDÜRLÜĞÜ'ne ödenmesine,

7-Davacı Atanaş SİMİTÇİOĞLU tarafından yapılan masraflar (52,40-TL peşin harç, 112,85-TL tebligat posta gideri ve dosya masrafı olmak üzere) toplam 165,25-TL yargılama giderinin tarafların hisseleri oranında tahsil edilerek davacı Atanaş SİMİTÇİOĞLU'na verilmesine,

8-Davalı Kalyopi Yolcuoğlu Adına Kayyım İstanbul Muhakemat Müdürlüğü tarafından yapılan masraflar (100,00-TL tebligat posta gideri olmak üzere) toplam 100,00-TL yargılama giderinin tarafların hisseleri oranında tahsil edilerek davalı Kalyopi Yolcuoğlu Adına Kayyım İstanbul Muhakemat Müdürlüğü'ne verilmesine,

9-Taraflarca yatırılan ve kullanılmayan avansın H.M.K'nun 333. Maddesi uyarınca tebliğ gideri avanstan karşılanmak suretiyle karar kesinleştiğinde taraflara iadesine,

Davacı ve bir kısım davalı vekilinin yüzüne karşı, HMK 345. Maddesi uyarınca tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içerisinde İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'ne İstinaf başvuru yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı. 25/06/2024

Mahkeme kararı yerine geçerli olmak üzere ilgililere ilanen tebliğ olunur.

Teblig yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 18/07/2024

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Basın No: ILN02085618